Την Τρίτη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, ενώ παρά τη άνοδο της θερμοκρασίας ως προς τις μέγιστες τιμές, το πρωί θα επικρατήσει παγωνιά, με ισχυρό παγετό στα ηπειρωτικά και αρνητικές θερμοκρασίες ακόμα και σε πεδινές περιοχές.

Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα σε όλη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Τις πρώτες πρωινές ώρες ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, σε Κυκλάδες και Κάρπαθο, αλλά γρήγορα ο καιρός θα είναι αίθριος.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 5-8 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και έως 11-13 στις υπόλοιπες περιοχές. Ισχυρός αναμένεται να είναι ο παγετός το πρωί στα ηπειρωτικά με θερμοκρασίες υπό το μηδέν στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι το πρωί θα είναι βόρειοι εντάσεως μέχρι 5-6 μποφόρ, και στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 7-8. Γρήγορα όμως θα υποχωρήσουν από βορρά προς νότο και θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Αττική, με αρκετό κρύο το ξημέρωμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 στα βόρεια του νομού το πρωί, έως 11 το μεσημέρι. Βόρειοι οι άνεμοι 4-6 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις με εναλλαγές με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 7 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς το πρωί και στη συνέχεια θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, την Κρήτη και τη Θράκη. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Την Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Την Παρασκευή, αραιές νεφώσεις οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.