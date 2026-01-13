Το χειμωνιάτικο πρόσωπό του θα δείξει ο καιρός και σήμερα. Το πρωί θα επικρατήσει παγωνιά, με ισχυρό παγετό στα ηπειρωτικά και αρνητικές θερμοκρασίες ακόμα και σε πεδινές περιοχές.

Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα σε όλη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Τις πρώτες πρωινές ώρες ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, σε Κυκλάδες και Κάρπαθο, αλλά γρήγορα ο καιρός θα είναι αίθριος.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 5-8 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και έως 11-13 στις υπόλοιπες περιοχές.

Οι άνεμοι το πρωί θα είναι βόρειοι εντάσεως μέχρι 5-6 μποφόρ, και στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τα 7-8, γρήγορα όμως θα υποχωρήσουν από βορρά προς νότο και θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Αττική, με αρκετό κρύο το ξημέρωμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 στα βόρεια του νομού το πρωί, έως 11 το μεσημέρι. Βόρειοι οι άνεμοι 4-6 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις με εναλλαγές με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2…7 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ασθενείς το πρωί και στη συνέχεια θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις.

Η πρόγνωση του καιρού μέχρι το Σάββατο

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ανάλογο θα είναι το σκηνικό και την Πέμπτη αφού η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Αντίθετα, από την Παρασκευή θα έχουμε αραιές νεφώσεις οι οποίες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά.

Το Σάββατο θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

