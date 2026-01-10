H ιαπωνική φίρμα συστήνει στο ευρωπαϊκό κοινό από την έκθεση των Βρυξελλών την ένατη κατά σειρά γενιά του Hilux που θα είναι διαθέσιμο σε ήπιες υβριδικές όσο και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, περνώντας σε μια νέα εποχή.

Από αισθητικής πλευράς το pickup υιοθετεί μια πιο επιβλητική, δυναμική όσο και σύγχρονη εμφάνιση βασισμένη στην φιλοσοφία «Tough and Agile». Η όψη του φιλοξενεί πλέον εξαιρετικά λεπτά φωτιστικά σώματα με τη λέξη Toyota ολογράφως στο ενδιάμεσό τους και χαμηλότερα μια κυψελοειδή γρίλια για τις συμβατικές εκδόσεις, και μια πλήρως κλειστή στις ηλεκτροκίνητες. Πίσω ξεχωρίζει η χαρακτηριστική πτύχωση που συνηγορεί στο δυναμισμό της κατασκευής ενώ οι σχεδιαστές έχουν προσθέσει ένα σκαλοπάτι που διευκολύνει την πρόσβαση στον χώρο φόρτωσης και την φόρτωση. Την εικόνα συμπληρώνουν οι νέες ζάντες που στην περίπτωση της ηλεκτρικής έκδοσης είναι αεροδυναμικά βελτιστοποιημένες.

Στα ενδότερα, το κυρίαρχο στοιχείο είναι οι δύο οθόνες των 12,3 ιντσών χωρίς φυσικά το Hilux να απεμπολεί τους φυσικούς διακόπτες για λειτουργίες από την τετρακίνηση έως τον κλιματισμό, όπως επιβάλλει ο χαρακτήρας του αλλά και η χρηστικότητα. Το σύγχρονο τόνο δίνουν τα έντονα γεωμετρικά στοιχεία της αισθητικής που ταιριάζει απολύτως με το ύφος ενός σκληροτράχηλου pickup. Στη νέα γενιά του το Hilux θα διατίθεται αποκλειστικά ως διπλοκάμπινο προς όφελος της ευρυχωρίας.

Σε επίπεδο μηχανικών συνόλων, το Hilux θα είναι διαθέσιμο με ήπια υβριδική τεχνολογία η οποία συνδυάζει τον εγνωσμένου κύρους πετρελαιοκινητήρα των 2,8 λίτρων με παράλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα 48 Volt. Το τελευταίο εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, συμβάλλει και στην πιο ομαλή και αθόρυβη λειτουργία του συνόλου στις χαμηλές ταχύτητες και κατά την επιτάχυνση λειτουργώντας επικουρικά στον diesel μοτέρ.

Η ηλεκτρική έκδοση επωφελείται από μια μπαταρία 59,2 kWh και ηλεκτρικούς άξονες eAxles που του εξασφαλίζουν την απαραίτητη για το είδος τετρακίνηση η οποία συνδυαστικά με το πρόγραμμα Multi Terrain Select έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ηλεκτρική έκδοση. Η έκδοση εξασφαλίζει αυτονομία 257 χλμ. ενώ το ηλεκτρικό Hilux μπορεί να αντεπεξέλθει σε βάρος φόρτωσης 715 κιλών και διαθέτει ελκτική δύναμη 1,2 τόνων. Παράλληλα η απόσταση από το έδαφος των 21,2 εκατοστών και η δυνατότητα του pickup να αντιπαρέλθει υδάτινα εμπόδια 70 εκατοστών είναι κοινά στοιχεία για όλες τις εκδόσεις συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής.