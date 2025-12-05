Μετά από μήνες αποσπασματικών πληροφοριών, οι Ιάπωνες αποκαλύπτουν το νέο τους supercar το οποίο φιλοδοξεί να τους βάλει σε μια κατηγορία όπου αν και έχουν μακρά ιστορία, όπως υποδηλώνουν τα κλασικά 2000GT, MR2, Celica και εσχάτως το GR 86 και η Supra, πλέον δείχνει να αποκτά νέα σημασία για εκείνους με φόντο την ολοένα πιο ενεργή εμπλοκή της Gazoo Racing στην εξέλιξη των αυτοκινήτων τους.

Παιδί της Gazoo Racing αποτελεί και το νέο GR GT, όπως ονομάζεται το νέο coupe το οποίο έχει σχεδιαστεί από «λευκό χαρτί» σε κάθε παράμετρό του. Ξεκινώντας από την αθέατη πλευρά του αποτελεί ένα αλουμινένιο πλαίσιο με χυτά υποπλαίσια από χάλυβα και αλουμίνιο που εξασφαλίζουν μέγιστη στρεπτική ακαμψία αλλά και όσο το δυνατόν χαμηλότερο βάρος. Σε αυτό συνηγορεί και η κατασκευή πολλών πάνελ του αμαξώματος από ανθρακόνημα.

Η ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια με ελατήρια και στους τέσσερις τροχούς και υιοθετεί μια γεωμετρία η οποία εξασφαλίζει στο σύνολο εξαιρετικά μικρή απόσταση από το έδαφος. Το GR GT εφοδιάζεται με τροχούς 20 ιντσών πίσω από τους οποίους βρίσκονται κεραμικά διάτρητα δισκόφρενα με την υπογραφή της Brembo.

Nέος είναι και ο κινητήρας, ένας V8 χωρητικότητας 4,0 λίτρων με διπλό σύστημα υπερτροφοδότησης και λίπανση ξηρού κάρτερ το οποίο επιτρέπει μια διάταξη που να τοποθετεί το κέντρο βάρους του αυτοκινήτου όσο το δυνατό χαμηλότερα.

Η ισχύς μεταδίδεται στους πίσω τροχούς ενώ το σύστημα μετάδοσης που παίρνει την μορφή ενός αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων με ενσωματωμένο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης για τον πίσω άξονα, ενσωματώνει και ένα μικρό ηλεκτρικό μοτέρ. Αυτό τοποθετείται μπροστά από το κιβώτιο και σύμφωνα με την Toyota φροντίζει να μειώνει τα όποια φαινόμενα υστέρησης των turbo.

Προς το παρόν η Toyota δεν δίνει στη δημοσιότητα τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του υβριδικού συνόλου, σημειώνοντας μόνο ότι η ισχύς του διαμορφώνεται σε 650 ίππους και 850 Nm ροπής. Αυτό που έχει περισσότερη σημασία ίσως είναι ότι η διάταξη εξασφαλίζει κατανομή του βάρους 45 πίσω 55 μπροστά, γεγονός ιδιαίτερα εντυπωσιακό για ένα εμπροσθομήχανο coupe.

Σε ό,τι αφορά τα άλλα μεγέθη, αξίζει να σημειωθεί ότι το ιαπωνικό coupe έχει μήκος 4,82 μέτρων ενώ το βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 1.750 κιλά.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδήγησαν την Toyota και την Gazoo Racing, εκτός από την «πολιτική» έκδοση του μοντέλου να δημιουργήσουν απευθείας και μια έκδοση GT3 η οποία αν και είναι σαφώς πιο επιθετική, διαθέτοντας μια πιο σκληροπυρηνική αεροδυναμική προσέγγιση, περισσότερες εισαγωγές αέρα και ένα πιο λιτό όσο και πιο πολεμικό εσωτερικό βασίζεται ακριβώς στις ίδιες αρχές με την φιλοδοξία να εντυπωσιάσει στις αγωνιστικές πίστες.