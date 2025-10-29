Η Toyota συνήθιζε να είναι σχετικά συντηρητική σχεδιαστικά με κάθε νέα γενιά της Corolla χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν εξαιρέσεις και εξάρσεις στην μακρά πορεία του μοντέλου. Σε αυτές μέλλει να ανήκει και η επόμενη γενιά του μοντέλου την οποία η Toyota προλογίζει με ένα concept car που μόλις αποκαλύφθηκε στην έκθεση του Τόκυο.

Το Corolla Concept όπως ονομάζεται –διαλύοντας την όποια αμφιβολία για την ταυτότητά του αλλά και για τις προθέσεις της Toyota σε σχέση με τη νέα γενιά της Corolla η οποία αναμένεται το 2027– επανερμηνεύει την σκεπτικό ενός αμαξώματος τριών όγκων προς όφελος της καλύτερης αεροδυναμικής, της αίσθησης ευρυχωρίας αλλά και της εμφάνισης.

Ειδικότερα, ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην χαρακτηριστική χάραξη της οροφής η οποία ενσωματώνει ένα εντελώς διαφορετικής κλίσης και μεγαλύτερο από ποτέ μπροστά παρμπρίζ που συνδυαστικά με την χαρακτηριστική σχεδίαση των μπροστινών θυρών και της γραμμής παραθύρων, υπόσχονται να δώσουν στον θάλαμο επιβατών μια πρωτόγνωρη αίσθηση φωτεινότητας και ευρυχωρίας.

Αναλόγως νεωτερικό είναι και το πίσω τμήμα το οποίο εκτός από την σφηνοειδή σχεδίασή του φιλοξενεί ένα ducktail spoiler προσιδιάζοντας στα χαρακτηριστικά ενός fastback αμαξώματος. Στην αιχμηρή εικόνα του πρωτοτύπου συνηγορούν και τα τρισδιάστατα φώτα LED μπροστά και πίσω.

Όπως ακριβώς ισχύει για την εξωτερική του εμφάνιση, το εσωτερικό αντιπροσωπεύει επίσης την επόμενη ημέρα στον σχεδιασμό των αυτοκινήτων δια χειρός Toyota. Αντί της συνήθους διάταξης μιας και μόνο κεντρικής οθόνης, οι Ιάπωνες έχουν εξασφαλίσει μια οθόνη για τον οδηγό και άλλη μία για τον συνοδηγό.

Συγκεκριμένα ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων πίσω από το τιμόνι ο οποίος εμφανίζεται όλες τις «κρίσιμες» ενδείξεις και ο οποίος περιστοιχίζεται από δύο μικρότερες οθόνες αφής που δίνουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες ενός παραδοσιακού infotainment και των περιφερειακών συστημάτων όπως αυτά της ψυχαγωγίας, ο κλιματισμός και οι ρυθμίσεις για τα συστήματα άνεσης και υποβοήθησης.

Η οθόνη που έχει στη διάθεσή του ο συνοδηγός είναι διαμορφωμένη με το σκεπτικό διαχείρισης του συστήματος πλοήγησης αλλά κυρίως της διαχείρισης των μέσων ψυχαγωγίας. Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται κάποιος στο κάθισμα του συνοδηγού η συγκεκριμένη οθόνη «εξαφανίζεται» στο ταμπλό, προκειμένου να μην λειτουργεί διασπαστικά για την προσοχή του οδηγού. Τον ρόλο της κεντρικής κονσόλας αναλαμβάνει μια αιωρούμενη επιφάνεια που φιλοξενεί μόνο το διακόπτη εκκίνησης και αυτόν της επιλογής των προγραμμάτων οδήγησης αν και προφανώς με όρους μαζικής παραγωγής θα υπάρξει μια πιο παραδοσιακή διάταξη με τα συνήθη όπως οι θήκες παντός είδους ή οι επιφάνειες φόρτισης smartphone.

Σε ό,τι αφορά την αθέατη πλευρά του μοντέλου προς το παρόν δεν υπάρχει αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του, ωστόσο με δεδομένη την ευρύτητα απεύθυνσης της Corolla αλλά και την πολυσυλλεκτική στρατηγική της Toyota, η νέα γενιά της θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης σε συνδυασμό με υβριδική τεχνολογία, με plug-in υβριδική τεχνολογία αλλά και ως αμιγώς ηλεκτροκίνητη. Όλες οι εκδόσεις θα έχουν ως αφετηρία την ίδια ευέλικτη αρχιτεκτονική η οποία θα εγγυάται ανάλογα χαρακτηριστικά με όρους οδηγικής εμπειρίας, ανεξαρτήτως τεχνολογίας αλλά και την αποδοχή του μοντέλου ανεξαρτήτως τεχνολογικών προτιμήσεων. Eπίσης να σημειωθεί ότι ανεξαρτήτως του πρωτοτύπου, θα υπάρξουν δεδομένα πολλαπλές εκδόσεις αμαξώματος για την επόμενη Corolla όπως επιβάλλει η προϊστορία της η οποία της έχει εξασφαλίσει και τον τίτλο του διαχρονικού best-seller με άνω των 55 εκατομμυρίων πωλήσεων παγκοσμίως από το 1966 οπότε και πρωτοεμφανίστηκε.