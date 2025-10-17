Οι Ιάπωνες «κλειδώνουν» την επιστροφή τους στην supercar κατηγορία, ανακοινώνοντας ότι το «hyper-GT», όπως το χαρακτηρίζουν, με τον V8 κινητήρα θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του στις 4 Δεκεμβρίου.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένη με την υπό δημιουργία «μυθολογία» του νέου GT με τα σήματα της Toyota και την φροντίδα της Gazoo Racing, θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο με τα Toyota 2000GT αλλά και το Lexus LFA, επιδιώκοντας να λειτουργήσει ως halo car.

Αν και η Toyota είναι ως συνήθως φειδωλή σε πληροφορίες, αυτή την φορά έχει δώσει απτά δείγματα γραφής του αθλητικού μοντέλου καθώς αυτό εμφανίστηκε υπό την μορφή καμουφλαρισμένου πρωτοτύπου στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood, το καλοκαίρι του 2025.

Οι μόνες επίσημες απεικονίσεις επί πραγματικού αποτυπώνουν μόνο το εμπρός αριστερό μέρος, απεικονίζοντας ένα ιδιαίτερα αιχμηρό φωτιστικό σώμα και μια ευμεγέθη εισαγωγή αέρα χαμηλότερα καθώς και τη σιλουέτα του αυτοκινήτου από απόσταση στην πίστα Fuji.

Ανεξαρτήτως εικόνας, η Toyota έχει επίσης αποκαλύψει ένα ηχητικό δείγμα από τον κινητήρα, αποκαλύπτοντας την V8 φύση του. Το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για έναν υπερτροφοδοτούμενο V8 ο οποίος τουλάχιστον στις πολιτικές, νόμιμες για τον δρόμο εκδόσεις του αυτοκινήτου αναμένεται να πλαισιώνεται από υβριδική τεχνολογία. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί μεγέθη ισχύος αν και αυτά δεδομένα θα κινηθούν πέριξ των 700 ίππων.

Σε ό,τι αφορά τη διάταξη, είναι σαφές από τα δοκιμαστικά πρωτότυπα ότι ο κινητήρας θα τοποθετείται μπροστά αλλά και πίσω από τον αντίστοιχο άξονα δημιουργώντας ένα κλασικό εμπροσθοκεντρομήχανο layout στα πρότυπα της προηγούμενης Mercedes AMG-GT.

Όπως και να έχει θεωρήστε δεδομένη την παρουσία ενός διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης ενώ μένει να αποδειχθεί αν οι μηχανικοί της Toyota θα επιλέξουν ένα παραδοσιακό μηχανικό κιβώτιο ή κάποιου είδους αυτόματο σύστημα μετάδοσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι το Toyota GT θα έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε ανθρακόνημα για τους προφανείς λόγους διατήρησης του βάρους σε χαμηλά επίπεδα και την παράλληλη ενίσχυση της στρεπτικής ακαμψίας του πλαισίου.

Να σημειωθεί ότι εκτός από ένα supercar ιαπωνικής τεχνολογίας με υψηλές επιδόσεις που θα βρεθεί ανάμεσά μας, το GT θα διαγωνιστεί στην κατηγορία GT3 και έχει σχεδιαστεί με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες θα επηρεάσουν και τα χαρακτηριστικά της πολιτικής έκδοσης.

Αυτό που δυστυχώς δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί είναι κατά πόσο το νέο supercar των Ιαπώνων θα φέρει τα σήματα της Toyota ή της Lexus χωρίς να αποκλείεται βέβαια ότι θα υπάρξει μια διπλή εκδοχή με τα σήματα και των δύο αυτοκινητοβιομηχανιών.