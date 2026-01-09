5 το πρωί: Κάτι «κινείται» στα μπλόκα – Εν ψυχρώ εκτέλεση 37χρονης από τον ICE – Βίντεο «καίει» την κυβέρνηση στην Κύπρο
Υπό σύσκεψη στα μπλόκα τις επόμενες ώρες, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής σχεδιάζουν τις κινήσεις τους μετά το πρώτο, διστακτικό «ναι» στη νέα πρόσκληση του Μαξίμου για διάλογο με τον πρωθυπουργό, με κάθε πλευρά να θέτει τους απαράβατους όρους της
Πρώτα σημεία σύγκλισης μεταξύ αγροτών - κυβέρνησης
- 48ωρο «μπλακ άουτ»: Από τις 8 Ιανουαρίου, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι ξεκίνησαν 48ωρο αποκλεισμό κομβικών εθνικών οδικών αξόνων, παρακαμπτηρίων δρόμων και τελωνείων, αφήνοντας μόνο λωρίδες για επείγοντα περιστατικά, με στόχο να τεθούν υπό πίεση οι αρχές για ικανοποίηση των αιτημάτων. Οι κινητοποιήσεις συνοδεύονται από συμβολικές ενέργειες, όπως κάψιμο άχυρου, και υποστηρίζονται επίσης από άλλους φορείς. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να αποφασιστεί, αν θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις ή θα επιστρέψουν στα μπλόκα.
- Οι όροι του Μαξίμου: Η κυβέρνηση, μέσω του Παύλου Μαρινάκη, επανέλαβε την πρόσκληση για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με δύο βασικές προϋποθέσεις: να υπάρχει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλων των μπλόκων και να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, δηλαδή να σταματήσουν οι αποκλεισμοί.
- Οι προϋποθέσεις των αγροτών: Οι αγρότες δηλώνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να αποσύρουν άμεσα τα μπλόκα. Ζητούν πρώτα σαφείς δεσμεύσεις για τα αιτήματά τους και αντιπροσωπευτική συμμετοχή όλων των μπλόκων. Το Σαββατοκύριακο μάλιστα, προγραμματίζεται Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, για να καθοριστούν οι εκπρόσωποι που θα συμμετάσχουν στον διάλογο και ο τρόπος που θα συνεχιστούν οι δράσεις τους.
Διαμαρτυρίες για τη δολοφονία 37χρονης από την ICE στη Μινεάπολη
- Πυροβολήθηκε σε έλεγχο της ICE: Η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, πολίτης των ΗΠΑ και μητέρα τριών παιδιών, σκοτώθηκε όταν βρέθηκε με το αυτοκίνητό της σε μπλόκο ομοσπονδιακών πρακτόρων. Οι αστυνομικοί επικαλέστηκαν «νόμιμη άμυνα», τα βίντεο ωστόσο δείχνουν πυροβολισμούς εξ επαφής.
- Χωρίς ποινικό μητρώο: Η Γκουντ είχε μόλις αφήσει τον 6χρονο γιο της στο σχολείο και επέστρεφε σπίτι με τον σύντροφό της. Δεν είχε ποινικό μητρώο, αυτοπροσδιοριζόταν ως ποιήτρια και συγγραφέας, και πρόσφατα είχε μετακομίσει από το Κάνσας Σίτι στη Μινεάπολη. Μάλιστα, η οικογένεια της τονίζει ότι δεν είχε ακτιβιστική δράση, ούτε συμμετείχε σε διαδηλώσεις.
- Έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις: Το περιστατικό, σε περιοχή κοντά στο σημείο δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ, προκάλεσε συγκρούσεις στη Μινεάπολη και νέο κύμα κινητοποιήσεων σε Νέα Υόρκη, Βόρεια Καρολίνα, Τέξας και σε πολλές άλλες πολιτείες, με καταγγελίες για αστυνομική βία και τη δράση της ICE.
Κύπρος: Σκάνδαλο στη σκιά της ευρωπαϊκής προεδρίας
- Το βίντεο και οι καταγγελίες: Διαρροή οπτικοακουστικού υλικού φέρνει στο προσκήνιο φερόμενες συζητήσεις στενών συνεργατών του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τρόπους χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας πέραν του θεσμοθετημένου πλαφόν, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη Λευκωσία.
- Η κυβερνητική απάντηση και το αφήγημα της «υβριδικής επίθεσης»: Η κυβέρνηση απορρίπτει το υλικό ως κακόβουλο προϊόν μοντάζ και τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη υβριδική δραστηριότητα με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας σε κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.
- Οι συνέπειες στο εσωτερικό και το ευρωπαϊκό μέτωπο: Η υπόθεση πλήττει την εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προεδρεύουσας της ΕΕ, ενισχύει την εσωτερική πολιτική πόλωση και δημιουργεί ερωτήματα για την αξιοπιστία της Λευκωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Επιδοτήσεις έως 90% για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια
- Νέο στεγαστικό πρόγραμμα: Επιδότηση που φτάνει έως το 90% του κόστους ανακαίνισης, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τις 27.000 ευρώ, θα προβλέπει το νέο στεγαστικό πρόγραμμα που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του 2026, όπως δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
- Αξιοποίηση κλειστών κατοικιών: Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε το νέο στεγαστικό πρόγραμμα, ύψους 400 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του 2026 και θα παρέχει επιδότηση έως 90%, για την αξιοποίηση κλειστών κατοικιών. Το πρόγραμμα θα καλύπτει δαπάνες έως 30.000 ευρώ ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με έμφαση στις ανακαινίσεις και σε περιορισμένη ενεργειακή αναβάθμιση.
- Χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια: Το ισχύον πρόγραμμα προβλέπει χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και επιδότηση έως 8.000 ευρώ για ανακαινίσεις 13.000 ευρώ. Με το νέο σχήμα, το όριο επιδότησης ανεβαίνει έως τις 27.000 ευρώ για έργα έως 30.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα ανακαίνισης μεγαλύτερων κατοικιών έως 100 τ.μ.
Άστατος καιρός με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
- Βροχές στα δυτικά και χιόνια στα ορεινά: Άστατος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, με ηλιοφάνεια και παγωνιά το πρωί στα ηπειρωτικά και πρόσκαιρες βροχές στο ανατολικό Αιγαίο, που γρήγορα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι, αυξάνονται οι νεφώσεις στα δυτικά, με ασθενείς βροχές και τοπικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, προς το τέλος της ημέρας, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
- Ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Το Σάββατο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με χιονοπτώσεις στα ορεινά και ισχυρούς ανέμους. Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με πτώση της θερμοκρασίας, χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε χαμηλότερα υψόμετρα στα βορειοανατολικά, καθώς και παγετό στα κεντρικά και βόρεια.
- Σε επιφυλακή Γαλλία, Βρετανία: Σημαντικό μέρος της Μεγάλης Βρετανίας και η βορειοδυτική Γαλλία προετοιμάζονται για την επικίνδυνη καταιγίδα Γκορέτι, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις. Στη Βρετανία εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ στη Γαλλία, οι ριπές ανέμου στη βορειοδυτική χώρα, κυρίως στον νομό Μανς, αναμένονται έως 160 χλμ/ώρα, με έκδοση ύψιστου συναγερμού.
