Μια 37χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Το περιστατικό πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις και πολιτική σύγκρουση, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης στη Μινεσότα, ενώ οι τοπικές αρχές μιλούν για κατάχρηση εξουσίας.

Τι υποστηρίζουν οι ομοσπονδιακές αρχές

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της, σε κατοικημένη περιοχή της Μινεάπολης. Η εκπρόσωπος του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να παρασύρει με το όχημά της στελέχη των αρχών επιβολής του νόμου.

🚨WARNING: GRAPHIC VIDEO This is video showing the ICE agent shooting a woman in the face as she attempted to leave. This is disgraceful, horrific, and must be denounced by ALL. pic.twitter.com/yZ9psGNh1X — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 7, 2026

Ωστόσο, η βουλευτής των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ, στην εκλογική περιφέρεια της οποίας σημειώθηκε το περιστατικό, δήλωσε ότι η γυναίκα που σκοτώθηκε ήταν «νομική παρατηρήτρια», γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Αιματηρή κλιμάκωση στις επιχειρήσεις Τραμπ

Το περιστατικό στη Μινεάπολη δεν είναι μεμονωμένο και θεωρείται δραματική κλιμάκωση των επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον τον πέμπτο θάνατο που καταγράφεται σε διάφορες πολιτείες, από το 2024, στο πλαίσιο παρόμοιων επιχειρήσεων.

🚨 MINNESOTA MELTDOWN! Protesters riot at the ICE scene. Cars blocked, snowballs flying, police forced to use tear gas and pepper spray to restore order. pic.twitter.com/LCidp5UKOA — fity.eth (@Fityeth) January 7, 2026

Ομοσπονδιακοί πράκτορες που εφαρμόζουν τη μεταναστευτική νομοθεσία έχουν εμπλακεί σε αρκετούς πυροβολισμούς τους τελευταίους μήνες, μεταξύ άλλων σε περιοχές του Σικάγο και του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τουλάχιστον 10 τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σε επιφυλακή Μινεάπολη και Σεν Πολ

Οι «Δίδυμες Πόλεις», Μινεάπολη και Σεν Πολ, βρίσκονται σε κατάσταση έντασης από την Τρίτη, όταν το DHS ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης, με τη συμμετοχή περισσότερων από 2.000 πρακτόρων και αστυνομικών.

Η επιχείρηση συνδέεται, μεταξύ άλλων, με καταγγελίες για απάτη σε κοινωνικά προγράμματα, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται μέλη της σομαλικής κοινότητας.

Διαδηλώσεις και συνθήματα κατά της ICE

Μετά τον πυροβολισμό, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο σημείο, εκφράζοντας την οργή τους προς τις τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Γκρέγκορι Μποβίνο, ανώτατο στέλεχος της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ, γνωστός από αντίστοιχες επιχειρήσεις στο Λος Άντζελες και το Σικάγο.

Πίσω από τις αστυνομικές κορδέλες, πολίτες αποδοκίμαζαν τους πράκτορες σφυρίζοντας και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ντροπή!» και «Η ICE έξω από τη Μινεσότα!», εικόνες που θύμισαν προηγούμενες επιχειρήσεις σε άλλες πόλεις.

Δήμαρχος: «Οι πράκτορες προκαλούν χάος»

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, κατηγόρησε ανοιχτά τους ομοσπονδιακούς πράκτορες ότι «σπέρνουν το χάος στην πόλη».

«Απαιτούμε η ICE να αποχωρήσει άμεσα από την πόλη και την πολιτεία. Στεκόμαστε ακλόνητα στο πλευρό των μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων μας», έγραψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Witnesses say ICE agents shot a woman in Minneapolis who was observing ICE raids and the agents blocked doctors from helping the woman after she was shot, per Fox 9. pic.twitter.com/2aqWe8VWLr — ቶማስ ካሳሁን 🇪🇹✊🏾 (@kassmediaa) January 7, 2026

Σκιά Τζορτζ Φλόιντ και φόβος στις κοινότητες

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ταπεινή γειτονιά, νότια του κέντρου της Μινεάπολης, κοντά σε παλιές αγορές μεταναστών και μόλις ενάμιση χιλιόμετρο από το σημείο όπου ο Τζορτζ Φλόιντ σκοτώθηκε από αστυνομικούς, το 2020.

«Προσπαθούμε να ζήσουμε όσο πιο φυσιολογικά μπορούμε, μέσα στον φόβο και την αγωνία που νιώθουμε», δήλωσε ο πάστορας Χίεραλντ Οσόρτο, επικεφαλής λουθηρανικής εκκλησίας με κυρίως λατινοαμερικανικό ποίμνιο.

Εκατοντάδες συλλήψεις και οργανωμένη αντίδραση

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, επιβεβαίωσε από το Τέξας ότι περισσότεροι από 2.000 πράκτορες έχουν αναπτυχθεί στις Δίδυμες Πόλεις και ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί «εκατοντάδες και εκατοντάδες συλλήψεις».

Εδώ και μήνες, οργανώσεις υπεράσπισης μεταναστών προετοιμάζονταν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έχουν δημιουργήσει δίκτυα άμεσης ειδοποίησης, ελέγχουν πινακίδες οχημάτων και χρησιμοποιούν σφυρίχτρες για να προειδοποιούν τις γειτονιές για την παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Την Τρίτη το βράδυ, συμμαχία οργανώσεων με την ονομασία Immigration Defense Network πραγματοποίησε εκπαίδευση περίπου 100 εθελοντών, που δήλωσαν έτοιμοι να παρακολουθούν τις επιχειρήσεις στους δρόμους.

«Είμαι ένας απλός άνθρωπος, αλλά μπορώ να κάνω κάτι – και πρέπει να το κάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μέρι Μόραν σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.