Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Έντονους φόβους ότι το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα της πρόσφατης συνόδου κορυφής με την Κίνα είναι ο αυξημένος κίνδυνος μιας κινεζικής εισβολής στην Ταϊβάν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, εκφράζουν στενοί σύμβουλοι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μια τέτοια εξέλιξη, όπως προειδοποιούν, θα μπορούσε να «στραγγαλίσει» την εφοδιαστική αλυσίδα των μικροτσίπ (chips) που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) από τις αμερικανικές εταιρείες.

Σι Τζινπίνγκ: «Η Ταϊβάν μου ανήκει» – Τι αναφέρουν πηγές στο Axios

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που φέρνει στο φως το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, ο Τραμπ γοητεύτηκε από τη μεγαλοπρεπή υποδοχή και τα ειδικά προνόμια που του επιφύλαξε έξυπνα ο Σι Τζινπίνγκ κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ωστόσο, πίσω από το καλό κλίμα και τη φιλοφροσύνη, η ουσία των πραγμάτων ήταν τελείως διαφορετική.

Σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Σι προσπαθεί να οδηγήσει την Κίνα σε μια νέα θέση, στέλνοντας το μήνυμα: “Δεν είμαστε μια αναδυόμενη δύναμη. Είμαστε ίσοι σας. Και η Ταϊβάν μού ανήκει”».

«Αυτό το ταξίδι έδειξε ότι είναι πολύ πιο πιθανό το ζήτημα της Ταϊβάν να ανοίξει διά της βίας την επόμενη πενταετία», πρόσθεσε ο ίδιος σύμβουλος, συμπληρώνοντας με ανησυχία στο Axios: «Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε οικονομικά έτοιμοι. Η εφοδιαστική αλυσίδα των μικροτσίπ δεν θα είναι ούτε κατά διάνοια αυτόνομη μέχρι τότε. Για τους διευθύνοντες συμβούλους, αλλά και για την οικονομία συνολικά, δεν υπάρχει πιο φλέγον ζήτημα αυτή τη στιγμή».

Τα εύσημα στον Τραμπ

Παρ’ όλα αυτά, ο Τραμπ απέσπασε τα εύσημα από αρκετούς CEO μεγάλων εταιρειών για την σκληρή στάση που κράτησε απέναντι στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, καθώς και για το άνοιγμα νέων αγορών.

Μάλιστα, ορισμένα κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων αποχώρησαν από τη σύνοδο με την ελπίδα ότι οι εταιρείες τους θα εξασφαλίσουν τελικά άδειες λειτουργίας στην Κίνα, πιστώνοντας αυτή την επιτυχία προσωπικά στον Αμερικανό Πρόεδρο.