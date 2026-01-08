Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο, Παρασκευή, με την μέρα να ξεκινάει με αρκετή ηλιοφάνεια και παγωνιά στην ηπειρωτική χώρα, και μέτριας έντασης βροχές στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι βροχές γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα. Σταδιακά το μεσημέρι στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και αργά το βράδυ προς το ξημέρωμα της επόμενης μέρας στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, και στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αραιές νεφώσεις, που από το απόγευμα θα πυκνώσουν, αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία σε πτώση θα πλησιάσει τους 10 βαθμούς στα βόρεια το μεσημέρι, 12-15 στις υπόλοιπες περιοχές, έως 17 στην Κρήτη, με αρκετό κρύο νωρίς το πρωί και παγετό στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί το πρωί θυελλώδεις 7-8 μποφόρ, σταδιακά όμως θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς σε εντάσεις 5-6 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4-15 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί μέχρι 7 μποφόρ, στρεφόμενοι σε νοτιοδυτικούς 4-6 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη με αραιές νεφώσεις, ήλιο και περισσότερο κρύο συγκριτικά με την Αθήνα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0-9 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι το πρωί μέχρι 5 μποφόρ, βαθμιαία θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.