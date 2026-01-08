Με τη λογική του καρότου και του μαστιγίου αντιδρά το Μέγαρο Μαξίμου στην κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων μία ημέρα μετά τις νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης και την εξειδίκευση των μέτρων για την ικανοποίηση των αιτημάτων του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, που όμως δεν έμειναν ευχαριστημένοι, απαντώντας πως δεν πείστηκαν από αυτά που άκουσαν και εντατικοποιούν τις δράσεις τους.

Έτσι, μετά την αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, ότι «συνεχίζουμε να επιθυμούμε τον διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα, όμως δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα», καθώς και ότι «αναγκαία προϋπόθεση για τον διάλογο είναι οι ανοιχτοί δρόμοι και η προστασία κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του κράτους όπως λιμάνια, αεροδρόμια κλπ», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανήλθε αργότερα και σε συνέντευξή του στο Newsbomb, απηύθυνε νέα πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες, την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου), που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του, να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό, πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ, δεν μπορεί να γίνει διάλογος» είπε συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης.

«Να ανασταλούν αυτές οι κινητοποιήσεις, να είναι αναλογική η εκπροσώπηση και την Τρίτη μπορεί να γίνει η συνάντηση», υπογράμμισε, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των αγροτών, τονίζοντας ωστόσο και πάλι πως «για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα».

Η αναφορά στους αγρότες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών

Με αναφορά στη δέσμη έξι μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα που παρουσιάστηκε χθες σε ειδική συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το σημερινό briefing. «Στις έξι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης, ύψους 160 εκατ. ευρώ, που τα 80 εκατ. θα είναι υπέρ των κτηνοτρόφων και τα υπόλοιπα 80 εκατ. υπέρ των βαμβακοπαραγωγών και των σιτοπαραγωγών.

Η θεσμοθέτηση αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, μέσω του ΕΛΓΑ και η αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ, χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών. Η επέκταση του αγροτικού τιμολογίου ”ΓΑΙΑ”, με σταθερή τιμή για δύο έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας έως τα 8,5 λεπτά για αγρότες, χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η δημιουργία εφαρμογής για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου ”στην αντλία”, μέσω ψηφιακού συστήματος από το 2026. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη μόχλευση κεφαλαίων ύψους 3 δισ. ευρώ και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων».

«Συνεχίζουμε να επιθυμούμε τον διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα, όμως δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα. Ο διάλογος είναι αναγκαίος για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να ωφεληθούν όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», είπε ο κ. Μαρινάκη; και πρόσθεσε ότι «αναγκαία προϋπόθεση για τον διάλογο είναι οι ανοιχτοί δρόμοι και η προστασία κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του κράτους όπως λιμάνια, αεροδρόμια κλπ».

Εξάλλου, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Είμαστε κυβέρνηση, όχι μόνο για τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά είμαστε η κυβέρνηση όλων των αγροτών και κυρίως όλων των πολιτών. Όποιος προτείνει από την αντιπολίτευση, επιπλέον μέτρα, εμμέσως ζητάει αντίμετρα, δηλαδή επιπλέον φορολόγηση της υπόλοιπης κοινωνίας. Αντίθετα, η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών, οι οποίοι είδαν τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, το εισόδημά τους να μειώνεται, μειώνοντας φόρους και κυρίως χωρίς να χωρίζει την κοινωνία σε πολίτες δύο ταχυτήτων».