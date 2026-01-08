Η Αμερικανίδα Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ είναι η 37χρονη που πυροβολήθηκε θανάσιμα στη Μινεάπολη από αστυνομικό της ICE, των ένοπλων κυνηγών μεταναστών στις ΗΠΑ

Μητέρα τριών παιδιών

Η 37χρονη, μητέρα τριών παιδιών, πυροβολήθηκε θανάσιμα γιατί έφυγε από μπλόκο αστυνομικών, οι οποίοι αφού την πυροβόλησαν επικαλέστηκαν νόμιμη άμυνα, καθώς βρέθηκαν σε απειλή για τη ζωή τους, από μία γυναίκα που με το αυτοκίνητό της απομακρύνθηκε από το μπλόκο τους.

Renee Nicole Good did nothing wrong. ICE killed her for nothing. #1 Neither agent that approached her car showed her any ID as they were wearing ski masks and trying to open the door to her vehicle. #2 She clearly never hit any officer with her vehicle, even though Trump wants… pic.twitter.com/ntWxT0pTD3 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 8, 2026

Η Ρενέ είχε πρόσφατα μετακομίζει στη Μινεάπολη από το Κάνσας Σίτι και λίγο πριν δολοφονηθεί από την αστυνομία είχε αφήσει το ένα από τα παιδιά της, τον 6χρονο γιο της στο σχολείο του και επέστρεφε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, η Γκουντ ήταν πολίτης ΗΠΑ, γεννημένη στο Κολοράντο, και δεν φαίνεται να είχε κατηγορηθεί ποτέ για κάποιο αδίκημα, αφού στο ποινικό μητρώο της είναι καταγεγραμμένη μόνο μια κλήση για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στους λογαριασμό της στα social media, η Γκουντ περιέγραφε τον εαυτό της ως εξής: ποιήτρια και συγγραφέας και σύζυγος και μητέρα. Είχε δημοσιεύσει emoji με τη σημαία του Pride στο Instagram.

«Δεν ήταν ακτιβίστρια»

Ο πρώην σύζυγός της είπε ότι η Γκουντ δεν ήταν ακτιβίστρια και ότι δεν την είχε δει ποτέ να συμμετέχει σε διαμαρτυρία οποιουδήποτε είδους.

Οπως αναφέρει το AP, ο θανάσιμος πυροβολισμός της έγινε σε μια κατοικημένη περιοχή στον νότο της Μινεάπολης, περίπου ένα μίλι απόσταση από εκεί όπου αστυνομικοί είχαν σκοτώσει τον Τζορτζ Φλόιντ το 2020.

Ο πρώην σύζυγος της Γκουν – ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας των παιδιών τους – είπε ότι η 37χρονη είχε μόλις αφήσει τον 6χρονο γιο της στο σχολείο και επέστρεφε στο σπίτι με τον τωρινό σύντροφό της, όταν συνάντησαν μια ομάδα πρακτόρων της ICE σε ένα μπλόκο.

Βίντεο από περαστικούς στο σημείο του πυροβολισμού που δημοσιεύτηκε στα social media δείχνει έναν αστυνομικό να πλησιάζει το αυτοκίνητό της, να της ζητά να ανοίξει την πόρτα και να αρπάζει τη λαβή.

Όταν εκείνη πατάει γκάζι και απομακρύνεται, ένας άλλος αστυνομικός της ICE που στέκεται μπροστά από το όχημα τραβά το όπλο του και αμέσως πυροβολεί από κοντινή απόσταση.

Η κατά τον Τραμπ «εγχώρια τρομοκράτης»

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ οι αστυνομικοί βρέθηκαν σε νόμιμη άμυνα (ενώ κανείς δεν απείλησε τη ζωή τους) ενώ αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης που έσπευσαν να δικαιολογήσουν το γεγονός, χαρακτήρισαν την 37χρονη Γκουντ «εγχώρια τρομοκράτη» που επιχείρησε να χτυπήσει ομοσπονδιακούς πράκτορες με το αυτοκίνητό της.

«Μηχανή προπαγάνδας»

«Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτήν τη μηχανή προπαγάνδας», τόνισε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο ψηφοδέλτιο της παράταξης μαζί με την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

«Η πολιτεία (σ.σ.: Μινεσότα) θα εγγυηθεί πως θα υπάρξει πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα για να εξασφαλιστεί λογοδοσία και δικαιοσύνη», πρόσθεσε.