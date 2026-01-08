Με το βλέμμα στην επικείμενη συνάντηση με την κυβέρνηση, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι από τα μπλόκα προχώρησαν σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Όπως ήδη αποφάσισαν από χθες, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις γενικές τους συνελεύσεις θα συνεχίσουν τις δράσεις τους, καθώς δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσαν τα αρμόδια υπουργεία για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αποκλεισμοί. Τα τρακτέρ από την Καρδίτσα και την Αταλάντη έχουν φτάσει στον Μπράλο, ενώ τα τρακτέρ της Λάρισας έφτασαν στη σήραγγα των Τεμπών, την οποία έχουν κλείσει και έχουν κόψει την κυκλοφορία στο ρεύμα από και προς Αθήνα. Παρόμοια είναι και η εικόνα από τα Μάλγαρα. Παράλληλα, έχουν κλείσει όλοι παρακαμπτήριοι δρόμοι. Όπως σημειώνουν εκπρόσωποι των μπλόκων στο «Βήμα», έχουν αφήσει μία λωρίδα ανοιχτή για όλα τα επείγοντα περιστατικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού έφτασαν στα Τέμπη οι αγρότες έκαψαν συμβολικά άχυρο. Αγρότες ανέφεραν στο «Βήμα», πως προς το παρόν η αστυνομία δεν έχει δυσκολέψει το έργο τους και δεν έχει αποτελέσει εμπόδιο στην ειρηνική τους διαμαρτυρία.

Την ίδια ώρα, σε 48ωρο αποκλεισμό βρίσκονται τελωνεία στα σύνορα, μεταξύ των οποίων ο Προμαχώνας, η Εξοχή, οι Εύζωνοι και η Νίκη, ενώ για δύο ημέρες έκλεισε και η υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας.

Από την άλλη πλευρά της Ελλάδας, το μπλόκο της Αργολίδας μετά και τις χθεσινές εξειδικεύσεις των μέτρων από την Κυβέρνηση προχώρησε σε ευρύ κάλεσμα συμμετοχής για σήμερα και για αύριο στις 10 το πρωί στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας.

Οι αγρότες της Νεμέας με την συμπαράσταση αγροτών από την Αργολίδα, αλλά και την υπόλοιπη Κορινθία έφτασαν στα στενά των Δερβενακίων αποκλείοντάς τα και διακόπτοντας την κυκλοφορία και στα δυο ρεύματα. Εκεί έχουν από το πρωί παραταχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλούβες έχουν τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, ώστε να αποτρέψουν περαιτέρω κινήσεις των αγροτών, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες.

Τα βλέμματα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής εμφανίζονται πρόθυμοι να ανοίξουν τους δρόμους μόνο εφόσον υπάρξει απευθείας διάλογος με τον πρωθυπουργό, ωστόσο στο εσωτερικό του κινήματος καταγράφονται και φωνές που απορρίπτουν κάθε συζήτηση υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν στο «Βήμα» όλες οι αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν στη συνέχεια μετά το 48ωρο blackout, θα παρθούν από τις γενικές τους συνελεύσεις. Όλα τα μπλόκα έχουν σκοπό να πάρουν συλλογικά θα δουν αν θα προχωρήσουν σε μία συνάντηση με την κυβέρνηση, αλλά και με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ή αν θα προβούν σε μία μεγαλύτερη κλιμάκωση, κλείνοντας τους δρόμους ως και για 96 ώρες.