Επιδότηση έως 90% επί των εργασιών ανακαίνισης και ποσό επιχορήγησης έως 27.000 ευρώ θα προσφέρει στους δικαιούχους το νέο στεγαστικό πρόγραμμα που αναμένεται να «τρέξει» στους πρώτους πέντε μήνες του 2026, δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Σχολιάζοντας την εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας με το στεγαστικό ζήτημα, η Δ. Μιχαηλίδου είπε ότι «έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης ακόμα, καθώς 7 στους 10 Ελληνες μένουν στο δικό τους σπίτι», αλλά πρόσθεσε ότι «για τους 3 στους 10 υπάρχει μεγάλο πρόβλημα» με τη στέγη.

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό του προγράμματος επιστροφής ενοικίου για 1 εκατ. Έλληνες, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων ήταν μονοπρόσωπα νοικοκυριά και νέοι και ότι σε αυτές τις κατηγορίες πολιτών κυρίως εστιάζει η πολιτική της κυβέρνησης.

Όσον αφορά στο «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», όπως είπε η κα Μιχαηλίδου, περίπου 21.000 νέοι άνθρωποι έχουν αγοράσει το δικό τους σπίτι με δόση χαμηλότερη από το ενοίκιο που θα έδιναν για σπίτι που θα ενοικίαζαν.

Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα

Η κα Μιχαηλίδου παρουσίασε σε αδρές γραμμές και το νέο στεγαστικό πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί εντός των πρώτων 5 μηνών του 2026 ύψους 400 εκατ. ευρώ, όπου στους δικαιούχους θα δίνει μέχρι και 90% επιδότηση για να ανοίξει ένα κλειστό σπίτι.

Συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης για ποσά έως 30.000 ευρώ ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, κυρίως για να γίνουν ανακαινίσεις κλειστών σπιτιών με μικρό κομμάτι ενεργειακής αναβάθμισης.

Θα πρόκειται για ανοιχτό πρόγραμμα, όπου προτεραιότητα θα έχουν ασφαλώς όσοι έχουν καταθέσει πιο νωρίς αίτηση, όπως διευκρίνισε η υπουργός, η οποία υποσχέθηκε ότι θα αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα «Ανακαινίζω Ενοικιάζω».

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ισχύουν χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και καλύπτονται ποσά έως 8.000 ευρώ από το κράτος στις 13.000 ευρώ, ενώ το νέο πρόγραμμα θα καλύπτει έως 27.000 ευρώ στα 30.000 ευρώ. Πρακτικά θα μπορεί ο δικαιούχος να κάνει ανακαίνιση έως 30.000 ευρώ και όχι μόνο έως 13.000 ευρώ που είναι σήμερα, δηλαδή θα καλύπτει και μεγαλύτερα διαμερίσματα έως 100 τ.μ., όπως σημείωσε η Δ. Μιχαηλίδου.

Πηγή: ot.gr