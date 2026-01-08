Σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ ο πρώην υπουργό Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης έχει υποβάλει καταγγελία για οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ» που τον εμφανίζει να συμμετέχει σε συνομιλίες που αφορούν ζητήματα προεκλογικής χρηματοδότησης, επενδυτικού ενδιαφέροντος και πρόσβασης στο Προεδρικό περιβάλλον, όπως αναφέρουν τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών, δημοσιεύτηκε ως διαρροή από λογαριασμό που εμφανίζεται να ανήκει στην Emily Thompson, η οποία αυτοπαρουσιάζεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια. Σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης, πρόκειται για καταγραφή με κρυφή κάμερα συνομιλιών ιδιωτικού χαρακτήρα, χωρίς γνώση των συμμετεχόντων.

Στο υλικό εμφανίζονται ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης και ο CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργος Χρυσοχόος. Οι συνομιλίες φέρεται να πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνάντησης με πρόσωπα που παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου, τα οποία εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδύσεις ύψους €150 εκατ. στον τομέα της ενέργειας. Ο κ. Λακκοτρύπης, σύμφωνα με πληροφορίες κυπριακών Μέσων Ενημέρωσης, συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα και συναντήθηκε με τους φερόμενους επενδυτές υπό αυτή την ιδιότητα.

Μέρος των συνομιλιών αφορά γενικές αναφορές στη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ανώτατα όρια. Σε απόσπασμα που περιλαμβάνεται στο βίντεο, γίνεται λόγος για το επιτρεπόμενο όριο του περίπου €1 εκατ. στις προεδρικές εκλογές, καθώς και για υπέρβαση μέσω χρήσης μετρητών, χωρίς να γίνεται συγκεκριμένη σύνδεση με πρόσωπα ή τεκμηριωμένες πράξεις. Οι αναφορές αυτές παρουσιάζονται αποσπασματικά, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες κυπριακών Μέσων Ενημέρωσης, το υλικό φέρεται να είναι μονταρισμένο, χωρίς να αποδίδονται πλήρως οι τοποθετήσεις στο σύνολό τους.

Στο ίδιο πλαίσιο, καταγράφονται συζητήσεις που αφορούν τον τρόπο πρόσβασης επενδυτών στο Προεδρικό περιβάλλον, με γενικές αναφορές σε ανεπίσημες διαδικασίες επικοινωνίας, καθώς και σε εισφορές που θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως χορηγίες ή δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στις συνομιλίες γίνεται επίσης λόγος για φερόμενες μίζες, σε θεωρητικό επίπεδο και χωρίς συγκεκριμένη αναφορά σε πρόσωπα, ποσά ή αποδεδειγμένες ενέργειες.

Παράλληλα, στο υλικό περιλαμβάνονται δηλώσεις του κ. Χρυσοχόου σχετικά με τη συχνότητα επικοινωνίας και την προσωπική του σχέση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως αυτές απομαγνητοφωνούνται, χωρίς να προκύπτει από το περιεχόμενο τεκμηρίωση παράνομων πράξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες κυπριακών Μέσων Ενημέρωσης, ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να έχει καταγγείλει στο ΤΑΕ Λευκωσίας ότι το οπτικό υλικό προέκυψε από συρραφή αποσπασμάτων με τρόπο που δημιουργεί συγκεκριμένο αφήγημα και αφήνει να νοηθεί παράνομη διακίνηση μετρητών. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι κατέγραψαν το βίντεο ούτε οι ακριβείς συνθήκες της καταγραφής.

Το περιεχόμενο του υλικού φέρεται να είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές. Το ζήτημα ανακύπτει σε χρονική συγκυρία αυξημένου πολιτικού ενδιαφέροντος, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη

Σε γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη Λευκωσία αναφέρει: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας υπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.

Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας».

Οι αντιδράσεις

Αννίτα Δημητρίου: Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο

Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 8, 2026

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Πρέπει άμεσα να υπάρξει τοποθέτηση

Αν κατάλαβα καλά παρακολουθούμε ένα σοκαριστικό βίντεο που το βλέπουμε και δεν πιστεύουμε γιατί πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση με τους περί αυτής επιχειρηματίες ! Πρέπει άμεσα να υπάρξει τοποθέτηση γιατί θα έχουμε χειρότερα από την παραίτηση του Βοηθού και τα τραγελαφικά ! Τώρα… — Irene Charalambides (@Xaralambidou) January 8, 2026

Στέφανος Στεφάνου: Το βίντεο εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα

Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Αναμένουμε και θα επανέλθουμε. — Stefanos Stefanou (@ststefanou) January 8, 2026

Χρίστος Χριστοφίδης: «Πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικό σεισμό στην ιστορία της χώρας»