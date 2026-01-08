Σημαντικό μέρος της Μεγάλης Βρετανίας και η βορειοδυτική Γαλλία προετοιμάζονται σήμερα για το πέρασμα σφοδρής καταιγίδας συνοδευόμενης από ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις, ανακοίνωσαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των δύο χωρών.

Επικίνδυνη καταιγίδα λένε οι βρετανικές Αρχές

Προτού πλήξει τις γαλλικές ακτές η καταιγίδα Γκορέτι θα επηρεάσει τη Βρετανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε προειδοποίηση για πολλές περιοχές.

Ο Νιλ Άρμστρονγκ του Met Office επεσήμανε ότι αναμένει σημαντικές χιονοπτώσεις «σε κάποιες περιοχές της Ουαλίας και της κεντρικής Αγγλίας», ενώ προειδοποίησε ότι η καταιγίδα Γκορέτι ενέχει «πολλούς κινδύνους».

Ισχυροί άνεμοι αναμένεται να πλήξουν τις νοτιοδυτικές περιοχές σήμερα το απόγευμα προς βράδυ με ριπές ανέμου που θα φτάνουν τα 95 με 110 χιλιόμετρα την ώρα στις εκτεθειμένες ακτές, σημείωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Εξάλλου έως 30 εκατοστά χιονιού ενδέχεται να πέσουν στην κεντρική Αγγλία, ενώ σημαντικές χιονοπτώσεις είναι πιθανές και στη νότια Βρετανία.

Προειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα σε 30 νομούς της Γαλλίας

Παράλληλα στη βορειοδυτική Γαλλία οι ριπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν ως τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως στον νομό Μανς, για τον οποίο η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει ύψιστο συναγερμό.

Προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα έχουν εκδοθεί και για περίπου άλλους 30 νομούς της Γαλλίας.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας», τόνισαν στον λογαριασμό τους στο Χ οι τοπικές αρχές στη Μάγχη, οι οποίες κάλεσαν τους κατοίκους να φροντίσουν να έχουν αποθέματα πόσιμου νερού και έκτακτα μέσα φωτισμού.

Προβλήματα θα προκληθούν στην κυκλοφορία των τρένων σε τρεις νομούς στα βορειοδυτικά.