Πυρετώδεις διαβουλεύσεις έχει προκαλέσει στα μπλόκα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων η πρόταση του Μεγάρου Μαξίμου για συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό. Οι ίδιοι εξηγούν στο «Βήμα», ότι είναι θετικοί πλέον να πάνε σε διάλογο πλέον με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ακόμα δεν έχει παρθεί καμία απόφαση για το ποιοι θα πάνε.

Ωστόσο, αυτό που υπογραμμίζουν είναι ότι δεν αναμένεται να σταματήσουν τα μπλόκα. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους, αλλά ενδεχομένως να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία. Επίσης, τονίζεται ότι δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση για το εάν θα συνεχιστεί ο 48ωρος αποκλεισμός που έχει ξεκινήσει από σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Το Σαββατοκύριακο πρόκειται να πραγματοποιηθεί νέα Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Μπλόκων (σ.σ. μάλλον το Σάββατο), στην οποία θα οριστούν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση, καθώς και το πώς θα συνεχίσουν τις δράσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 18:00.

Οι προϋποθέσεις της κυβέρνησης για τη συνάντηση αγροτών – Μητσοτάκη

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες, την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου), που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του, να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους:

Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό, πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ, δεν μπορεί να γίνει διάλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη που έδωσε.

Πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρουν στο «Βήμα» ότι στη συνάντηση εκτός απροόπτου αναμένεται πέρα από τον Κώστα Τσιάρα και τον Πρωθυπουργό αναμένεται να είναι και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Ενδέχεται να παραστεί επίσης και ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.