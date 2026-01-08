Επεισόδια σημειώθηκαν στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, όταν κατά την διάρκεια μιας σχετικά μικρής σε όγκο συγκέντρωσης έξω από ομοσπονδιακό κτίριο, ως διαμαρτυρία για την δολοφονία από άνδρα της αστυνομίας μετανάστευσης της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας.

Η κατάσταση παρέμεινε ιδιαίτερα τεταμένη, με ένοπλους αστυνομικούς να παρατάσσονται απέναντι από το πλήθος, ενώ τουλάχιστον ένας διαδηλωτής συνελήφθη κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν πανό καταγγέλλοντας τη δράση της ICE και την αστυνομική βία.

Κινητοποιήσεις και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ

Παράλληλα, νέο κύμα κινητοποιήσεων κατά της αστυνομίας μετανάστευσης είναι σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, η Βόρεια Καρολίνα και το Τέξας.

Στη Βόρεια Καρολίνα, το Κόμμα για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση (PSL) έχει ανακοινώσει συγκέντρωση στο Ντάραμ, στην πλατεία CCB στο κέντρο της πόλης, στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα). Η ίδια οργάνωση έχει προγραμματίσει και δεύτερη διαδήλωση την ίδια ώρα στο Φέιτβιλ, στην οδό Hay Street, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στη Νέα Υόρκη, νέες διαμαρτυρίες αναμένονται αργότερα σήμερα, στον απόηχο της χθεσινής συγκέντρωσης στο Foley Square και της πορείας προς το 26 Federal Plaza, ομοσπονδιακό συγκρότημα όπου στεγάζονται υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πληροφορίες για προγραμματισμένες κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές, όπως το Χιούστον, η Γιούτα και το Σαν Ντιέγκο, γεγονός που δείχνει ότι οι διαμαρτυρίες κατά της ICE λαμβάνουν ευρύτερες διαστάσεις σε εθνικό επίπεδο.