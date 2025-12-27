Τα ρεβεγιόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα μεγάλα αθηναϊκά ξενοδοχεία, που βάζουν τα καλά τους και τα δυνατά τους για να προσφέρουν στους φιλοξενούμενούς τους αξέχαστες εμπειρίες. Έχουν άλλωστε και την τεχνογνωσία και τη διάθεση. Μενού από σεφ με αστέρια Michelin και προτάσεις δουλεμένες για καιρό αξιοποιώντας εκλεκτά εδέσματα, από αστακό και χαβιάρι μέχρι φρέσκια τρούφα και σπάνια κυνήγια. Από όλα μπορούμε να βρούμε στην εορταστική Αθήνα, αρκεί να προνοήσουμε και να κάνουμε τις κρατήσεις μας εγκαίρως.

Athens Capital, Σύνταγμα

Στο δέκατο όροφο του Athens Capital έχουμε απολαύσει μερικά από τα ωραιότερα γεύματα δίπλα στην πισίνα ατενίζοντας την Ακρόπολη. Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό του εστιατορίου MFlavours με τη ζεστή ατμόσφαιρα. Γι’ αυτό και οι δύο χώροι –ανάλογα και με τον καιρό– είναι ιδανικοί για το ρεβεγιόν μας. Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το μενού απογειώνεται, καλώντας μας να υποδεχθούμε το νέο έτος με κονσομέ πάπιας με τορτελίνια, φουαγκρά και τρούφα, ταρτάρ από χτένια με γιούζου και Oscietra, τορτέλι αστακού με πουρέ καρότου και τζίντζερ καθώς και με λαβράκι Ουέλινγκτον με γαρίδα και beurre blanc σαμπάνιας. Το κυρίως θα είναι φιλέτο wagyu και σάντουιτς από ουρά μοσχαριού, κανελόνι γεμιστό με αγκινάρα, παρμεζάνα και πουρέ κάστανου. Ανήμερα Πρωτοχρονιάς, θα επιστρέψουμε για το γιορτινό μπουφέ.

Ελευθερίου Βενιζέλου 4 και Κριεζώτου 2, Πλατεία Συντάγματος

The Margi, Βουλιαγμένη

Κατηφορίζουμε στα νότια και στο ξενοδοχείο The Margi, όπου τα τελευταία χρόνια ο σεφ Παναγιώτης Γιακαλής κάνει τα μαγικά του, τα οποία μάλιστα του χάρισαν και ένα αστέρι Michelin. Για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έχουν σχεδιαστεί δύο επιλογές. Η μία είναι ένα New Years Eve gala dinner με κλασικές πολυτελείς γεύσεις, όπως μπλινίς από πατάτα με χαβιάρι και σολομό, αστακός με λευκά σπαράγγια και ζαμπαγιόνε από σέρι και χριστόψαρο με άγρια μανιτάρια και πουρέ από τοπιναμπούρ. Παράλληλα, θα διοργανωθεί New Years Eve dinner dance με μπουφέ και guest DJs. Το The Margi προσφέρει και πακέτα διαμονής που συνδέουν το ρεβεγιόν με μια μικρή απόδραση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Λητούς 11, Άγιος Γεώργιος

NEW Hotel, Σύνταγμα

Στην πιο ιστορική περιοχή της Αθήνας, ανάμεσα στο Σύνταγμα και στην Πλάκα, όλος ο Δεκέμβριος είναι μια γιορτή, με το Lobby Lounge του NEW Hotel να αποτελεί την τέλεια λύση για καφέ, σνακ ή μεσημεριανό γεύμα πριν ή κατά τη διάρκεια των εορταστικών αγορών, ενώ, αργότερα, το Art Lounge στον έβδομο όροφο είναι ιδανικό για ένα ποτήρι κρασί ή ποτό και δείπνο. Ειδικά για την Πρωτοχρονιά, όμως, ο executive chef, Μπάμπης Κουντούρης, έχει επιλέξει ένα μενού που διαπνέεται από την αναγνωρίσιμη πια λογική του, η οποία είναι το fine-comfort φαγητό. Δηλαδή, ζεστές γεύσεις που τιμούν την παράδοση μέσα από μια πιο ραφιναρισμένη αλλά και προσωπική ματιά. Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μάλιστα, το δείπνο θα συνοδεύεται από live DJ. Ανήμερα, το πλούσιο brunch που θα προσφέρεται σε μπουφέ τόσο στο Art Lounge όσο και στο Lobby Lounge θα φέρει κοντά όσους θέλουν να γιορτάσουν με ωραία διάθεση.

Φιλελλήνων 16

Gatsby Athens, Geco, Σύνταγμα

Σε όσους έχουν βαρεθεί τις υποτονικά στολισμένες βιτρίνες και τα δέντρα με τα λευκά φωτάκια και τα μονόχρωμα στολίδια προτείνουμε το Gatsby Athens για τις γιορτές. Το μαξιμαλιστικό πνεύμα ενισχύει την πολύχρωμη αισθητική που ούτως ή άλλως κυριαρχεί εδώ καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα εορταστικά γεύματα θα σερβιριστούν στο εστιατόριο Geco και θα περιλαμβάνουν πιάτα που έχουν αγαπηθεί από τους θαμώνες και έχουν ήδη αποκτήσει πιο λαμπερή εκδοχή για τον Δεκέμβριο, με παρέες Αθηναίων και επισκεπτών να γεμίζουν τα τραπέζια, συχνά με διάθεση pre ή after drinks. Το πρόγραμμα θα ευθυγραμμιστεί με την πάρτι πλευρά του ξενοδοχείου καθώς Ανήμερα Πρωτοχρονιάς, από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, θα στηθεί brunch σε ατμόσφαιρα που θα θυμίζει cosmopolitan all-day στέκι. Την Παραμονή, από τις 3 το μεσημέρι, θα υπάρχει DJ, ενώ το δείπνο θα ντύσει ένα από τα πιο γνωστά live της πόλης προτού αναλάβουν οι resident DJs μέχρι την αλλαγή του χρόνου.

Λέκκα 18

Radisson Blu Park, 10 Urban Roof, Πεδίον του Άρεως

Σε πιο urban αισθητική κινούνται το Radisson Blu Park και το εστιατόριό του στο δέκατο όροφο, 10 Urban Roof, με την πανοραμική θέα στην Ακρόπολη και στον Λυκαβηττό. Το μενού που έχει ετοιμάσει ο σεφ Στέφανος Κολυμάδης για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς θα περιλαμβάνει ποπκόρν γαρίδας με μαγιονέζα πράσινου τσίλι, σούπα κολοκύθας με τζίντζερ, γάλα καρύδας και crème fraîche, ταρτάρ καραβίδας με wasabi mayo και χαβιάρι μπελούγκα, σαλάτα με braised φινόκιο, κρόκο Κοζάνης, παντζάρι, κατσικίσιο τυρί και καραμελωμένα πεκάν, κυρίως με φιλέτο μοσχαριού dry aged, κρέμα από παστινάκι, λευκή τρούφα, βασιλομανίταρο, πράσινα σπαράγγια και προσούτο San Daniele με σάλτσα πορτοκαλιού και επιδόρπιο κροκάν με κρέμα κάστανου, σοκολάτα Jivara και φρούτα του πάθους. Θα υπάρχουν ακόμα mignardises και κλασικά γιορτινά γλυκά. Ο σεφ έχει ετοιμάσει και ειδικό μενού για ανήμερα την Πρωτοχρονιά, ενώ το ξενοδοχείο προσφέρει δυνατότητα συνδυασμού ρεβεγιόν και διαμονής σε ειδικές τιμές.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10

Μεγάλη Βρεταννία, Σύνταγμα

Στο ιστορικό ξενοδοχείο των Αθηνών, η μπριγάδα του σεφ Αστέριου Κουστούδη έχει ετοιμάσει ό,τι πιο εκλεκτό για όλες τις γιορτινές ημέρες. Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το Roof Garden θα υποδεχθεί τους επισκέπτες με μενού γευσιγνωσίας. Ανήμερα, στον ίδιο χώρο με τη μαγευτική θέα στην Ακρόπολη, θα στηθεί μεγάλο μπουφέ brunch για τους πιο πρωινούς τύπους. Στο Winter Garden, την 31η Δεκεμβρίου, ο σεφ θα προτείνει ένα μικρό μενού με καθαρή γιορτινή λογική. Η βραδιά θα ξεκινήσει με welcome champagne και πιάτο κρύων ορεκτικών (πατέ φουαγκρά, χαβιάρι, καπνιστός σολομός) πριν από το καθιστό festive menu. Για την τελευταία βραδιά του 2025, δηλαδή την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η εμπειρία θα αναβαθμιστεί και στο Roof Garden θα μας περιμένουν εδέσματα υψηλού επιπέδου, από χαβιάρι μέχρι αστακό και φουαγκρά, για να μπει η χρονιά με τον καλύτερο τρόπο.

Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Πλατεία Συντάγματος

King George, Σύνταγμα

Στο βραβευμένο με αστέρι Michelin Tudor Hall του King George, τα εορταστικά μενού αποτελούν εμπειρία. Όπως μας είπε ο executive chef του ξενοδοχείου, Αστέριος Κουστούδης, σε αυτό το χώρο θα πραγματοποιηθεί το δείπνο της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς και, όπως και στο αδερφάκι του, το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, το μενού γευσιγνωσίας θα αποτελεί την «αιχμή του δόρατος», αφού θα περιλαμβάνει ό,τι πιο σπάνιο, διαλεχτό και πολυτελές υπάρχει στη γαστρονομία. Ανήμερα, οι άνθρωποι του King George θα τιμήσουν τη νέα προσθήκη του, το The Lobby Bar, με εορταστικό à la carte. Τα κυρίως πιάτα θα έχουν καθαρά πρωτοχρονιάτικο χαρακτήρα, όπως Ουέλινγκτον και σαλάτα με φρούτα εποχής. Η φιλοσοφία του μενού θα συνδυάζει premium υλικά με πιο γνώριμες εκτελέσεις ώστε να καλύψει διαφορετικά προφίλ επισκεπτών.

Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 3, Πλατεία Συντάγματος

Hyatt Regency Hotel (Θεσσαλονίκη)

H πολυτέλεια δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των Αθηναίων, ειδικά από τη στιγμή που η συμπρωτεύουσα αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς εγχώριους προορισμούς για τις γιορτές. Το Hyatt Regency, με τους εκπληκτικούς του χώρους και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχει στους επισκέπτες, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους σκέφτονται να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη. Ο διακεκριμένος σεφ Δημήτρης Φατίσης, ο οποίος ανέλαβε χρέη executive chef στα εστιατόρια του ξενοδοχείου τον περασμένο Μάρτιο, έχει φέρει αέρα ανανέωσης στην κουζίνα και ετοιμάζεται να εντυπωσιάσει με εμπνευσμένα μενού τόσο για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς όσο για για το γεύμα της επόμενης. Πιάτα βασισμένα στην εντοπιότητα, αλλά με διεθνείς επιρροές, δοσμένα αμέσα από μοντέρνες τεχνικές, στη λαμπερή ατμόσφαιρα του εστιατορίου Αμβροσία. Η θέα στους κήπους και στην εντυπωσιακή πισίνα με τον καταρράκτη ολοκληρώνει μια μοναδική εμπειρία.

13ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Θεσσαλονίκης