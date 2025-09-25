Το Delta Restaurant, το μοναδικό ελληνικό εστιατόριο με 2 αστέρια MICHELIN και MICHELIN Green Star, έχει γίνει μέσα σε τέσσερα χρόνια ένας γαστρονομικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας. Επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου – Αμερική, Αγγλία, Ασία, Ευρώπη – ταξιδεύουν για να ζήσουν μια εμπειρία που συνδέει την ελληνική παράδοση με την avant-garde υψηλή κουζίνα.

Το Delta είναι αποτέλεσμα συλλογικής αφοσίωσης και τελειότητας. Κάθε πιάτο, κάθε γεύση, κάθε λεπτομέρεια αντικατοπτρίζει το όραμα του Γιώργου Παπαζαχαρία, που φέρνει μαζί του διεθνείς επιρροές και τεχνικές, συνδυάζοντας τη ζύμωση, τις σκανδιναβικές μεθόδους συντήρησης και την ελληνική γαστρονομική παράδοση. Το μενού 12 σταδίων προσφέρει μια γαστρονομική αφήγηση γεμάτη εκπλήξεις και λεπτές ισορροπίες, σχεδιασμένη για να αφήνει ανεξίτηλη εντύπωση στον επισκέπτη.

Η ομάδα του Delta, από την κουζίνα έως τη σάλα, εργάζεται με απόλυτη συνέπεια και συνεργασία, δημιουργώντας μια εμπειρία όπου η τέχνη της γεύσης συνυπάρχει με την αφοσίωση και τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η βιωσιμότητα είναι θεμέλιο της λειτουργίας του: κάθε πρώτη ύλη αξιοποιείται πλήρως, ενώ οι πρακτικές διαχείρισης του εστιατορίου ελαχιστοποιούν την επίδραση στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της συμβατικής γαστρονομίας.

Η δέσμευση στη βιωσιμότητα διαπερνά κάθε στάδιο της λειτουργίας: από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι τη διαχείριση των πόρων, η ομάδα φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Κάθε πιάτο, κάθε γεύση, κάθε στιγμή στο Delta είναι αποτέλεσμα της συνοχής, της αφοσίωσης και της δημιουργικής συνεργασίας μιας ομάδας που εργάζεται με κοινό όραμα.

Το Delta δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένας προορισμός όπου η σύγχρονη ελληνική κουζίνα διασταυρώνεται με διεθνείς προσεγγίσεις, προσφέροντας μια εμπειρία διαχρονικής γεύσης και αισθητικής, που ξεπερνά τα όρια της συμβατικής γαστρονομίας.

Το εστιατόριο λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Δειπνοσοφιστήριον και δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Από την πρώτη στιγμή, το Delta ενσωμάτωσε στον πυρήνα του το όραμα του ΙΣΝ για έναν δημόσιο χώρο παγκόσμιας εμβέλειας, που προάγει την καινοτομία, τον πολιτισμό και τη βιωσιμότητα.