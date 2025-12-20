«Πού θα κάνουμε φέτος ρεβεγιόν;», το ίδιο ερώτημα επανέρχεται κάθε χρόνο μόλις πλησιάζει ο Δεκέμβριος. Θα φτιάξουμε τη γαλοπούλα στο σπίτι ή θα επιλέξουμε να το ρίξουμε λίγο –έως πολύ– έξω και να δοκιμάσουμε κάποιες από τις αμέτρητες και καλές επιλογές για έξοδο στην Αθήνα;

Φυσικά, ως στήλη, προτείνουμε πάντα το δεύτερο, καθώς οι γιορτές αποτελούν μια θαυμάσια αφορμή για να πάμε επιτέλους στο μισελενάτο εστιατόριο που τόσο καιρό δεν έχουμε καταφέρει να επισκεφθούμε ή να εξερευνήσουμε τις νέες τάσεις και αφίξεις προτού παλιώσουν κι αυτές με τους ρυθμούς που ανοίγουν πλέον τα εστιατόρια στην Αθήνα. Ως χριστουγεννιάτικο δώρο λοιπόν, ετοιμάσαμε μια λίστα με προτάσεις που ξεχωρίσαμε για τη φετινή περίοδο των γιορτών ώστε να σας διευκολύνουμε στην επιλογή σας, προσπαθώντας να είμαστε όσο πιο πολυσυλλεκτικοί γίνεται. Ελπίζουμε να σας αρέσει.

Ντίβα, Κολωνάκι

Μπορεί να μην καταφέρουμε (και) φέτος να περάσουμε τις γιορτές στη Νέα Υόρκη, ένα ρεβεγιόν όμως στο ολοκαίνουριο Ντίβα θα μας κάνει να νομίζουμε ότι είμαστε εκεί. Στυλ, industrial design με πινελιές πολυτέλειας, υποβόσκων ερωτισμός και μια πολυπολιτισμικότητα που χαρακτηρίζει κυρίως το μενού, οι λόγοι που το νέο gastrobar της Πατριάρχου Ιωακείμ είναι ό,τι πρέπει για εορταστικές εξόδους.

Στην κουζίνα ο Δημήτρης Κατσάνος συνδυάζει με αριστοτεχνικό τρόπο τη σκανδιναβική με την ασιατική κουζίνα χρησιμοποιώντας όμως μεσογειακές, κυρίως ελληνικές, πρώτες ύλες. Το αποτέλεσμα, μια κάρτα που περιλαμβάνει από κουνουπίδι τεμπούρα μέχρι παϊδάκια προβατίνας. Επιπλέον, για όσους το ρεβεγιόν είναι συνώνυμο με το ποτό, η Γεωργία Γεωργακοπούλου και ο Νίκος Σουρμπάτης θα βρίσκονται πίσω από την μπάρα για να σας σερβίρουν τα ψαγμένα κοκτέιλ τους.

Πατριάρχου Ιωακείμ 56

Eléa, Γαλάτσι

Ποιος είπε ότι για να περάσουμε ένα ωραίο ρεβεγιόν θα πρέπει να παραμείνουμε αποκλειστικά και μόνο στο κέντρο της Αθήνας; Το Eléa μας παρασύρει λίγο πιο έξω, στο Γαλάτσι, το οποίο μετά την άφιξη του νέου εστιατορίου του Μιχάλη Μερζένη (Άσωτος, La Meat Maison) προβλέπεται να εξελιχθεί σε γαστρονομικό προορισμό. Ευκαιρία λοιπόν να είμαστε από τους πρώτους που θα ζήσουμε την εμπειρία, ξεκινώντας από το περιβάλλον. Λευκό τούβλο στους τοίχους, ξύλινα τραπεζοκαθίσματα, καθαρές λιτές γραμμές, μια ατμόσφαιρα για οικογενειακά ρεβεγιόν (ή για φίλους που έχουν γίνει οικογένεια). Τα πιάτα, εξίσου οικεία, κινούνται στις επιλογές που συναντάμε στα περισσότερα μεζεδοπωλεία και στις ταβέρνες, αλλά σε αναβαθμισμένη εκδοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τηγανιά μαύρου χοίρου, τα αρνίσια παϊδάκια με πουρέ μελιτζάνας και η πορτοκαλόπιτα με σορμπέ και κρέμα πορτοκάλι για ένα γλυκό κλείσιμο του δείπνου.

Σύρου 13-15

Sense, Πλάκα

Ίσως το καλύτερο σημείο για να απολαύσει κανείς τα πυροτεχνήματα πάνω από την Ακρόπολη στην αλλαγή του χρόνου. Ο λόγος για το Sense, το εστιατόριο στο οποίο τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται ο σεφ Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος. Για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα ετοιμάσει ένα ειδικό μενού γευσιγνωσίας που θα περιλαμβάνει από καραβίδα με γλάσο ντομάτας και κρέμα ψητής κολοκύθας με καπνιστό χέλι μέχρι γλώσσα, χτένια χαβιάρι και φραγκόκοτα. Η εμπειρία θα πλαισιώνεται από εκλεκτές επιλογές κρασιών, κοκτέιλ και τις μουσικές επιλογές ενός guest DJ.

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 5

Seeǀds, Ιλίσια

Το σίγουρο είναι ότι μια εορταστική βραδιά στο Seeǀds θα είναι εξαιρετική. Άλλωστε αυτό υπόσχονται και για κάθε εμπειρία στο εστιατόριο οι άνθρωποί του, ένα «εξαιρετικό δείπνο», το οποίο για τους ίδιους μεταφράζεται σε ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια, ξεχωριστή εξυπηρέτηση και αναζήτηση της γαστρονομικής αριστείας. Όλα αυτά πρόκειται να προσφερθούν στον υπερθετικό βαθμό στα μενού γευσιγνωσίας των εορτών, τα οποία έχει επιμεληθεί με μεγάλη φροντίδα και αγάπη ο σεφ Δήμος Σαμουράκης. Βασιλικό καβούρι, ελάφι και πανετόνε, μεταξύ πολλών άλλων, για την παραμονή των Χριστουγέννων και αστακός, τερίνα φραγκόκοτας, χριστόψαρο, μοσχάρι Ουέλινγκτον, βασιλόπιτα κ.ά. για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ουμπλιανής 14 και Διοχάρους

Hervé, Μεταξουργείο

Ανοίγουμε το χορό των Michelin με το Hervé, το εστιατόριο που φέρει τη σφραγίδα του Ερβέ Προνζάτο, του εκ Παρισιού ορμώμενου σεφ, ο οποίος, αφού εργάστηκε σε μεγάλες κουζίνες της Ελλάδας και του εξωτερικού, επέλεξε την Αθήνα, μια πόλη που αγαπά πολύ, για να ανοίξει το εστιατόριο που φέρει το όνομά του. Τα μενού γευσιγνωσίας των γιορτών θα κινηθούν στην ίδια λογική εκείνων που σερβίρονται καθημερινά στο μαγαζί και τα οποία του έχουν χαρίσει το αστέρι Michelin. Οι τροποποιήσεις που θα γίνουν, όπως μας εξηγεί ο συνιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής του εστιατορίου, Γιώργος Ευθυμόπουλος, αφορούν τις πρωτεΐνες, οι οποίες θα είναι αναβαθμισμένες (π.χ., ελάφι), και τα εκλεκτά εποχικά υλικά που θα συμπληρώσουν το μενού, όπως είναι η τρούφα από τα Γρεβενά, αλλά και το χαβιάρι από ρωσικό οξύρρυγχο που παρασκευάζεται στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Άρτα.

Τριών Ιεραρχών 170

Taverna Ermou, Μοναστηράκι

Εδώ τα Χριστούγεννα ξεκινούν νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου, και διαρκούν μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, διάστημα κατά το οποίο θα τροποποιηθεί το μενού προς το γιορτινότερό του. Μια κλασική αθηναϊκή ταβέρνα που λειτουργεί σαν στέκι συστήνει στο κέντρο της πρωτεύουσας η ομάδα του Ergon, η οποία παρόλο που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη μοιάζει να γνωρίζει πολύ καλά το χαρακτήρα και των Αθηναίων. Οι εορταστικές λοιπόν προσθήκες στον κανονικό κατάλογο θα περιλαμβάνουν παραδοσιακές συνταγές όπως αρνάκι φρικασέ, λαχανοντολμάδες με σάλτσα αβγολέμονο και κόκορα κρασάτο με χυλόπιτες, ενώ δεν θα λείψουν και τα θαλασσινά, από ψαρόσουπα και καβουροσαλάτα μέχρι γιουβέτσι με σφυρίδα και μακαρόνια με αβγοτάραχο.

Ερμού 98

Ateno, Μοναστηράκι

Αν έχετε φάει στο Ateno, το deli-εστιατόριο του Νίκου Καραθάνου και των αδελφών Λιάκου, και σας άρεσε, τότε μπορείτε από τώρα να κλείσετε το τραπέζι των γιορτών χωρίς να φοβηθείτε ότι θα βρεθείτε προ εκπλήξεων. Το μενού που αγάπησαν οι Αθηναίοι άμα τη αφίξει του στην Αιόλου θα σερβιριστεί και τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ελληνική κουζίνα και πρώτης τάξης αλλαντικά και τυριά, καθώς και ιδιαίτερα πιάτα όπως ρεβιθάδα με θαλασσινά, τάρτα με φάβα και χταπόδι κ.ά. Τα γλυκά αποτελούν ένα ακόμα μεγάλο κεφάλαιο, καθώς φέρουν την υπογραφή του Δημήτρη Οικονομίδη, ενός από τους καλύτερους pastry chefs της χώρας. Τα κοκτέιλ είναι δουλεμένα από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τη λίστα κρασιών έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Καρακάσης MW, με ετικέτες από τον ελληνικό αμπελώνα σε μεγάλη γκάμα. Ένα all-star line up με λίγα λόγια, που αξίζει να το απολαύσετε τις πιο γιορτινές μέρες του χρόνου.

Αιόλου 52 & Μιλτιάδου

Makris, Θησείο

Τι και αν κρέμονται από το ταβάνι του οι σπασμένοι μπότηδες που παραπέμπουν στο εμβληματικό πέταγμα της στάμνας του κερκυραϊκού Πάσχα; Στο μισελενάτο Makris, το εστιατόριο που ξεκίνησε το ταξίδι του στο Νησί των Φαιάκων το 2018 και έφτασε στην Αθήνα μέσα από τα ξενοδοχεία της Domes, θα περάσετε πολύ όμορφα και τα Χριστούγεννα. Εδώ η γαστρονομία στηρίζεται στην εποχικότητα και τη μέθοδο farm-to-table, χάρη στη φάρμα που έχει το εστιατόριο στους πρόποδες της αρχαίας Κορίνθου για να τροφοδοτεί την κουζίνα με λαχανικά, βότανα, αρωματικά και βρώσιμα άνθη, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στις δημιουργίες του Πέτρου Δήμα, του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από όλα τα Makris του ομίλου Domes. Ο σεφ έχει διαμορφώσει τα μενού γευσιγνωσίας του με απροσδόκητους συνδυασμούς και πολυπλοκότητα στις υφές ενώ για τα πιάτα των εορτών θα κινηθεί στην ίδια λογική, με ελληνικά προϊόντα από μικρούς παραγωγούς και βιολογικές πρώτες ύλες.

Άστιγγος 10 & Ερμού 119

Bagatelle, Βουλιαγμένη

Η χαρά του να ζεις, να διασκεδάζεις και να περνάς χρόνο με τους δικούς σου ανθρώπους κορυφώνεται την περίοδο των γιορτών. Αυτό που οι Γάλλοι δηλαδή αποκαλούν «joie de vivre» και που στο Βagatelle, στη μαρίνα του Αστέρα Βουλιαγμένης, βρίσκει την απόλυτη έκφρασή του. Μουσική, χορός, πολυτέλεια και fine dining διά χειρός του executive chef Τζόζεφ Καχάτ. Ο ίδιος μας ενημέρωσε για το μενού των εορτών και ειδικά της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, της πιο διασκεδαστικής βραδιάς του χρόνου. Στρείδια Gillardeau με αφρό σαμπάνιας και περγαμόντο, αβγοτάραχο Μεσολογγίου σε τάρτα με κρέμα λεμονόχορτου, καραβίδες με ταραμά και χαβιάρι Kristal, καλκάνι με φρέσκια τρούφα από την Άλμπα και άλλα εκλεκτά εδέσματα από όλο τον κόσμο.

Απόλλωνος 77 (Astir Marina Vouliagmenis)

Delta, Καλλιθέα

Διαφορετικό μενού για τις γιορτές δεν έχει ετοιμάσει ο σεφ του Delta στο ΚΠΙΣΝ, Γιώργος Παπαζαχαρίας, αλλά μάλλον δεν χρειάζεται αφού ένα γεύμα σε διάστερο εστιατόριο –το μοναδικό στην Ελλάδα– είναι πάντα εορταστικό. Το μενού γευσιγνωσίας αποτελείται από δώδεκα στάδια, το καθένα από τα οποία καταφθάνει στο τραπέζι σας σαν ένα κεφάλαιο μιας αφήγησης που διαθέτει σκηνοθεσία, ρυθμό και κορυφώσεις για να σας βάλει μέσα στην όλη εμπειρία, από το χωράφι που ξεκινά η ετοιμασία μέχρι το σερβίρισμα. Οι πρώτες ύλες προέρχονται από το αγρόκτημα του εστιατορίου στο Μαρκόπουλο και μικρούς παραγωγούς απ’ όλη τη χώρα. Οι σκανδιναβικές τεχνικές ζύμωσης στις οποίες έχει εντρυφήσει ο σεφ από την εμπειρία του στο Maaemo στο Όσλο –τρία αστέρια Michelin– αλλά και ως ο δημιουργός του μενού του Under στο νοτιότερο άκρο της Νορβηγίας βρίσκονται στο απόγειό τους. Το pairing με ετικέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχει αναλάβει ο Δημήτρης Ζαννίκος καθοδηγώντας τους επισκέπτες με γνώση και πραγματικό πάθος για αυτό που κάνει. Προτείνουμε η βραδιά να κλείσει στο εντυπωσιακό γλυπτό μπαρ του εστιατορίου, το οποίο θεωρείται από τα μεγαλύτερα του κόσμου και έχει βραβευτεί για το design του.

ΚΠΙΣΝ, πέμπτος όροφος κτιρίου ΕΛΣ, Λεωφόρος Συγγρού 364