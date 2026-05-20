Το «Taiwan Travelogue», ένα μυθιστόρημα γραμμένο από τη Yáng Shuāng-zǐ και μεταφρασμένο από τη Lin King, έγινε το πρώτο βιβλίο που γράφτηκε αρχικά στα Μανδαρινικά Κινέζικα και κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Booker.

Η Yáng και η King ανακοινώθηκαν ως οι νικήτριες του βραβείου των 50.000 λιρών κατά τη διάρκεια τελετής στο Tate Modern στο Λονδίνο, το βράδυ της Τρίτης (19/5). Το μυθιστόρημα παρουσιάζεται ως μετάφραση ενός «ανακαλυφθέντος» απομνημονεύματος, γραμμένου από την οπτική μιας μυθιστοριογράφου που ταξιδεύει με πλοίο στην Ταϊβάν υπό ιαπωνική κατοχή το 1938 και ξεκινά μια γαστρονομική περιήγηση με τη συνοδεία μιας διερμηνέα, με την οποία ερωτεύεται.

Το βιβλίο περιλαμβάνει φανταστικές υποσημειώσεις και επιλόγους από τους χαρακτήρες του, καθώς και «πραγματικές» από την King, οι οποίες «δημιουργούν ένα ενδιαφέρον μεταμυθοπλαστικό επίπεδο γύρω από τον βασικό ερωτικό πυρήνα της ιστορίας», όπως δήλωσε η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής και συγγραφέας Natasha Brown.

Το Taiwan Travelogue «καταφέρνει ένα απίστευτο διπλό επίτευγμα», πρόσθεσε η Brown, πετυχαίνοντας ως «τόσο ένα ρομαντικό όσο και ένα διορατικό μεταποικιακό μυθιστόρημα».Η Yáng και η King είναι οι πρώτες νικήτριες από την Ταϊβάν και την ταϊβανο-αμερικανική κοινότητα αντίστοιχα, σε ένα βραβείο που αναγνωρίζει την καλύτερη λογοτεχνία μεταφρασμένη στα αγγλικά.

Η αρχική έκδοση στα Μανδαρινικά είχε ήδη κερδίσει το υψηλότερο λογοτεχνικό βραβείο της Ταϊβάν, το Golden Tripod, ενώ η αγγλική μετάφραση της King κέρδισε το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου των ΗΠΑ για μεταφρασμένη λογοτεχνία το 2024.

Στην ομιλία αποδοχής της, η Yáng αναφέρθηκε στην πολιτική κατάσταση της Ταϊβάν, λέγοντας: «Κάποιοι πιστεύουν ότι η τέχνη και η λογοτεχνία πρέπει να μένουν μακριά από την πολιτική, αλλά εγώ πιστεύω ότι η λογοτεχνία δεν μπορεί να αποκοπεί από το έδαφος στο οποίο έχει αναπτυχθεί.

»Με αυτή την έννοια, η λογοτεχνία, σε θεμελιώδες επίπεδο, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την πολιτική. Όταν εξετάζουμε τη σύγχρονη ιστορία της ταϊβανέζικης λογοτεχνίας, γίνεται φανερό ότι εμείς οι συγγραφείς θέτουμε το ίδιο ερώτημα τον τελευταίο αιώνα: Τι είδους μέλλον θέλουν οι άνθρωποι της Ταϊβάν;»

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι στα ελληνικά, με τίτλο «Ταϊβάν: Ημερολόγιο ταξιδιού», σε μετάφραση του Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου από τις εκδόσεις Βακχικόν.