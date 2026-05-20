Σφοδρή επίθεση κατά του ΠαΣοΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσαν κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας. Αφορμή στάθηκε η διαρροή διαλόγων από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή.

Κυβερνητικές πηγές καυτηρίαζαν τις διαρροές και έκαναν λόγο για κατήφορο του ΠαΣοΚ. Επιπρόσθετα τόνιζαν πως ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»».

Αναλυτικά το σχόλιο που έκαναν για όσα εκτυλίχθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ήταν: «Σήμερα το ΠαΣοΚ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορό του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο – προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Πέραν την ποινικής διάστασης της ανωτέρω πράξης, είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια.

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον Διοικητή της ΕΥΠ ότι θα στραφεί νομικά εναντίον του. Γεγονός, όπως λέει ο ίδιος, «πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά».

Είχαμε κατηγορήσει το ΠαΣοΚ ότι έχει μετατραπεί σε «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ». Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε «πράσινη Ζωή»».