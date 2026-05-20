Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Το χάσμα μεταξύ των δεσμεύσεων χρηματοδότησης και των πραγματικών εκταμιεύσεων για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να καλυφθεί επειγόντως, ανέφερε το Συμβούλιο της Ειρήνης (Board of Peace) του Αμερικανού προέδρου σε έκθεση που συνέταξε, εντοπίζοντας πιθανό πρόβλημα ρευστότητας σε ένα σχέδιο που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 70 δισ. δολάρια.

Πιέσεις για να μπουν χρήματα στο ταμείο

Ο Τραμπ δημιούργησε το Board of Peace για να επιβλέπει το φιλόδοξο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης περιοχής. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει αναγνωρίσει το όργανο, αν και πολλές μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό, σε αντίθεση με βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς και ορισμένα μεσαία και μικρότερα κράτη.

Το Reuters είχε μεταδώσει τον Απρίλιο ότι το συμβούλιο είχε λάβει μόνο ένα μικρό μέρος από τα 17 δισ. δολάρια που είχαν δεσμευθεί από τα μέλη για τη Γάζα, γεγονός που εμπόδιζε τον πρόεδρο να προχωρήσει στο σχέδιό του. Το συμβούλιο είχε διαψεύσει τότε την αναφορά, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν «οργανισμό προσανατολισμένο στην υλοποίηση που αντλεί κεφάλαια όταν χρειάζεται» και ότι «δεν υπάρχουν περιορισμοί χρηματοδότησης».

Σε έκθεση της 15ης Μαΐου προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την οποία είδε το Reuters, το συμβούλιο ανέφερε ότι «το χάσμα μεταξύ των δεσμεύσεων προς το Board of Peace και των εκταμιεύσεων πρέπει να κλείσει με επείγοντα τρόπο».

Πρόσθεσε ότι: «Τα κεφάλαια που έχουν δεσμευθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ ενός πλαισίου που υπάρχει μόνο στα χαρτιά και ενός πλαισίου που αποδίδει στην πράξη για τον λαό της Γάζας».

Το συμβούλιο κάλεσε επίσης τις χώρες και τους οργανισμούς που δεν συμμετέχουν στο Board of Peace να συνεισφέρουν χωρίς καθυστέρηση στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Το Reuters είχε μεταδώσει στις 15 Μαΐου ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν από το Ισραήλ να αποδώσει στο Board of Peace μέρος των φορολογικών εσόδων που παρακρατεί από την Παλαιστινιακή Αρχή, ώστε να χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση.

Τι άλλο αναφέρεται στην έκθεση που θα συζητηθεί στο ΣΑ του ΟΗΕ

Την ίδια ώρα πληροφορίες και δημοσιεύματα σε ισραηλινά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζουν ότι οι Ισραλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έλαβαν άδεια από το Board of Peace για επέκταση του ποσοστού του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχουν, με αφορμή αναφορές για παραβιάσεις της εκεχειρίας από την πλευρά της Χαμάς η οποία αρνείται να αφοπλιστεί. Πλέον σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι πληροφορίες αυτές, οι IDF ελέγχουν το 64% της περιοχής και έχουν προχωρήσει στην «πορτοκαλί γραμμή» η οποία προσθέτει 34 τετραγωγικά χιλιόμετρα στην ζώνη ασφαλείας, που όριζε η «κίτρινη γραμμή» (αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 11% της συνολικής έκτασης της Λωρίδας της Γάζας).

Μεταξύ άλλων στην έκθεση του Board of Peace -η οποία ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει, αλλά κομμάτια της έχουν διαρρεύσει- αναφέρεται ότι την Πέμπτη σε σχετική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα ζητηθεί από το όργανο να λάβει μέτρα για να ασκηθεί πίεση προς την Χαμάς να αφοπλιστεί, καθώς σύμφωνα με την έκθεση αυτός «είναι ο βασικός λόγος που δεν προχωράει η μετάβαση στην πολιτική ανοικοδόμηση στην Γάζα».

Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής του Board of Peace, ο πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή Νικολάι Μλαντένοφ, παραδέχθηκε ότι η εκεχειρία έχει «παγώσει» από τότε που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι το αδιέξοδο για τον αφοπλισμό της Χαμάς έχει μπλοκάρει την πρόοδο.

«Η ανοικοδόμηση δεν μπορεί να ξεκινήσει εκεί όπου τα όπλα δεν έχουν κατατεθεί», αναφέρει η έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας. «Η κρίσιμη μεταβλητή — ο μοναδικός παράγοντας που ξεκλειδώνει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του σχεδίου — είναι η επίτευξη συμφωνίας για τον οδικό χάρτη πλήρους εφαρμογής του σχεδίου, που περιλαμβάνει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων ομάδων στη Γάζα».

Από την πλευρά της, η Χαμάς δήλωσε ότι η έκθεση «περιέχει σειρά ανακριβειών που απαλλάσσουν την κατοχική δύναμη από τις ευθύνες της για τις καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα». Η οργάνωση υποστηρίζει επίσης ότι η έκθεση αγνοεί την «αποτυχία του Ισραήλ να τηρήσει το μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεών του», όπως οι περιορισμοί στα σημεία διέλευσης και η παρεμπόδιση της εισόδου υλικών και εξοπλισμού για την αποκατάσταση βασικών υποδομών.