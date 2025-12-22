5 το πρωί: Σκληρή κόντρα αγροτών και κυβέρνησης – Ελεγχος ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Τεμπών – Συνομιλίες Πούτιν με Μακρόν
Οι αγρότες ανοίγουν διόδια και κάνουν στην άκρη τα τρακτέρ ενόψει των γιορτών, προκειμένου να διευκολύνουν τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν. Ωστόσο, η κόντρα με την κυβέρνηση συνεχίζεται, ενώ ο πρωθυπουργός καλεί εκ νέου σε διάλογο.
Κλιμακώνεται η κόντρα κυβέρνησης και αγροτών
- Κλιμάκωση κινητοποιήσεων, αλλά με «φίλτρο» στα μπλόκα: Οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, στοχεύοντας μόνο τα εμπορικά οχήματα. Δηλώνουν ότι θέλουν να πιέσουν την κυβέρνηση χωρίς να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες, ανοίγοντας διόδια και επιτρέποντας τη διέλευση ΙΧ και λεωφορείων.
- Κυβερνητική απάντηση και παρέμβαση των Αρχών: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά όχι σε παράλογα αιτήματα, σημειώνοντας πως τα περισσότερα από τα αγροτικά αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή εξετάζονται. Μάλιστα, η άρνηση των αγροτών να προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου στο ραντεβού που τους όρισε ο πρωθυπουργός αιφνιδίασε την κυβέρνηση. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά σε ταυτοποιήσεις και σχηματισμό δικογραφιών για το άνοιγμα διοδίων στα Ιωάννινα.
- Δημοσίευμα για εμπλοκή Ανεστίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιδράσεις προκαλούν τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη με παράνομες επιδοτήσεις, με τον ίδιο να δηλώνει αθώος και να κάνει λόγο για προσπάθεια «χτυπήματος» του αγροτικού κινήματος μέσω του προσώπου του.
Έλεγχος ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Τεμπών - Αντιδράσεις Καρυστιανού
- Έλεγχος ΑΑΔΕ: Την περασμένη Παρασκευή, τρεις ελεγκτές της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν τα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023, ζητώντας πλήρη φάκελο με τα οικονομικά δεδομένα του Συλλόγου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απουσίαζαν, καθώς βρίσκονταν στη Λάρισα για τη δίκη που αφορά τα βίντεο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη. Για αυτό και οριστήκε νέα ημερομηνία παράδοσης των στοιχείων για τις 9 Ιανουαρίου.
- Αντίδραση Καρυστιανού: Η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατήγγειλε «νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας». Τόνισε ότι όλα τα οικονομικά του Συλλόγου είναι «καθαρά και διάφανα» και ότι η προσπάθεια τους για σπίλωση θα πέσει στο κενό.
- Αιτήματα για λογοδοσία: Ο Σύλλογος ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για τα κριτήρια προτεραιοποίησης των φορολογικών ελέγχων. Επισημαίνεται ότι φάκελοι με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα παραμένουν ανεξερεύνητοι για χρόνια, ενώ άλλοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε υπερβολικά πρόστιμα, δημιουργώντας ερωτήματα για την αντικειμενικότητα των διαδικασιών.
Στο προσκήνιο συνομιλίες για Πούτιν και Μακρόν
- Διάθεση για διάλογο Ρωσίας-Γαλλίας: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Εμανουέλ Μακρόν, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, εφόσον υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση. Από την πλευρά του, ο Μακρόν ανέφερε ότι είναι «διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Πούτιν».
- Πλαίσιο συνομιλιών και συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας: Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η οποία αποφάσισε δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Ο Μακρόν τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης πλαισίου, ώστε οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί να μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.
- Συναντήσεις στο Μαϊάμι: Απεσταλμένοι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας συζήτησαν στη Φλόριντα, χωρίς να υπάρχουν ακόμη θετικά αποτελέσματα που να καταδεικνύουν πως γίνονται βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «εποικοδομητικές» από τη ρωσική πλευρά, ενώ ο Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.
Βροχές, καταιγίδες και χιόνια τις γιορτές
- Άστατος καιρός σήμερα: Τοπικές βροχές αναμένονται σε Επτάνησα, Στερεά Ελλάδα, Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία, βόρεια Πελοπόννησο, νοτιοανατολικές Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Αττική προβλέπονται βροχές με θερμοκρασίες 10–17°C και στη Θεσσαλονίκη διαστήματα ηλιοφάνειας με 5–14°C.
- Κακοκαιρία τύπου «Π» από την Τρίτη: Από την Τρίτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, με ενίσχυση των βροχών από το απόγευμα στα δυτικά και σταδιακή επέκταση στα ηπειρωτικά. Θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, ενώ χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
- Βροχερά τα Χριστούγεννα: Την Παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, με χιονοπτώσεις στα ορεινά. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
Νίκες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
- Με το ζόρι: Η ΑΕΚ με τέρματα των Λιούμπισιτς και Γιόβιτς επικράτησε 2-1 του ΟΦΗ και ανέβηκε στην κορυφή της Super League. Φωνάζουν δίκαια οι Κρητικοί για τη διαιτησία της αναμέτρησης.
- Εύκολα ο ΠΑΟΚ: Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Δικέφαλος του Βορρά. Η ομάδα του Λουτσέσκου ήταν φανερά ανώτερη και επικράτησε 2-0 με γκολ των Κωνσταντέλια και Μύθου.
- Μεσημεριανός περίπατος: Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 100-86 του Κολοσσού Ρόδου στο ΣΕΦ, χάρη σε μια ιστορική εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος σταμάτησε στους 41 πόντους και έγινε μόλις ο δεύτερος «ερυθρόλευκος» μετά τον Ζάρκο Πάσπαλι που έβαλε +40 από τη σεζόν 1992-93, όταν δηλαδή ιδρύθηκε ο ΕΣΑΚΕ. Ο Μόντε Μόρις εντυπωσίασε στο ντεμπούτο του.
