Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Τελευταίες Ειδήσεις

Τελευταίες Ειδήσεις

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 το πρωί
5 το πρωί: Σκληρή κόντρα αγροτών και κυβέρνησης – Ελεγχος ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Τεμπών – Συνομιλίες Πούτιν με Μακρόν
5 το πρωί
Μιχαέλα Μαρία Δεριζιώτη

Σχετικό άρθρο

Crypto: Το Bitcoin περνά στη μεγάλη σκηνή της Wall Street

Crypto: Το Bitcoin περνά στη μεγάλη σκηνή της Wall Street

Οικονομία

5 το πρωί: Σκληρή κόντρα αγροτών και κυβέρνησης – Ελεγχος ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Τεμπών – Συνομιλίες Πούτιν με Μακρόν

Οι αγρότες ανοίγουν διόδια και κάνουν στην άκρη τα τρακτέρ ενόψει των γιορτών, προκειμένου να διευκολύνουν τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν. Ωστόσο, η κόντρα με την κυβέρνηση συνεχίζεται, ενώ ο πρωθυπουργός καλεί εκ νέου σε διάλογο.

5 το πρωί
Μιχαέλα Μαρία Δεριζιώτη
1

Κλιμακώνεται η κόντρα κυβέρνησης και αγροτών

2

Έλεγχος ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Τεμπών - Αντιδράσεις Καρυστιανού

  • Έλεγχος ΑΑΔΕ: Την περασμένη Παρασκευή, τρεις ελεγκτές της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν τα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023, ζητώντας πλήρη φάκελο με τα οικονομικά δεδομένα του Συλλόγου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ενώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απουσίαζαν, καθώς βρίσκονταν στη Λάρισα για τη δίκη που αφορά τα βίντεο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη. Για αυτό και οριστήκε νέα ημερομηνία παράδοσης των στοιχείων για τις 9 Ιανουαρίου.
  • Αντίδραση Καρυστιανού: Η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατήγγειλε «νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας». Τόνισε ότι όλα τα οικονομικά του Συλλόγου είναι «καθαρά και διάφανα» και ότι η προσπάθεια τους για σπίλωση θα πέσει στο κενό.
  • Αιτήματα για λογοδοσία: Ο Σύλλογος ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για τα κριτήρια προτεραιοποίησης των φορολογικών ελέγχων. Επισημαίνεται ότι φάκελοι με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα παραμένουν ανεξερεύνητοι για χρόνια, ενώ άλλοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε υπερβολικά πρόστιμα, δημιουργώντας ερωτήματα για την αντικειμενικότητα των διαδικασιών.

Newsletter

Πέντε ειδήσεις για να ξεκινήσεις τη μέρα σου

Κάθε πρωί θα βρίσκεις στο inbox σου τις πιο σημαντικές ειδήσεις και τα πιο ενδιαφέροντα θέματα
ΕΓΓΡΑΦΗ
3

Στο προσκήνιο συνομιλίες για Πούτιν και Μακρόν

  • Διάθεση για διάλογο Ρωσίας-Γαλλίας: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Εμανουέλ Μακρόν, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, εφόσον υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση. Από την πλευρά του, ο Μακρόν ανέφερε ότι είναι «διατεθειμένος να συνομιλήσει με τον Πούτιν».
  • Πλαίσιο συνομιλιών και συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας: Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η οποία αποφάσισε δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Ο Μακρόν τόνισε την ανάγκη διαμόρφωσης πλαισίου, ώστε οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί να μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.
  • Συναντήσεις στο Μαϊάμι: Απεσταλμένοι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας συζήτησαν στη Φλόριντα, χωρίς να υπάρχουν ακόμη θετικά αποτελέσματα που να καταδεικνύουν πως γίνονται βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου. Οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «εποικοδομητικές» από τη ρωσική πλευρά, ενώ ο Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.
4

Βροχές, καταιγίδες και χιόνια τις γιορτές

  • Άστατος καιρός σήμερα: Τοπικές βροχές αναμένονται σε Επτάνησα, Στερεά Ελλάδα, Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία, βόρεια Πελοπόννησο, νοτιοανατολικές Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Αττική προβλέπονται βροχές με θερμοκρασίες 10–17°C και στη Θεσσαλονίκη διαστήματα ηλιοφάνειας με 5–14°C.
  • Κακοκαιρία τύπου «Π» από την Τρίτη: Από την Τρίτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, με ενίσχυση των βροχών από το απόγευμα στα δυτικά και σταδιακή επέκταση στα ηπειρωτικά. Θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, ενώ χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
  • Βροχερά τα Χριστούγεννα: Την Παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, με χιονοπτώσεις στα ορεινά. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
5

Νίκες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Crypto: Το Bitcoin περνά στη μεγάλη σκηνή της Wall Street

Crypto: Το Bitcoin περνά στη μεγάλη σκηνή της Wall Street

Μπλόκα αγροτών: Σκληραίνει η κόντρα με την κυβέρνηση

Μπλόκα αγροτών: Σκληραίνει η κόντρα με την κυβέρνηση

Συναγερμός στην Αχαρνών – Δύο άνδρες μαχαιρωμένοι μεταφέρθηκαν στο Ευαγγελισμό

Συναγερμός στην Αχαρνών – Δύο άνδρες μαχαιρωμένοι μεταφέρθηκαν στο Ευαγγελισμό

Περισσότερα από ΤΟ ΒΗΜΑ

Τελευταίες Ειδήσεις

5 το πρωί: Σκληρή κόντρα αγροτών και κυβέρνησης – Ελεγχος ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Τεμπών – Συνομιλίες Πούτιν με Μακρόν

5 το πρωί: Σκληρή κόντρα αγροτών και κυβέρνησης – Ελεγχος ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Τεμπών – Συνομιλίες Πούτιν με Μακρόν

5 το πρωί
46 λεπτά πριν Μιχαέλα Μαρία Δεριζιώτη

Ελ Κααμπί: Γκολ μαγεία με ανάποδο ψαλίδι στο Κόπα Άφρικα

Ελ Κααμπί: Γκολ μαγεία με ανάποδο ψαλίδι στο Κόπα Άφρικα

Crypto: Το Bitcoin περνά στη μεγάλη σκηνή της Wall Street

Crypto: Το Bitcoin περνά στη μεγάλη σκηνή της Wall Street

ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1: Παραμένει πρώτη, αλλά με ζόρια

ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-1: Παραμένει πρώτη, αλλά με ζόρια

Ειδήσεις

Συνδρομές

International Edition

Γνώμες

Μόνο στο Βήμα

ΒΗΜΑgazino

Grace

Podcasts

Videos

Newsletters

Special Editions

© 2025 TO BHMA • All rights reserved.

Απόρρητο