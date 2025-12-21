Ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια για αμφιβολία, παίζοντας σοβαρό μπάσκετ και φτάνοντας εύκολα στη νίκη απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό Κολοσσό. Μετά από ένα νωθρό ξεκίνημα, οι Πειραιώτες ανέβασαν στροφές και κυριάρχησαν χάρη στην εκπληκτική απόδοση του Ντόρσεϊ, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 41 πόντους (12/18 δίποντα, 9/14 τρίποντα, 8/8 βολές), 5 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 1 μπλοκ.

Η πρώτη περίοδος ήταν ισορροπημένη, με τον Κολοσσό να παρουσιάζει αντίσταση και να κλείνει με σκορ 27-23. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Ροδίτες προηγήθηκαν προσωρινά 38-33, όμως η είσοδος του Ντόρσεϊ και τα τρίποντά του έφεραν τον Ολυμπιακό ξανά μπροστά, κλείνοντας το ημίχρονο στο 47-45. Ο Μόντε Μόρις έκανε το ντεμπούτο του με 8 πόντους, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Το δεύτερο ημίχρονο ανήκε ολοκληρωτικά στον Ντόρσεϊ. Με τρίποντα και καθοριστικές ασίστ, ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό και διαμόρφωσε το τελικό 100-86, διατηρώντας το ρεκόρ 11-1 και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Στον αντίποδα, ο Κολοσσός προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να περιορίσει τον Αμερικανό γκαρντ, με τον Νίκολς (10π) και τον Γκάουντλοκ (13π) να ξεχωρίζουν για την ομάδα τους.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 47-45, 79-68, 100-86

Σύνθεση Ολυμπιακού (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα, Μπουρνελές, Λαρεντζάκης, Λι, Μόρις, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Κ. Αντετοκούνμπο

Σύνθεση Κολοσσού (Καράσκο): Γκάουντλοκ, Γκούντγουϊν, Καράμπελας, Κολοβέρος, Μακ, Πετρόπουλος, Νίκολς, Καμαριανός, Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνι, Ακίν

Η ομάδα του Μπαρτζώκα ετοιμάζεται τώρα για την Ευρωλίγκα και το ταξίδι στη Μπολόνια για την αναμέτρηση με τη Βίρτους (26/12), ενώ ο Κολοσσός στρέφει το βλέμμα του στο παιχνίδι με τη Μύκονο (27/12) για την GBL.