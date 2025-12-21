Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στην οδό Αχαρνών στο κέντρο της Αθήνας, όταν οι Αρχές άνοιξαν κάρτα για τραυματισμένα άτομα από αιχμηρό αντικείμενο, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

Ο ένας άνδρας εντοπίστηκε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα, με σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα ενώ και ο δεύτερος εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο με τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του.

Περαστικοί ειδοποιήσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπούς ενώ άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής εάν οι δυο άνδρες διαπληκτίστηκαν ή εάν κάποιος τρίτος τους επιτέθηκε.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.