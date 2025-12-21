Άστατος αναμένεται ο καιρός τη Δευτέρα, σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν στα κεντρικά και νότια Επτάνησα, στην Στερεά Ελλάδα, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Μαγνησία, στη βόρεια Πελοπόννησο και στις νοτιοανατολικές Κυκλάδες αλλά και στην Κρήτη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται τοπικές βροχές και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10-17 βαθμούς.

Στην Θεσσαλονίκη, αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 05-14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, το νέο κύμα κακοκαιρίας τύπου «Π» θα κάνει την εμφάνισή του την Τρίτη, με βροχές να σημειώνονται από το απόγευμα στα δυτικά, ενώ το επόμενο διήμερο τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα.



Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιορστούν στα ανατολικά και το Σαββατοκύριακο θα σταματήσουν.

Ο καιρός την Τετάρτη (Παραμονή Χριστουγέννων), θα είναι βροχερός, με σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, και αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ο καιρός την ημέρα των Χριστουγέννων

Την Πέμπτη (Χριστούγεννα), προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Την Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός, με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί, 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.