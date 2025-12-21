Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που ήθελε τη νίκη και το έδειξε στο γήπεδο. Κυριάρχησε στην Τούμπα απέναντι στον απογοητευτικό Παναθηναϊκό, επικράτησε εύκολα 2-0 και πήγε στους 35 βαθμούς.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν την κατηφορική τους πορεία, μένοντας στους 22 βαθμούς. Με δύο αναγκαστικές αλλαγές τελείωσε ο Δικέφαλος, μετά τους τραυματισμούς των Παβλένκα και Βολιάκο.

Ο ΠΑΟΚ έδειξε με το… καλημέρα διάθεση να επιτεθεί και να δώσει τον δικό του ρυθμό στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι κι έγινε, με τον Δικέφαλο να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός αρκέστηκε σε πιο παθητικό ρόλο.

Μάλιστα, μόλις στο 8ο λεπτό οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να προηγηθούν, με τον Οζντόεφ να στέλνει τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και τους «ασπρόμαυρους» να πολιορκούν την αντίπαλη εστία συνεχώς. Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου δημιουργούσαν επιθέσεις κυρίως από τις δύο πλευρές, με τον Τάισον να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στο 39ο λεπτό ήρθε και το γκολ που έψαχναν, με τον Βραζιλιάνο να κάνει εκπληκτική κούρσα, να πασάρει στον Κωνσταντέλια ο οποίος τσίμπησε τη μπάλα και με τη βοήθεια του Τουμπά στον οποίο κόντραρε η μπάλα, κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Χαρακτηριστικό της εικόνας του πρώτου μέρους ήταν το γεγονός πως οι «ασπρόμαυροι» είχαν 8(5) τελικές, έναντι μόλις δύο των φιλοξενούμενων. Με τον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε και το δεύτερο μέρος, με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει την πίεση στην αντίπαλη άμυνα. Μάλιστα, στο 53ο λεπτό ο Ανέστης Μύθου έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας έκανε τρομερή προσποίηση «αδειάζοντας» τον Πάλμερ Μπράουν, σούταρε, όμως ο Κότσιρας έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ δεν μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση και να απαντήσουν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, με το 2-0 να είναι και το τελικό σκορ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (51’ Τσιφτσής), Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Βολιάκο (76’ Θυμιάνης), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον (90’ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Μύθου (77’ Τσάλοφ)

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Γεντβάι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης (66΄ Τσέριν), Μπακασέτας, Ζαρουρί (76’ Τζούρισιτς), Τετέ (89’ Ταμπόρδα), Σφιντέρσκι (66’ Πάντοβιτς)