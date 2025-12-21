Η κορυφή είναι κιτρινόμαυρη! Εστω και με λίγη… βοήθεια, η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή τον ΟΦΗ και προσπέρασε τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος.

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν στο δεύτερο λεπτό με τον Σαλσέδο, η ΑΕΚ έχασε πέναλτι με τον Γιόβιτς, όμως ισοφάρισε με ένα γκολ που θα έπρεπε να είχε ακυρωθεί για φάουλ του σκόρερ Λιούμπισιτς. Το γκολ της ανατροπής ήρθε από τον Γιόβιτς, όμως είχε ένα… κοινό με εκείνο της ισοφάρισης: ο σκόρερ έκανε φάουλ, το οποίο δεν είδαν ούτε ο Ευαγγέλου, ούτε ο Φωτιάς.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν πληρέστατο. Ο ΟΦΗ μπήκε πολύ επιθετικά και δικαιώθηκε με την πρώτη του φάση, στο 2′.

Ο Κωστούλας έκανε φανταστική βαθιά μπαλιά, ο Νους έκανε φοβερό γύρισμα πάνω στη γραμμή και… πίσω από τον Στρακόσα, με τον Σαλσέδο να πετάγεται ως τρέιλερ και να κάνει το 0-1.

Για όλο το υπόλοιπο ημίχρονο… μύριζε γκολ, αλλά αυτό δεν ήρθε. Ο Κόντης δε ζήτησε από τους παίκτες του να χαμηλώσουν και έψαχνε το δεύτερο γκολ. Ο Σαλσέδο έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, μόλις δύο λεπτά αργότερα.

Στο 10′, ο Γιόβιτς έβαλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Μάριν στον Λίλο, καθώς ο Ρουμάνος ουσιαστικά έβγαλε εκτός του υπόλοιπου της φάσης τον γκολκίπερ του ΟΦΗ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Φούντας αποχώρησε τραυματίας και έδωσε τη θέση του στον Σενγκέλια.

Ο Σενγκέλια έφτασε, μάλιστα, μια ανάσα από το να κάνει το 0-2. Στο 22′, έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ, το οποίο τράνταξε το δοκάρι του Στρακόσα.

Ο ΟΦΗ γενικά έκανε εύκολα γρήγορες μεταβάσεις και πλησίασε κι άλλες φορές στο δεύτερο γκολ, όμως πάντα του έλειπε η τελική απόφαση.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, η ΑΕΚ έχασε την απόλυτη ευκαιρία. Ο Πένραϊς τσίμπησε τη μπάλα στα όρια της περιοχής και ανατράπηκε από τον Μπόρχα. Ο Γιόβιτς έστησε τη μπάλα και έκανε μια τραγική εκτέλεση, ψηλά και δεξιά.

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε διπλή αλλαή στην ανάπαυλα, με τους Κοϊτά και Μάνταλο να αντικαθιστούν τους Καλοσκάμη και Γκρούγιτς.

Στο 48′, ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση και ο Γιόβιτς πήρε μια άνετη κεφαλιά, την οποία δε μπόρεσε να αποκρούσει ο Λίλο. Ολο το γήπεδο πανηγύριζε για ώρα, όμως ο VAR είπε πως το γκολ ήταν οφσάιντ, με τον Σέρβο να είναι μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό την ώρα της εκτέλεσης.

Αυτή τη φορά μέτρησε

Στο 54ο λεπτό, η Ενωση βρήκε το γκολ που έψαχνε. Αυτή τη φορά μέτρησε, αν και τα παράπονα του ΟΦΗ ήταν πάρα πολύ έντονα για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Λιούμπισιτς κέρδισε μάχη με τον Λαμπρόπουλο, ο Κοϊτά σούταρε και ο Κροάτης πήρε… ριμπάουντ με το κεφάλι για να γράψει τελικά το 1-1.

13 λεπτά αργότερα, στο 67′, η ΑΕΚ βρήκε και το γκολ της ανατροπής. Ο Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ και ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά για να κάνει το 2-1. Και πάλι, βέβαια, οι παίκτες του ΟΦΗ ζήτησαν φάουλ στη διεκδίκηση και… είχαν τα δίκια τους.

Μέχρι το τέλος, ο ΟΦΗ είδε τις αλλαγές του να λειτουργούν και να τον βοηθούν. Πήρε μέτρα, απείλησε, αλλά δε μπόρεσε να σκοράρει. Η ΑΕΚ έριξε τον ρυθμό και τελικά κράτησε τη νίκη.