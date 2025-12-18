Σε μια και όχι τόσο αναμενόμενη εξέλιξη, η Mercedes-Benz ανακοίνωσε την λήξη της συνεργασίας της με τον επί 20 έτη επικεφαλής σχεδιασμού της, Gorden Wagener, κατόπιν «δικού του σχετικού αιτήματος και αμοιβαίας συμφωνίας» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη γερμανική φίρμα.

Με δεδομένο ότι ο Gorden Wagener βρίσκεται στην θέση του επικεφαλής των σχεδιαστηρίων της γερμανικής φίρμας από το 2008, έχοντας αυτονόητα επηρεάσει με την αισθητική του το σύνολο της προϊοντικής γκάμας της Mercedes-Benz από τότε έως σήμερα, η αποχώρησή του σημαίνει το κλείσιμο ενός ιδιαίτερα σημαντικού κεφαλαίου για τους Γερμανούς και φυσικά το άνοιγμα ενός νέου, τα αποτελέσματα του οποίου θα δούμε όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής των υφιστάμενων μοντέλων τους.

Σε ό,τι αφορά το νέο κεφάλαιο, αυτό θα αναλάβει να γράψει ο 41ος ετών Bastian Baudy, μέχρι πρότινος επικεφαλής σχεδιασμού της ΑΜG ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα από την 31η Ιανουαρίου 2026 οπότε και αποχωρεί επισήμως ο Gorden Wagener.

«Ο Gorden Wagener διαμόρφωσε με το όραμά και τη σχεδιαστική του φιλοσοφία την ταυτότητα των αυτοκινητοβιομηχανιών του ομίλου. Η μακρόχρονη θητεία του κατέστησε την καινοτομία των προϊόντων μας συνώνυμη με μια μοναδική και παγκοσμίως αναγνωρίσιμη αισθητική. Η δημιουργικότητά του και το αισθητήριο του για τις μελλοντικές τάσεις στην αυτοκίνηση εμπλούτισαν την Mercedes-Benz», δήλωσε χαρακτηριστικά στο μήνυμα του ο επικεφαλής της γερμανικής φίρμας Ola Kallenius.

H αλήθεια είναι ότι ο Gorden Wagener αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για της γερμανική φίρμα από πολλές απόψεις. Αφενός σε αντίθεση με όλους τους προκατόχους του από τον Karl Wilfert και τον Friedrich Geiger έως τον Bruno Sacco και τον Peter Pfeiffer, δεν ήταν μηχανικός αλλά σχεδιαστής, και αφετέρου η συγκυρία της θητείας του τον έφερε στην θέση να πρέπει να δώσει πνοή στα σχέδια εξηλεκτρισμού της γερμανικής φίρμας.

Απόφοιτος του τμήματος σχεδιασμού του πανεπιστήμιου Ντούισμπουργκ-Έσσης και στη συνέχεια του Βασιλικού Κολεγίου Τέχνης του Λονδίνου, ξεκίνησε την καριέρα του από τις VW, Mazda και GM πριν ενταχθεί στην Mercedes-Benz το 1997 ως σχεδιαστής υπό την εποπτεία του Bruno Sacco.

Ήδη από το 1999 ανέλαβε να διαμορφώσει την εξωτερική και εσωτερική αισθητική των R-Class, ML και GL ενώ από το 2002 είχε επιφορτιστεί με αυξημένα καθήκοντα επιβλέποντας τον σχεδιασμό των A-Class, B-Class, C-Class, Ε-Class, E-Class, CLK, της διαφορετικής CLS αλλά και της εμβληματικής McLaren SLR. Στη συνέχεια, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από το studio προηγμένου σχεδιασμού της φίρμας στην Καλιφόρνια, προάχθηκε το 2008 σε επικεφαλής σχεδιασμού και ανέλαβε την χάραξη της σχεδιαστικής στρατηγικής της Mercedes-Benz σε παγκόσμιο επίπεδο, όντας ο νεότερος επικεφαλής σχεδιασμού στην αυτοκινητοβιομηχανία εκείνη την εποχή καθώς δεν είχε καν κλείσει τα 40 του χρόνια και έχοντας μπροστά του το δύσκολο έργο να συμφιλιώσει την τεχνολογική παράδοση της φίρμας με το σχεδιαστικό μέλλον.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, τo 2009 και εισάγει στο σχεδιαστικό λεξιλόγιο της Mercedes-Benz την φιλοσοφία της «αισθησιακής καθαρότητας» όπου υπακούν έκτοτε όλα τα μοντέλα των Γερμανών. Ο στόχος όπως είχε διατυπωθεί από εκείνον ήταν η δημιουργία αυτοκινήτων που «να γοητεύουν τόσο το μυαλό όσο και την καρδιά» του κοινού. Το αποτέλεσμα ήταν η απομάκρυνση από τις συνήθεις τετραγωνισμένες επιφάνειες των Mercedes-Benz του παρελθόντος οι οποίες υπάκουαν πρωτίστως στις τεχνολογικές ανάγκες κάθε μοντέλου και η εμφάνιση ενός πιο οργανικού design με ρέουσες και πιο ανάγλυφες φόρμες.

Όπως είχε εξηγήσει ο Gorden Wagener το 2019 «δεν επιθυμούμε πλέον να είμαστε συντηρητικοί. Η Mercedes πρέπει να αποπνέει και να εμπνέει συναίσθημα. Πρέπει κανείς να ερωτεύεται ένα αυτοκίνητο πριν βρεθεί στην θέση του οδηγού».

Από τις αγαπημένες στιγμές της καριέρας του, σύμφωνα με τη δική του προτίμηση υπήρξε η AMG GT. «Τα sporstcars ήταν πάντα το αγαπημένο μου project. H ΑΜG GT αποπνέει καθαρό συναρπαστικό συναίσθημα. Αυτό την κάνει και τόσο ξεχωριστή».

Εκτός από μοντέλα όπως η AMG GT, η δημοφιλής A-Class τόσο του 2012 όσο και του 2019, η νέα CLA, η ανωτέρω CLS που άλλαξε την οπτική για τα τετράθυρα μοντέλα, o G. Wagener ήταν υπεύθυνος για την αισθητική των σημείων πώλησης Mercedes-Benz καθώς και για μια σειρά από φιλόδοξα projects που περιλάμβαναν τον σχεδιασμό μέσων μετακίνησης όπως ελικόπτερα και σκάφη έως πολυτελή έπιπλα, διαμερίσματα καθώς και κτήρια σε Ντουμπάι και Μαϊάμι, στο πλαίσιο της λογικής του και της λογικής της γερμανικής φίρμας να εισέλθει σε κάθε πτυχή του design διαμορφώνοντας μια ηχηρή σχεδιαστική ταυτότητα.

Πλην αυτών ήταν υπεύθυνος και για μια σειρά από εντυπωσιακά concept cars, από την αναγεννημένη C111 και την οργανική Mercedes Vision Avtr, εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία ως την πρόσφατη Iconic Vision Coupe ως μια ηχηρή δήλωση που αγνοεί επιδεικτικά κάθε σύμβαση, αντλώντας επιρροές από το Art Deco και τη σχετική παράδοση της γερμανικής φίρμας.

Ανεξαρτήτως προτιμήσεων πάντως, δικών του και του κοινού, όσο και των κριτικών που έχει δεχτεί κατά καιρούς σε σχέση με τα design ορισμένων μοντέλων του, ιδίως των ηλεκτροκίνητων, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Gorden Wagener αναμόρφωσε την εικόνα της Mercedes.