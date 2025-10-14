H γερμανική φίρμα αποκάλυψε ένα πρωτότυπο μοντέλο που φιλοδοξεί να γεφυρώσει το παρελθόν της και το μέλλον σε μια φόρμα που υπερβαίνει τα καθιερωμένα και σίγουρα απέχει πολύ από τα concept car που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη σύγχρονη εποχή.

Όπως σημειώνει η γερμανική φίρμα το Iconic Vision παρά τις σαφείς αναφορές στο παρελθόν είναι σχεδιασμένο «για το μέλλον». Όπως διευκρινίζει ο επικεφαλής σχεδιασμού των Γερμανών, Gorden Wagener, το αποτέλεσμα ενσαρκώνει «την πεμπτουσία της Mercedes, όντας η απόλυτη έκφραση των αξιών της, του κύρους και της χάρης που εκπροσωπεί».

Όσο για τον λόγο ύπαρξης του μοντέλου, όπως έχει επισημάνει στο παρελθόν ο Ola Kallenius, CEO της γερμανικής μάρκας, «μερικές φορές οι σχεδιαστές ξεπερνούν τον εαυτό τους και κάνουν πράγματα που δεν τους έχουν ζητηθεί. Αλλά αυτό είναι η Mercedes».

Και αυτός είναι μάλλον ο πλέον ταιριαστός ορισμός για το Iconic Vision που συνδυάζει την φωτιζόμενη γρίλια που είδαμε προσφάτως στην ηλεκτρική GLC μπροστά από το εξαιρετικά μακρύ ρύγχος που παραπέμπει στην εποχή της μάρκας το 1930 όταν η Art Decο καθόριζε και τις φόρμες των αυτοκινήτων. Το πίσω τμήμα πάλι ενσωματώνει στοιχεία από μια από τις πλέον εμβληματικές και κομψές Mercedes όλων των εποχών, την Mercedes 300 SL του 1954.

Εκτός από την επιβλητική μορφή του, το Iconic Vision διαθέτει και μια άλλη καινοτομία. Αυτή παρεπιδημεί στη γυαλιστερή μαύρη βαφή της η οποία εκτός από το να τονίζει το σμίλεμα των επιφανειών της ενσωματώνει φωτοβολταϊκά στοιχεία σε μια εξαιρετικά λεπτή στρώση. Σύμφωνα με τις συστάσεις, σε μια επιφάνεια 11 τ.μ. όσο δηλαδή είναι οι επιφάνειες ενός σύγχρονου μεσαίου SUV, η «στρώση» φωτοβολταϊκών στοιχείων μπορεί να αποφέρει ενέργεια για έως και 12.000 χλμ. ετησίως. Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν περιλαμβάνει σπάνιες γαίες και είναι επίσης εύκολα ανακυκλώσιμη.

Στα ενδότερα, το σκεπτικό που ακολούθησε η γερμανική φίρμα περιγράφεται ως «υπερ-αναλογική και ψηφιακή πολυτέλεια». Κυρίαρχο στοιχείο το γυάλινο ταμπλό που μόλις ενεργοποιηθεί «ζωντανεύει» αποτυπώνοντας μοτίβα που παραπέμπουν σε χρονογράφους. Η στρογγυλή επιφάνεια που παίρνει την μορφή του λογότυπου της φίρμας ενσωματώνει έναν ψηφιακό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη ενώ το τιμόνι έχει σχεδιαστεί για να παραπέμπει στο παρελθόν της φίρμας.

Την εικόνα συμπληρώνουν λεπτομέρειες όπως οι χειρολαβές από επεξεργασμένο χαλκό που συνοδεύονται από ασημί και χρυσούς τόνους. Μπροστά τοποθετείται ένας ενιαίος καναπές αλά παλαιά επενδυμένος με μπλε βελούδο. Αντίστοιχο είναι και το πίσω κάθισμα.

Η γερμανική φίρμα δεν έχει δώσει στοιχεία για το τι εξοπλίζει το concept car, επισημαίνει ωστόσο ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε με το σκεπτικό επιπέδου αυτονομίας 4. Διαθέτει ωστόσο ήδη συστήματα που το κατατάσσουν στην κατηγορία αυτονομίας 2 και υπόσχονται να διευκολύνουν κάθε είδους μετακίνηση εντός ή εκτός του αστικού ιστού.