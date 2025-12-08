Πιστή στην υπόσχεσή της η γερμανική φίρμα κάνει τα αποκαλυπτήρια της εναλλακτικά μικρής και προαιρετικά επταθέσιας GLB η οποία ακολουθεί τα τεχνολογικά χνάρια της νεότερης CLA, προσφέροντας ταυτόχρονα περισσότερους χώρους, ευελιξία αλλά και τεχνολογία από ποτέ.

Ξεκινώντας από τη σχεδίαση, η Mercedes, σοφά, επέλεξε να μην απομακρυνθεί από την τετραγωνισμένη, off-road σιλουέτα της πρώτης γενιάς της GLB αν και φρόντισε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αισθητική της στα πρότυπα της νεότερης σχεδιαστικής της φιλοσοφίας.

Έτσι, τα φωτιστικά σώματα υιοθετούν το γνώριμο αστεροειδές μοτίβο ενώ η γρίλια ενσωματώνει επίσης φωτισμό χάρη στα 94 φωτεινά άστρα από τα οποία αποτελείται αισθητικά. Φωτιζόμενο είναι και το σήμα της Mercedes ενώ οι αστερισμοί δεν λείπουν ούτε από τα φώτα του πίσω τμήματος που ενώνονται από μια οριζόντια λωρίδα LED.

Στα ενδότερα η νέα GLB υιοθετεί ακριβώς την ίδια Superscreen διάταξη με την CLA, αποτελούμενη από τρεις οθόνες, 10,25 ίντσες για τον πίνακα οργάνων, 14,0 ίντσες για την κεντρική οθόνη συν ακόμα 14,0 ίντσες για την ψυχαγωγία/ενημέρωση του συνοδηγού.

Όπως και στην CLA η τριπλέτα οθονών αποτελεί προνόμιο του βασικού εξοπλισμού των εκδόσεων που βρίσκονται ψηλά στην γκάμα με τις βασικές να εφοδιάζονται με δύο οθόνες αντίστοιχης διαγωνίου, αλλά χωρίς την τρίτη οθόνη για τον συνοδηγό. Σε ό,τι αφορά το λειτουργικό του MBUX προσφέρει μεταξύ άλλων χάρτες Google Maps, ενσωματωμένους στο σύστημα πλοήγησης, τον ψηφιακό βοηθό με AI ενώ το Zero Layer φροντίζει ο οδηγός να έχει πάντα σε πρώτη ζήτηση τις εφαρμογές που επιθυμεί ή που χρησιμοποιεί περισσότερο.

Χαμηλότερα από τις οθόνες η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί ορισμένους «κρίσιμους» διακόπτες καθώς και θέση για την φόρτιση κινητού ασύρματα ή μη ενώ υπάρχει και ένας διόλου ευκαταφρόνητος αποθηκευτικός χώρος. Στο τιμόνι, αντί των χειριστηρίων αφής, έχουν επιστρέψει οι περιστροφικοί διακόπτες για την ρύθμιση της έντασης του ήχου και του ενεργού cruise control.

Από χωροταξικής πλευράς, η νέα GLB έχει αυξήσει το μήκος της κατά 10,0 εκατοστά με το μεταξόνιο να έχει αυξηθεί κατά 6,0 εξασφαλίζοντας περισσότερο χώρο για τους επιβάτες της δεύτερης σειράς καθισμάτων τα οποία έχουν βελτιωθεί επίσης και ως προς τη στήριξη που προσφέρουν. Χαριτωμένη όσο και χρηστική λεπτομέρεια, η πανοραμική ηλιοροφή που ανήκει στο βασικό εξοπλισμό και συμβάλλει στην αίσθηση ευρυχωρίας ενός διακοσμείται επίσης με φωτιζόμενα αστέρια.

Να σημειωθεί ότι η Mercedes έχει αλλάξει τη γεωμετρία των πίσω θυρών εξασφαλίζοντας ευκολότερη πρόσβαση στην τρίτη σειρά καθισμάτων στις επταθέσιες εκδόσεις. Σε αυτές με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων το πορτ μπαγκάζ διαμορφώνεται σε 480 λίτρα ενώ, να σημειωθεί ότι η δεύτερη σειρά καθισμάτων προσφέρει δυνατότητα κύλισης έως και κατά 14,0 εκατοστά. Με την αναδίπλωση και των δύο σειρών καθισμάτων η χωρητικότητα απογειώνεται σε 1.605 λίτρα. Στην πενταθέσια έκδοση τα αντίστοιχα μεγέθη ξεκινούν από 540 λίτρα και φτάνουν έως και τα 1.715 λίτρα. Στην περίπτωση της ηλεκτρικής έκδοσης συνυπολογίστε συν 127 λίτρα κάτω από τον κενό χώρο του μπροστινού καπό.

Όπως εύκολα υποθέτει κανείς, η GLB βασίζεται στην αρχιτεκτονική MMA που φιλοξενεί ήδη την CLA, ούσα διαθέσιμη με την ευρεία γκάμα υβριδικών και ηλεκτρικών κινητήριων συνόλων. Το βάρος των συστάσεων θα αναλάβει η ηλεκτρική έκδοση GLB 250+ EQ Technology η οποία επωφελείται από μπαταρία NMC 85 kWh εξασφαλίζοντας 631 χλμ. αυτονομίας και ισχύ 272 ίππων. Χάρη στην αρχιτεκτονική των 800 Volt, η αναπλήρωση της ενέργειας των μπαταριών μπορεί να γίνει με ισχύ 320 kW κάτι που σημαίνει, παραμονή μόλις δέκα λεπτών σε ταχυφορτιστή DC για διαδρομές έως 260 χλμ.

Θα ακολουθήσει η επίσης ηλεκτρική GLB 250 4Matic με την ίδια μπαταρία και ένα ακόμα ηλεκτρικό μοτέρ στον μπροστινό άξονα, εξασφαλίζοντας ισχύ 350 ίππων και τετρακίνηση. Παρά την επιπλέον ισχύ η αυτονομία της διαμορφώνεται σε 614 χλμ. Επιπλέον η ηλεκτρική GLB έχει δυνατότητα ρυμούλκησης βάρους έως και δύο τόνων.

Οι υπόλοιπες εκδόσεις θα προστεθούν στη συνέχεια συμπεριλαμβανομένων των θερμικών οι οποίες θα εφοδιάζονται με τετρακύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρου σε συνδυασμό με ήπια υβριδική τεχνολογία και ένα μικρό ηλεκτρικό μοτέρ ενσωματωμένο στο οκτώ σχέσεων κιβώτιο διπλού συμπλέκτη προσφέροντας υψηλές περιβαλλοντικές και αμιγείς επιδόσεις. Αυτονόητα θα υπάρξουν δικίνητες και τετρακίνητες διαμορφώσεις καθώς και επιλογές σε ό,τι αφορά την ισχύ που αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 156 και 211 ίππων.