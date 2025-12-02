H G-Class αποτελεί ένα από τα πλέον διαχρονικά και εμβληματικά μοντέλα της off-road μετακίνησης αλλά και εν γένει της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πλέον στην τρίτη γενιά του το γερμανικό off-roader προσφέρει περισσότερες επιλογές από ποτέ καθώς έχει υποδεχτεί ήδη στις τάξεις του εκδόσεις με mild hybrid τεχνολογία, αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με την μορφή της G 580 EQ ενώ υπάρχει στα σκαριά και μια μικρογραφία του εαυτού του η οποία επίσης θα είναι διαθέσιμη με ηλεκτρική τεχνολογία. Ωστόσο η Mercedes-Benz δεν ξεχνά και τις παραδόσεις που έχει δημιουργήσει, εξελίσσοντας και μια ανοιχτή παραλλαγή του μοντέλου διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές του μοντέλου.

Η γερμανική φίρμα δημοσιοποίησε ήδη μια σειρά από teasers που δίνουν μια σαφή εικόνα για το νέο μέλος της γκάμας της G-Class. Aυτό που αλλάζει σε σχέση με το παρελθόν των cabrio εκδόσεων είναι ότι ελλείψει μιας δίθυρης, με κοντό μεταξόνιο εκδοχής στην τρέχουσα γενιά του μοντέλου, η νέα ανοιχτή G-Class θα είναι τετράθυρη όπως και οι υπόλοιπες γνωστές εκδόσεις.

Αυτό που δεν μεταβάλλεται είναι η υφασμάτινη οροφή η οποία όμως στην προκειμένη περίπτωση θα είναι ηλεκτρική. Η παρουσία της αναμένεται να έχει κάποιο αντίκτυπο στην χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ αν και με δεδομένο τον όγκο της G-Class, αυτό μάλλον δεν πρόκειται να προβληματίσει κανέναν από όσους επιθυμούν να την αποκτήσουν.

Επί του παρόντος, με βάση τις εικόνες, η ανοιχτή G-Class παίρνει ως αφετηρία τις εκδόσεις βενζίνης όπως προδίδει η παρουσία του πίσω διαφορικού κάτω από το πίσω τμήμα, με επικρατέστερη την εκδοχή να έχουμε να κάνουμε με την G 63 ΑΜG στην προκειμένη περίπτωση. Εν είδει υπεθύμισης εφοδιάζεται με V8 σε συνδυασμό με παράλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα 48V, ένα μικρό ηλεκτρικό μοτέρ και μπαταρία, εξασφαλίζοντας ισχύ 585 ίππων.