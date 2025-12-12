Οι αγρότες παραμένουν και σήμερα, Παρασκευή, στα μπλόκα, κρατώντας «ζεστό» το μέτωπο των κινητοποιήσεων, με επίκεντρο το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα. Στον κόμβο βρίσκονται παρατεταγμένα εκατοντάδες τρακτέρ, ενώ η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παραδρόμων, υπό τη ρύθμιση της Τροχαίας, ώστε να περιορίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

Οι αγρότες συνεχίζουν καθημερινά τις συνελεύσεις τους, συζητώντας την πορεία του αγώνα και τις επόμενες κινήσεις. Το απόγευμα της Παρασκευής, αγροτοκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς στο κέντρο της Λάρισας, δίνοντας νέα δυναμική στις κινητοποιήσεις.

Οι αγρότες έφτασαν ήδη στο κέντρο της Λάρισας για να διαμαρτυρηθούν στα γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών Κέλλα, Καπετάνου και Χαρακόπουλου, όπου θα επιδώσουν τα αιτήματά τους ή, εφόσον απουσιάζουν, θα τα θυροκολλήσουν.

Ομάδα αγροτών πέταξε σανό έξω από το γραφείο του Χρήστου Καπετάνου

Οι αγρότες θα μεταβούν διαδοχικά στο γραφείο του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμου Χαρακόπουλου και στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα.

«Ζεσταίνουν μηχανές» για την πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου στη Νίκαια, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του αγροτικού μπλόκου.

Στο σημείο υπολογίζεται μεγάλος αριθμός τρακτέρ καθώς θα βρεθούν εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα στην ηπειρωτική χώρα.