Τον διορισμό Αμερικανού υποστράτηγου για να αναλάβει την διοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Λωρίδα της Γάζας εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η κυβέρνηση Τραμπ. Την πληροφορία μετέφεραν στο Axios δύο Αμερικανοί και δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Πιο ενεργές οι ΗΠΑ στην Γάζα το επόμενο διάστημα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε εγκρίνει στις 17 Νοεμβρίου απόφαση που εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace), μαζί με συνεργαζόμενα κράτη, να συγκροτήσουν μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτζ, ο οποίος επισκέφθηκε το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, φέρεται να ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι η κυβέρνηση Τραμπ προτίθεται να ηγηθεί της ISF και να τοποθετήσει στην ηγεσία της έναν υποστράτηγο, ανέφερε το Axios.

Από το 2026 οι ανακοινώσεις

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τετάρτη σε ότι η ανακοίνωση σχετικά με το ποιοι θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους.

Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, την οποία συνέταξαν οι ΗΠΑ, περιγράφει το Board of Peace ως μια μεταβατική διοίκηση «που θα θέσει το πλαίσιο και θα συντονίσει τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας», σε συμφωνία με το 20-σημείων ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς.