Σε ένα ορόσημο πλησιάζει η συμφωνία εκεχειρίας στην Γάζα, καθώς η Χαμάς παρέδωσε τη μια από τις δύο τελευταίες σορούς των ομήρων στο Ισραήλ, κάτι που ώθησε την κυβέρνηση Νετανιάχου να υποστηρίξει ότι όταν επιστραφεί και η τελευταία σορός, θα επιτρέψει το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, που ενώνει την Λωρίδα με την Αίγυπτο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, μια σορός παραδόθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό στον ισραηλινό στρατό και θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική ταυτοποίηση. Σημειώνεται ότι χθες η Χαμάς είχε παραδώσει στις ισραηλινές Αρχές άλλα δύο σώματα νεκρών, όμως μετά από ταυτοποίηση διαπιστώθηκε ότι αυτά δεν αντιστοιχούσαν με κανέναν από τους ομήρους που είχε πάρει η οργάνωση κατά την επίθεση της στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Από την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας, η Χαμάς έχει επιστρέψει 20 ζωντανούς ομήρους και 26 σορούς με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστινίους κρατούμενους και καταδικασμένους, αλλά δύο ακόμη νεκροί όμηροι — ένας Ισραηλινός αστυνομικός και ένας Ταϊλανδός εργάτης γης — παραμένουν στη Γάζα. Οι δύο όμηροι, των οποίων οι σοροί δεν έχουν επιστραφεί είναι ο Ισραηλινός αστυνομικός Ραν Γκβίλι και ο Ταϊλανδός υπήκοος Σουνττισάκ Ρινθάλακ.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς, η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς, υποστήριξε σε ανακοίνωση της ότι εντόπισε τη σορό ενός ομήρου μετά από έρευνες στη βόρεια Γάζα, μαζί με ομάδα του Ερυθρού Σταυρού.

Η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσαν ότι παρέδωσαν τη σορό στον Ερυθρό Σταυρό αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί παρά την εκεχειρία

Παρά ταύτα το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις στη Γάζα και κατεδαφίσεις στόχων που χαρακτηρίζει ως υποδομές της Χαμάς. Χαμάς και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Ιατροί σε νοσκομείο της Χαν Γιούνις δήλωσαν ότι ανέσυραν τις σορούς πέντε Παλαιστινίων, ανάμεσά τους δύο παιδιά, μετά από ισραηλινή πυραυλική επίθεση το βράδυ της Τετάρτης σε καταυλισμό.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η επίθεση στόχευε έναν «τρομοκράτη της Χαμάς», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσθεσε ότι η επιδρομή ήταν απάντηση σε επίθεση κατά ισραηλινών στρατευμάτων στη Ράφα νωρίτερα την Τετάρτη, που τραυμάτισε πέντε στρατιώτες.

Η Χαμάς είπε ότι η ισραηλινή επίθεση ήταν «παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» και ότι το Ισραήλ έφερε «πλήρη ευθύνη» για τις συνέπειες της κλιμάκωσης.

Αξιωματούχοι του νοσοκομείου Αλ-Άχλι στη Γάζα είπαν νωρίτερα την Τετάρτη ότι δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη συνοικία Ζεϊτούν της Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξετάζει την αναφορά.

Πάνω από 350 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με τις αρχές υγείας της Γάζας. Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες το ίδιο διάστημα, αναφέρουν οι ισραηλινές αρχές.