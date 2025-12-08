Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Δεκεμβρίου προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αυτό ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Την Κυριακή ο Νετανιάχου προανήγγειλε τη συνάντηση λέγοντας ότι θα γίνει εντός του μήνα. Ο ηγέτης του Ισραήλ επεσήμανε ότι στόχος της συνάντησης είναι να συζητήσουν τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα.

Υπενθυμίζουμε ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Έκτοτε οι δύο πλευρές έχουν κατηγορήσει κατ’ επανάληψη η μία την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας. Παράλληλα, παραμένουν κρίσιμα ζητήματα που μένουν να συζητηθούν βάσει του σχεδίου του Τραμπ. Ορισμένα από αυτά είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς, η διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας και η σύνθεση διεθνούς δύναμης ασφαλείας στον θύλακα.

Άγνωστο το σημείο συνάντησης για τη Γάζα

«Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, θα συζητήσουν μελλοντικά βήματα και φάσεις και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού δήλωσαν την 1η Δεκεμβρίου ότι ο Τραμπ προσκάλεσε τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο. Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν στη συνέχεια ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στη Φλόριντα.