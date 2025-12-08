Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να προχωρούν σε ευρεία παρακολούθηση των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στη νέα βάση – κέντρο διοίκησης που φτιάχτηκε πρόσφατα στο νότιο Ισραήλ για να ελέγχει την εφαρμογή της εκεχειρίας στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι αποκαλύψεις της παρακολούθησης και οι ηχογραφήσεις των συσκέψεων έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού (CMCC), το οποίο έχουν στήσει οι ΗΠΑ για την εφαρμογή του Σχεδίου Τραμπ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα Guardian, ο διοικητής της βάσης, αντιστράτηγος Πάτρικ Φρανκ, κάλεσε έναν Ισραηλινό ομόλογό του και του ζήτησε να σταματήσουν άμεσα οι ηχογραφήσεις, ενώ παράλληλα προσωπικό από άλλες χώρες έχει αναγκαστεί να περιορίσει την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών.

Το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό αρνήθηκε να σχολιάσει τις ισραηλινές δραστηριότητες παρακολούθησης, ενώ ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο CMCC είναι μη απόρρητες και ότι καταγράφει και συνοψίζει τις συσκέψεις στις οποίες συμμετέχει με διαφανή και συμφωνημένο τρόπο.

Τι συμβαίνει στο CMCC

Το CMCC δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο για την παρακολούθηση της εκεχειρίας και τον συντονισμό ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ. Αν και οι ΗΠΑ συμμετέχουν ενεργά, το Ισραήλ διατηρεί τον έλεγχο της εισόδου αγαθών στη Γάζα στο πεδίο, με αποτέλεσμα οι περιορισμοί του να παραμένουν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την είσοδο αγαθών στην Λωρίδα. Συζητήσεις στο CMCC έχουν οδηγήσει σε κάποιες αλλαγές στις λίστες απαγορευμένων αγαθών, ωστόσο βασικά είδη, όπως σχολικά είδη, παραμένουν αποκλεισμένα.

Η βάση συγκεντρώνει στρατιωτικούς και διπλωμάτες από ΗΠΑ, Ισραήλ και άλλους συμμάχους, αλλά οι Παλαιστίνιοι αποκλείονται πλήρως από τη διαδικασία, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους ούτε καν μέσω βιντεοκλήσεων. Το κτίριο του CMCC διαθέτει πολυώροφο χώρο εργασίας με περιοχές συσκέψεων και θεματικές δραστηριότητες για την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών στη Γάζα, ωστόσο πολλοί διπλωμάτες ανησυχούν για την τήρηση διεθνούς δικαίου και για την ανάμιξη στρατιωτικών και ανθρωπιστικών λειτουργιών.

Η συμμετοχή Αμερικανών στρατιωτικών πάντως φαίνεται να μειώνεται, καθώς αρκετοί έχουν ήδη επιστρέψει στις βάσεις τους, ενώ η εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα παραμένει αβέβαιη, δεδομένου ότι το Ισραήλ απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς πριν από την επόμενη φάση της εκεχειρίας και δεν υπάρχει σαφές σχέδιο για την υλοποίησή του.