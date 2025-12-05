Το Netflix, ο γίγαντας του streaming, θα εξαγοράσει το κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο Warner Bros. Discovery έναντι 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο αμερικανικές εταιρείες.

Αυτή η εξαγορά, η οποία δίνει στο Netflix πρόσβαση σε έναν τεράστιο κατάλογο ταινιών καθώς και στην αναγνωρισμένου κύρους υπηρεσία streaming HBO Max, η μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Η συμφωνία blockbuster φέρνει κοντά τον γίγαντα streaming Netflix, ο οποίος έχει ανατρέψει τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια, και το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο Warner Bros., γνωστό για τη βιβλιοθήκη του που περιλαμβάνει τον «Μάγο του Οζ», το franchise «Χάρι Πότερ» και το σύμπαν των κόμικς της DC. Θα προσθέσει επίσης το περιεχόμενο του HBO Max, συμπεριλαμβανομένων των «Σοπράνο» και «Game of Thrones».

Πότε θα ολοκληρωθεί η εξαγορά από τη Netflix

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τον διαχωρισμό των τηλεοπτικών δικτύων, ο οποίος αναμένεται πλέον στο τρίτο τρίμηνο του 2026.

H μετοχή της Netflix μειώθηκαν κατά περίπου 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής. Η μετοχή της νεοσύστατης Paramount Skydance μειώθηκαν κατά περίπου 2%, ενώ οι μετοχές της WBD μειώθηκαν κατά περίπου 1% και η μετοχή της Comcast παρέμειναν αμετάβλητες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, κάθε μέτοχος της Warner Bros. Discovery θα λάβει 23,25 δολάρια σε μετρητά και 4,50 δολάρια σε μετοχές της Netflix για κάθε μετοχή της WBD σε κυκλοφορία μετά το κλείσιμο της συμφωνίας.

«Καθορίζοντας τον νέο αιώνα αφήγησης ιστοριών»

«Η αποστολή μας ήταν πάντα να διασκεδάζουμε τον κόσμο», δήλωσε ο Τεντ Σαράντος, συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, σε δελτίο Τύπου την Παρασκευή.

«Συνδυάζοντας την απίστευτη βιβλιοθήκη εκπομπών και ταινιών της Warner Bros. – από διαχρονικά κλασικά όπως η Καζαμπλάνκα και ο Πολίτης Κέιν μέχρι σύγχρονα αγαπημένα όπως ο Χάρι Πότερ και οι Φίλοι – με τους τίτλους που καθορίζουν την κουλτούρα μας, όπως τα Stranger Things, KPop Demon Hunters και Squid Game, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ακόμα καλύτερα. Μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινό περισσότερα από αυτά που αγαπά και να συμβάλουμε στον καθορισμό του επόμενου αιώνα αφήγησης ιστοριών.»

ΠΗΓΗ: ot.gr