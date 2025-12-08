Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολία χθες Κυριακή για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD) από τη Netflix, τονίζοντας ότι ο κολοσσός του streaming έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» και προσθέτοντας πως «αυτό θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα».

«Θα εμπλακώ στην απόφαση» των εποπτικών αρχών για την εξαγορά αυτή, έναντι τιμήματος 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους προσερχόμενος στο Κέντρο Κένεντι, μεγάλη αίθουσα θεαμάτων στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, για δημόσια εκδήλωση απονομής βραβείων.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος είπε επίσης ότι ο συνδιευθυντής του Netflix Τεντ Σαράντος πήγε πρόσφατα να τον δει στον Λευκό Οίκο.

Αν η εξαγορά με την τρέχουσα μορφή της ολοκληρωθεί, το Netflix θα αποκτήσει την ανταγωνιστική πλατφόρμα HBO Max και τα στούντιο Warner Bros.

Καθώς οι συνδρομητές streaming βομβαρδίζονται με ολοένα και περισσότερες επιλογές, αυτή η συγχώνευση μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής πακέτων και συνδυαστικών υπηρεσιών.

Τι κερδίζει η Netflix από την εξαγορά

Συνδρομητές

Η Netflix παραμένει ο γίγαντας της βιομηχανίας όσον αφορά τις επί πληρωμή συνδρομές. Την ίδια ώρα, παραδοσιακές εταιρείες ψυχαγωγίας όπως η Warner Bros. και η Paramount δυσκολεύονται λόγω του ότι ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές εγκαταλείπουν την καλωδιακή τηλεόραση για το streaming.

302 εκατ. συνδρομητές — Netflix (τέλος 2024)

128 εκατ. συνδρομητές — Warner Bros. Discovery (τέλος Σεπτεμβρίου)

Χρόνος θέασης

Η Netflix, που αρχικά «έκλεψε» κοινό από την παραδοσιακή τηλεόραση και την καλωδιακή, χάνει πλέον μερίδιο χρόνου θέασης στις ΗΠΑ προς όφελος του YouTube. Η πλατφόρμα της Google φιλοξενεί μια τεράστια και συνεχώς αυξανόμενη γκάμα περιεχομένου, από βίντεο δημιουργών και podcasts μέχρι αθλητικά clips.

Περιεχόμενο

Τον Ιούνιο, η Warner ανακοίνωσε το σχέδιο να χωριστεί σε δύο εταιρείες:

Μία με τα καλωδιακά της δίκτυα, όπως CNN και HGTV

Μία με τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά της στούντιο, τις δραστηριότητες gaming και την πλατφόρμα HBO Max

Ο διαχωρισμός προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν τελειώσει η συμφωνία εξαγοράς των στούντιο και των περιουσιακών στοιχείων της HBO από τη Netflix.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία της Netflix για τη Warner θα περάσει από αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο, αλλά εάν εγκριθεί, θα προσφέρει στον streamer μια τεράστια βιβλιοθήκη περιεχομένου, από κλασικές ταινίες όπως «Casablanca» και «The Shawshank Redemption», μέχρι franchises όπως ο Batman και οι Looney Tunes.

Η δύναμη στο box office

Η Warner είχε αρκετές φετινές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων και η ταινία «A Minecraft Movie» με τον Jack Black. Η Netflix δήλωσε την Παρασκευή ότι σκοπεύει να συνεχίσει την πρακτική της Warner να βγάζει μεγάλες παραγωγές στις κινηματογραφικές αίθουσες, κάτι που η ίδια η Netflix κάνει σπάνια.

Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους μόνο επιλεγμένες ταινίες υψηλού προφίλ, όπως τη σειρά Knives Out και οσκαρικές παραγωγές τύπου «Frankenstein», με τις περισσότερες να καταλήγουν απευθείας στην πλατφόρμα.

Δημοφιλείς σειρές και βιβλιοθήκες

Η Warner διαθέτει επίσης τεράστια τηλεοπτικά brands, όπως τα «The Big Bang Theory», «Friends» και «The White Lotus». Η συμφωνία θα ενισχύσει τη βιβλιοθήκη της Netflix, που ήδη περιλαμβάνει σειρές όπως «Stranger Things» και «Bridgerton».

Τι σημαίνει αυτό για τους συνδρομητές;

Οι υπηρεσίες streaming αυξάνουν τις τιμές τους, καθώς το κόστος παραγωγής νέου περιεχομένου είναι υψηλό και ο ρυθμός αύξησης των συνδρομητών επιβραδύνεται.

Το ακριβότερο πακέτο της Netflix φτάνει πλέον τα 24,99 δολάρια τον μήνα.

Το φθηνότερο, με διαφημίσεις, κοστίζει 7,99 δολάρια.

Η HBO Max έχει επίσης αυξήσει τις τιμές της και προσφέρει πακέτα με ή χωρίς διαφημίσεις (10,99 δολ. και 22,99 δολ., αντίστοιχα).

Η Netflix δηλώνει ότι σκοπεύει αρχικά να διατηρήσει την HBO Max ως ξεχωριστή υπηρεσία μετά τη συγχώνευση, κάτι που σημαίνει ότι τα νοικοκυριά ενδέχεται να συνεχίσουν να πληρώνουν δύο συνδρομές. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο από το περιεχόμενο της Warner Bros θα ενσωματωθεί στην κύρια πλατφόρμα της Netflix.

Στο μέλλον, η εταιρεία ενδέχεται να προσφέρει νέα πακέτα που να μειώνουν το συνολικό κόστος ή να δημιουργήσει νέες βαθμίδες τιμών βασισμένες στη διευρυμένη βιβλιοθήκη της.