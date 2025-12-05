Όσοι γνωρίζουν από ψηφιακά παιχνίδια και ασχολούνται με τον κόσμο του gaming, σίγουρα θα έχουν ακούσει για την Electronic Arts (ΕΑ), έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ομίλους της παγκόσμιας βιομηχανίας παιχνιδιών, τα τελευταία 40 χρόνια. Οι αθλητικοί της τίτλοι διαμορφώνουν τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ σειρές όπως το FC και το Madden συγκεντρώνουν κοινό που συχνά ξεπερνά αυτό πολλών τηλεοπτικών διοργανώσεων.

Γι’ αυτό και η συμφωνία για την εξαγορά της έναντι 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Το νέο επενδυτικό σχήμα συγκροτείται από τρεις πλευρές. Η μία είναι η Silver Lake, η οποία είναι επενδυτική εταιρεία με μακρά παρουσία στον χώρο της τεχνολογίας και ιστορικό συμμετοχών σε μεγάλους ψηφιακούς ομίλους.

Η δεύτερη, η Affinity Partners έχει ως στόχο την τοποθέτηση κεφαλαίων σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών οι οποίες διαθέτουν τεχνολογικό υπόβαθρο και σταθερές προοπτικές ανάπτυξης, ενώ η τρίτη πλευρά είναι το Public Investment Fund.

Αυτό αφορά τη Σαουδική Αραβία και λειτουργεί ως όχημα στο οποίο η κυβέρνηση του Ριάντ αναθέτει την αποστολή να επενδύει σε τομείς με διεθνές αποτύπωμα και στρατηγική σημασία για τα επόμενα χρόνια. Το μέγεθός του επιτρέπει συμμετοχές που λίγα κρατικά ταμεία μπορούν να αναλάβουν.

Οι αριθμοί πίσω από την συμφωνία και η επόμενη μέρα

Η κατάθεση έγινε σε ρυθμιστική αρχή της Βραζιλίας και η διάρθρωση της συμφωνίας προβλέπει ότι το Public Investment Fund θα κατέχει ποσοστό που θα υπερβαίνει το 93%. Η Silver Lake περιορίζεται σε ποσοστό λίγο πάνω από το 5% και η Affinity λίγο πάνω από το 1%.

Για να ολοκληρωθεί η συμφωνία θα διατεθούν περισσότερα από 36 δισ. σε μετοχικό κεφάλαιο και 20 δισ. σε δανεισμό. Το Public Investment Fund, το οποίο κατέχει ήδη συμμετοχή αξίας περίπου 5 δισ. στην EA θα προσθέσει περίπου 29 επιπλέον σε νέα ρευστότητα ώστε να καλύψει το τελικό του ποσοστό.

Η ασυνήθιστη συμφωνία και οι θέση της Σαουδικής Αραβίας

Όπως αναλύει ο Μάθιου Μπολ στην Wall Street Journal, το τόσο υψηλό ποσοστό συμμετοχής θεωρείται ασυνήθιστο για μια εξαγορά τέτοιου τύπου. Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία συνήθως περιορίζονται σε θέση μειοψηφίας, αφήνοντας την πρωτοβουλία σε εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων που διαθέτουν εμπειρία στη διαπραγμάτευση συμφωνιών και στη διοίκηση επιχειρήσεων μετά την απόκτησή τους.

Επίσης, επισημαίνει ότι παρά την εικόνα μεγάλης οικονομικής ισχύος που συνοδεύει τη Σαουδική Αραβία, το επενδυτικό ταμείο ύψους 1 τρισ. δολαρίων έχει επιβαρυνθεί από πολλές παράλληλες δεσμεύσεις στο εσωτερικό της χώρας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται έργα με τεράστιο κόστος, όπως η δημιουργία της νέα πόλης Neom και η κατασκευή μεγάλων γηπέδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Νοέμβριο το ταμείο ανακοίνωσε πωλήσεις συμμετοχών σε περισσότερες από 40 εισηγμένες εταιρείες των ΗΠΑ, συνεχίζοντας μια πορεία υποχώρησης που ξεκινά από το 2021.

Παράλληλα οι οικονομικές ισορροπίες της χώρας γίνονται πιο εύθραυστες. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χρονιάς προβλέπεται να ξεπεράσει το 5% του ΑΕΠ, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο από το 2020.

Η χώρα διατηρεί σημαντικά συναλλαγματικά αποθέματα και περιθώριο για νέο δανεισμό, ενώ η οικονομία της αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό γύρω στο 4% σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η χαμηλή τιμή του πετρελαίου, που αποτελεί βασική πηγή εσόδων, περιορίζει την ευχέρεια κινήσεων.

Η ελευθερία κινήσεων για την ΕΑ

Για την EA η συμφωνία μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της. Μετά από χρόνια στασιμότητας στους οικονομικούς δείκτες της και δυσκολία να παρουσιάσει νέες επιτυχίες που θα διεύρυναν το χαρτοφυλάκιό της η εταιρεία στρέφεται σε λύση που της προσφέρει χρόνο και ευχέρεια κινήσεων.

Η ιδιωτικοποίηση τής δίνει τη δυνατότητα για επενδύσεις σε παραγωγές που απαιτούν πολυετή προετοιμασία, ενώ έχει ήδη παρουσιάσει σχέδια για αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και για νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Ειδική σημασία αποδίδεται στο ότι έχει αρχίσει να επεκτείνεται πέρα από τα κλασικά όρια της βιομηχανίας των παιχνιδιών, καθώς έχει αναπτύξει εργαλεία που συνδέουν πραγματικές αθλητικές διοργανώσεις με ψηφιακές αναπαραστάσεις και προσφέρει στους χρήστες δυνατότητες παρακολούθησης και συμμετοχής σε ζωντανό περιβάλλον μέσα από εφαρμογές της.

Έχει επίσης προχωρήσει σε συνεργασίες με πρωταθλήματα όπως το MLS (Major League Soccer) για να μεταφέρει ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα της.

Οι ρήτρες της συμφωνίας

Η συμφωνία της εξαγοράς προβλέπει συγκεκριμένες ρήτρες, όπως ότι η EA οφείλει να καταβάλει ποσό του 1 δισ. δολαρίων σε περίπτωση που αποσυρθεί από τη διαδικασία για να αποδεχθεί υψηλότερη προσφορά ή για να συνάψει άλλη συναλλαγή εντός ενός έτους.

Το επενδυτικό σχήμα οφείλει το ίδιο ποσό αν παρουσιαστούν καθυστερήσεις στη ρυθμιστική διαδικασία που εμποδίζουν την ολοκλήρωση μετά την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί ή αν υπάρξει παραβίαση των όρων.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της EA για αύξηση κρατήσεων και κερδοφορίας στα επόμενα χρόνια το επενδυτικό σχήμα θεωρεί ότι μπορεί να ανακτήσει την αξία της επένδυσης και να οδηγήσει την εταιρεία σε νέα ανάπτυξη.

Σε διαφορετική περίπτωση η συμφωνία ενέχει ρίσκο λόγω του μεγέθους της δέσμευσης και του υψηλού δανεισμού που τη συνοδεύει.

Πηγές: The Wall Street Journal, matthewball.com