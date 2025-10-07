Η Σαουδική Αραβία και η Ελλάδα αναζητούν να αυξήσουν την πίτα των εμπορικών τους σχέσεων πλην του πετρελαίου.

Η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία έχουν διμερές εμπόριο, εκτός των πετρελαιοειδών, ύψους 485,2 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ και για την ενίσχυση των συναλλαγών βρίσκεται από χθες 6 Οκτωβρίου στην Αθήνα η Αυτού Εξοχότης Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που βλέπει ο Σαουδάραβας υπουργός Βιομηχανίας

Με μάνατζερ και στελέχη που προέρχονται από περισσότερες από 20 ελληνικές επιχειρήσεις συναντάται αυτήν την ώρα ο υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας.

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ο Bandar bin Ibrahim Alkhorayef διοργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο επιδιώκεται η ενίσχυση των εμπιρικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συζήτηση από πλευράς ελληνικών επιχειρήσεων συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Motor Oil, HELLENiQ ENERGY, Metlen Energy & Metals, Viohalco, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AVAX, AKTOR, Ελληνικά Γαλακτοκομεία, ΚΡΙ ΚΡΙ, ΦΑΓΕ, Elpen, Βιανέξ, Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, ONEX Shipyards & Technologies κλπ.

Επιδίωξη των συναντήσεων του Σαουδάραβα υπουργού με τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, οι οποίες συνυπολογίζοντας και το εμπόριο πετρελαιοειδών ανέρχονται σε 1,9 δισ.

Η Σαουδική Αραβία και Ελλάδα και οι επιχειρηματικοί τομείς

Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στη μετατροπή του στρατηγικού οράματος του Συμβουλίου Συνεργασίας σε συγκεκριμένες βιομηχανικές και εμπορικές συνέργειες.

Κεντρικό θέμα θα αποτελέσει η σημαντική, αλλά ακόμη ανεκμετάλλευτη, δυναμική ανάπτυξης του μη πετρελαϊκού εμπορίου, το οποίο ανήλθε σε 485,2 εκατ. δολάρια ΗΠΑ το 2024. Οι δύο χώρες, στο πλαίσιο και των χθεσινών συναντήσεων του Σαουδάραβα υπουργού με τους υπουργούς Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου θα εξετάσουν συγκεκριμένους τρόπους ενίσχυσης της ανταλλαγής βασικών εμπορευμάτων, μεταξύ των οποίων η προώθηση σαουδαραβικών εξαγωγών όπως το καουτσούκ και τα χημικά προϊόντα, καθώς και η διευκόλυνση εισαγωγών από την Ελλάδα, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα αγροτικά παρασκευάσματα.

Κύριοι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος αποτελούν οι βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, κατάντη χημικών προϊόντων, και μετάλλων. Στον κλάδο των χημικών, το Βασίλειο είναι κορυφαίος παγκόσμιος παράγοντας στην πετροχημική αγορά και σημαντικός εξαγωγέας πετροχημικών προϊόντων προς την Ελλάδα.

Επιπλέον, και οι δύο χώρες διαθέτουν ισχυρή τεχνογνωσία στην εξόρυξη και επεξεργασία αλουμινίου. Οι συναντήσεις θα λειτουργήσουν ως πλατφόρμα για την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των δυο χωρών και θα διευκολύνουν την μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών σε αυτούς τους τομείς.

Η Σαουδική Αραβία και η Ελλάδα και ο «Saudi-Greek Interconnection»

Ένα από τα μεγάλα projects που προωθούν η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία είναι ο «Saudi-Greek Interconnection».

Στη χθεσινή συνάντηση του Σαουδάραβα υπουργού με τον Σταύρο Παπασταύρου εξετάστηκε η πρόοδος του έργου «Saudi-Greek Interconnection», το οποίο θα αποτελέσει ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του υδρογόνου, στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει φυσική πύλη για τη μεταφορά της σαουδαραβικής παραγωγής προς τις ευρωπαϊκές αγορές, στο πλαίσιο του σχεδίου «South East Europe Hydrogen Corridor».

Η επίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Χθες επίσης ο Σαουδάραβας υπουργός συναντήθηκε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Εξετάστηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, στην προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στις δύο χώρες, με έμφαση στη ναυπηγική βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία, στην αγροδιατροφή και στις κατασκευές.

Στη συνέχεια οι δύο υπουργοί επισκέφτηκαν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπου τους υποδέχθηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας. Περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και συζήτησαν για τις δυνατότητες συνεργασίας με επενδυτικούς φορείς της Σαουδικής Αραβίας στον κρίσιμο τομέα της ναυπηγοβιομηχανίας, αλλά και της αμυντικής βιομηχανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή των Ναυπηγείων στην αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις με πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Πηγή: ot.gr