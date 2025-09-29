Ο γίγαντας των βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts (EA), ανοίγει νέα σελίδα στην ιστορία της. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν θα πωληθεί σε ένα κονσόρτσιουμ που αποτελείται από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και την Affinity Partners του Jared Kushner.

Η εξαγορά ρεκόρ αναμένεται να φτάσει τα 55 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα είναι η μεγαλύτερη εξαγορά που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας την εξαγορά της TXU Energy το 2007 και άλλες σημαντικές συναλλαγές της δεκαετίας, όπως αυτές της Toys “R” Us και της Hertz.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της EA θα λάβουν 210 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιπροσωπεύει ένα πριμ 25% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της 25ης Σεπτεμβρίου, πριν από την εμφάνιση των αναφορών για τη συμφωνία.

Η συμφωνία έχει αξία μετοχικού κεφαλαίου 52,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters. Η προσφορά εξαγοράς έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την EA, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο βασικό της χαρτοφυλάκιο αθλητικών τίτλων και στην πνευματική ιδιοκτησία των παιχνιδιών δράσης για να αντεπεξέλθει στην ύφεση της βιομηχανίας των βιντεοπαιχνιδιών, καθώς οι παίκτες γίνονται όλο και πιο επιλεκτικοί στις δαπάνες τους.

Το παιχνίδι που αναμένεται να απογειώσει τη συμφωνία

Η Electronic Arts ετοιμάζεται να λανσάρει το πολυαναμενόμενο “Battlefield 6” σε έναν κλάδο όπου οι παίκτες προτιμούν δοκιμασμένους και αναγνωρίσιμους τίτλους.

«Αν και η προσφερόμενη τιμή των 210 δολαρίων ανά μετοχή μπορεί να φαίνεται ελκυστική… πιστεύουμε ότι υπολείπεται σημαντικά της πραγματικής αξίας της εταιρείας. Με το Battlefield 6 να είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει και με ένα χαρτοφυλάκιο που θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετες κρατήσεις μέχρι το οικονομικό έτος 2028, η πραγματική κερδοφορία της EA μόλις αρχίζει να αναδύεται», ανέφεραν οι αναλυτές της Benchmark.

Το χαρτοφυλάκιο αθλητικών τίτλων της εταιρείας ξεχωρίζει για πάνω από μια δεκαετία λόγω της παγκόσμιας δημοτικότητάς του και των σταθερών επαναλαμβανόμενων εσόδων, καθώς τα ισχυρά πρότυπα δαπανών εντός των παιχνιδιών παραμένουν καθοριστικά για τη μακροβιότητα της σειράς.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για την εξαγορά της EA

Η Electronic Arts δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει μια επένδυση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων και χρηματοδότηση χρέους ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την JPMorgan, εκ των οποίων τα 18 δισεκατομμύρια αναμένεται να χρηματοδοτηθούν κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, θα χρηματοδοτηθεί από μια συνδυαστική πηγή μετρητών από την PIF, τη Silver Lake και την Affinity Partners, καθώς και από την ανανέωση της υπάρχουσας συμμετοχής της PIF στην EA.

Η EA πρέπει να καταβάλει ένα τέλος ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων εάν τερματίσει τη συγχώνευση λόγω ανατροπής της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, αποδεχτεί υψηλότερη προσφορά ή επιδιώξει άλλη συμφωνία εντός ενός έτους από την απόρριψη της πρότασης από τους μετόχους.

Το κονσόρτσιουμ οφείλει το ίδιο ποσό εάν οι ρυθμιστικές καθυστερήσεις καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής πέραν της 28ης Σεπτεμβρίου 2026 ή εάν παραβιάσει τη συμφωνία.