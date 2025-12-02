Ο όμιλος Prada ολοκλήρωσε την εξαγορά της Versace, του μεγάλου ανταγωνιστή του στο Μιλάνο, σε μια συμφωνία ύψους 1,375 δισ. δολαρίων, που φέρνει το fashion house γνωστό για τις «σιλουέτες-σύμβολό» του κάτω από την ίδια στέγη.

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία αναμένεται να σηματοδοτήσει μια επανεκκίνηση για τη Versace, η οποία είχε μέτρια πορεία μετά την πανδημία ως μέρος του αμερικανικού ομίλου πολυτελείας Capri Holdings.

Η Prada ανακοίνωσε με μια λιτή δήλωση ότι η εξαγορά ολοκληρώθηκε, αφού έλαβε όλες τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις. Η Capri Holdings, ιδιοκτήτρια των Michael Kors και Jimmy Choo, δήλωσε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή χρέους.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε καλωσόρισε τη συμφωνία με ανάρτηση στο Instagram, η οποία συνέπεσε και με τα γενέθλια του αδικοχαμένου αδελφού της και ιδρυτή του brand, Τζάνι Βερσάτσε.

«Σήμερα είναι η μέρα σου και η μέρα που η Versace εντάσσεται στην οικογένεια Prada. Σκέφτομαι το χαμόγελο που θα είχες στο πρόσωπό σου», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία του 1996 όπου ο Gianni Versace εμφανίζεται μαζί με τη Miuccia Prada.

Ο Μπερτέλι στο τιμόνι της νέας εποχής της Versace

Ο Λορέντσο Μπερτέλι, κληρονόμος της Prada, αναλαμβάνει να οδηγήσει τη Versace στη νέα της φάση ως εκτελεστικός πρόεδρος, παράλληλα με τους ρόλους του ως διευθυντής marketing και επικεφαλής βιωσιμότητας του ομίλου.

Ο γιος της διευθύντριας Miuccia Prada και του επί χρόνια προέδρου του ομίλου Patrizio Bertelli, δήλωσε πως δεν αναμένει άμεσες διοικητικές αλλαγές στη Versace, αν και τόνισε ότι η εταιρεία — μία από τις δέκα πιο αναγνωρίσιμες μάρκες στον κόσμο — υποαποδίδει στην αγορά επί χρόνια.

Η Prada έχει υπογραμμίσει ότι το 47 ετών brand διαθέτει «σημαντική ανεκμετάλλευτη δυναμική ανάπτυξης».