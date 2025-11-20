Σε μια πόλη όπου οι ουρανοξύστες αφηγούνται ιστορίες πλούτου και τεχνολογικής άνθησης, ένα ιστορικό κτίριο αλλάζει χέρια και μαζί αλλάζει και ο συμβολισμός του.

Το «The Post», κάποτε καρδιά της ταχυδρομικής δραστηριότητας του Καναδά, περνά πλέον στον έλεγχο του Ισπανού μεγιστάνα Αμανθίο Ορτέγκα, σε μια συμφωνία που επισφραγίζει την ολοένα και ισχυρότερη παρουσία του στον παγκόσμιο χάρτη real estate, αναφέρει το Bloomberg.

Η Pontegadea Inversiones SL, ο επενδυτικός βραχίονας του Ορτέγκα, προχώρησε στην εξαγορά του «The Post» έναντι άνω των 1,1 δισ. καναδικών δολαρίων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας. Η συμφωνία καταγράφεται ως μία από τις σημαντικότερες στην αγορά γραφειακών ακινήτων της Βρετανικής Κολομβίας, ανταγωνιζόμενη μόνο τις ιστορικές πωλήσεις του Bentall Centre, αναφέρει το Daily Hive.

Ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στα χέρια ενός δισεκατομμυριούχου

Το συγκρότημα, πλήρως ανακαινισμένο το 2023 από την QuadReal Property Group, απλώνεται σε ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στο κέντρο του Βανκούβερ και περιλαμβάνει 1,1 εκατ. τ.π. γραφείων και περίπου 185.000–200.000 τ.π. λιανικού εμπορίου.

Η QuadReal θα παραμείνει διαχειριστής του ακινήτου για λόγους «συνέχειας και ποιότητας υπηρεσιών», σύμφωνα με το Daily Hive.

Η Amazon ως βασικός ενοικιαστής – και μια τεχνολογική βάση που επεκτείνεται

Η Amazon άρχισε να μεταφέρει σταδιακά εργαζόμενους στον Νότιο Πύργο από το 2023 και σχεδιάζει μέχρι το 2026 να καταλάβει ολόκληρη την επιφάνεια των γραφείων. To Daily Hive αναφέρει ότι ήδη πάνω από 2.000 εργαζόμενοι βρίσκονται στο συγκρότημα, ενώ η πλήρης εγκατάσταση μπορεί να διπλασιάσει τον αριθμό αυτό.

Ένα ιστορικό κτίριο με νέα ζωή

Το κτίριο διατηρεί τη χαρακτηριστική πρόσοψη του 1958 από την εποχή που λειτουργούσε ως κεντρικό κέντρο διαλογής του Canada Post.

Η ανακατασκευή του, μια από τις πιο φιλόδοξες παρεμβάσεις διατήρησης κληρονομιάς στον Καναδά, κόστισε πάνω από 600 εκατ. καναδικά δολάρια.

Οι προηγούμενες «καναδικές κινήσεις» του Ορτέγκα

Η αγορά αυτή ακολουθεί μια σειρά από σημαντικές καναδικές εξαγορές της Pontegadea:

Το Royal Bank Plaza στο Τορόντο (2022) έναντι 1,15 δισ. καναδικά δολάρια

Ένα τεράστιο αποθηκευτικό κέντρο της Amazon στο Burnaby (2024) αξίας περίπου 360 εκατ. καναδικά δολάρια

Συμμετοχή στην PD Ports, που αποκτήθηκε από την Brookfield

Με περιουσία που φτάνει τα 113–114 δισ. δολάρια, ο 89χρονος Ορτέγκα κατατάσσεται 17ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Pontegadea διαθέτει ήδη ακίνητα σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, ενώ μεταξύ των ενοικιαστών του συγκαταλέγονται οι Amazon, Meta και Apple.

Από τον ταχυδρομικό κόμβο στο τεχνολογικό επίκεντρο

Η μεταμόρφωση του «The Post» δεν ήταν άμεση. Από την εξαγορά του από το δημόσιο το 2013, οι αρχικές σκέψεις για κατοικίες εγκαταλείφθηκαν υπέρ ενός καθαρά εμπορικού μοντέλου, καθώς η Amazon δεσμεύτηκε για μεγάλη μίσθωση το 2018 και τελικά επέκτεινε την παρουσία της σε ολόκληρο το κτίριο.

Ένα mega-project που συνεχίζει να αναπτύσσεται

Εκτός από την Amazon, το συγκρότημα θα φιλοξενήσει την παγκόσμια έδρα της Sony Pictures Imageworks, ενώ μεγάλοι χώροι λιανικής, όπως το Loblaws City Market και το Evolve Strength, εμπλουτίζουν την πολυεπίπεδη εμπορική ζώνη.

Σύμφωνα με το Daily Hive, ακόμη και η τοπική αστυνομία άνοιξε νέο κέντρο κοινοτικής αστυνόμευσης στο ισόγειο.

Πηγή: ot.gr