Χιλιάδες τρακτέρ είναι παραταγμένα στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες, και σε αυτά που αναμένεται να στηθούν μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Η κακοκαιρία Byron και οι συγκρούσεις με τους αστυνομικούς δεν τους λυγίζουν, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο «ΒΗΜΑ».

Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, περιγράφει χαρακτηριστικά στο «ΒΗΜΑ», «βρίσκομαι στο μπλόκο της Νίκαιας (σ.σ. της Λάρισας), είμαστε περικυκλωμένοι από κλούβες των ΜΑΤ, δεν μπορούμε να μπούμε, ούτε να βγούμε. Αλλά ποτέ δε φοβηθήκαμε. Δε θα μας τρομοκρατήσουν».

«Δε διστάζουμε»

Την ίδια στιγμή, τόσο στη Μακεδονία, όσο και στη Θεσσαλία, αλλά και σε άλλες περιοχές, έχουν σημειωθεί επεισόδια μεταξύ των αγροτών και των αστυνομικών. «Από την πρώτη μέρα ήρθαμε αντιμέτωποι με μία κυβέρνηση, η οποία αντί να δίνει λύσεις, βάζει φραγμούς με τις αστυνομικές δυνάμεις. Όμως, δε διστάζουμε», τονίζει ο Εκπρόσωπος Τύπου των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Αντιθέτως, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι εμμένουν στην απόφασή τους να μείνουν στους δρόμους για όσο χρειαστεί και όπως λένε οι ίδιοι θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση του αγώνα τους.

«Συγγνώμη για την ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά δεν έχουμε άλλο μέτρο»

«Δεν είναι εύκολο να μένουμε έξω στους δρόμους σε αυτές τις συνθήκες (με το κρύο, με τη βροχή), αλλά συνεχίζουμε», σημειώνει ο Κώστας Ανεστίδης, Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων.

Μέχρι τέλους οι αγρότες στα μπλόκα

Πιστοί στα αιτήματά τους οι αγρότες προσπαθούν μέσα από τις κινητοποιήσεις να πιέσουν την κυβέρνηση να τους ακούσει ώστε να βρεθεί μία λύση για όλα αυτά τα ζητήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους. «Στήθηκαν πολλά μπλόκα και θα στηθούν κι άλλα. Αυτό δείχνει ότι ο πρωτογενής τομέας παραγωγής έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Για αυτό είμαστε και όλοι μαζί, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς», επισημαίνει στο «ΒΗΜΑ» ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Στους δρόμους μέχρι να αναγκαστούν να βρουν λύση»

«Εμείς διεκδικούμε μείωση των τιμών στο κόστος παραγωγής, 100% αποζημίωση, όταν υπάρχει μία ολοκληρωτική καταστροφή, καλύτερες υποδομές, δικαιοσύνη και διαφάνεια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους που χάνουν τα ζώα τους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων», αναφέρει ο Ρίζος Μαρούδας απαριθμώντας τα κύρια αιτήματά τους. Ο ίδιος υπογραμμίζει ως εξίσου σημαντικό ζήτημα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής «την προοπτική για τα επόμενα χρόνια στο επάγγελμα, να ζούμε μέσα από αυτό».

«Δεν θα σπάσουμε»

«Θέλουμε να ζούμε από αυτό, ζητάμε μία κατώτατη εγγυημένη τιμή», προσθέτει με τη σειρά του ο Κώστας Ανεστίδης. «Εμείς έχουμε ρίξει τις τιμές, όμως στο ράφι δεν κατεβαίνει η τιμή. Η ψαλίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη», συνεχίζει.

Ο Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων εξήγησε στο «ΒΗΜΑ» το πρόβλημα με ένα απλό παράδειγμα, «κάποτε το ρύζι το πουλούσαμε 50 με 55 λεπτά του ευρώ το κιλό, τώρα έχει φτάσει να φεύγει από εμάς στα 26 με 32 λεπτά του ευρώ. Κατά μέσο όρο δηλαδή, 30 λεπτά του ευρώ και έχει σημειώσει μία μείωση περίπου στο 50%, όμως στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες».

Επικρατεί αγανάκτηση

«Υπάρχει αγανάκτηση για όλη αυτή την πολιτική», αναφέρει ο Ρίζος Μαρούδας και συνεχίζει, «η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να φέρει λύση». Παράλληλα, η ένταση μεταξύ των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυβέρνησης να βρίσκεται στα ύψη, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι. «Έχουμε γεμίσει ψέματα. Μας λένε θα πάρετε 3,27 δισ. ευρώ, αλλά δεν τα βλέπουμε αυτά», σημειώνει ο Κώστας Ανεστίδης, σχολιάζει δε, ότι αυτές οι εξαγγελίες είναι σαν να προσπαθούν να στρέψουν την κοινή γνώμη εναντίον του κλάδου, αφού δεν γίνονται πράξη.

«Όσο δε βρίσκεται κάποια λύση, δε μας ακούνε, θα παραμείνουμε στα μπλόκα, όσο χρειαστεί. Δε θα σπάσουμε», επισημαίνει ο Σωκράτης Αλειφτήρας. Μέχρι την Κυριακή έχει προγραμματιστεί να στηθούν όλα τα μπλόκα που αναμένονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τη Δευτέρα πρόκειται η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων να κλιμακώσει, όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κλάδου στο «ΒΗΜΑ». «Θα κλείσουμε τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα τελωνεία», διευκρινίζει ο Εκπρόσωπος Τύπου των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Ο Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων εξηγεί για τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, «έχουμε κλείσει την Εθνική Οδό και στο ρεύμα προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη (σ.σ. στο ύψος των Μαλγάρων), όμως αφήνουμε να περάσουν τα επείγοντα περιστατικά. Έχουμε ανοιχτή δίοδο για τους ιδιώτες, μόνο τα εμπορικά δεν αφήνουμε να περάσουν». Ο Κώστας Ανεστίδης προσθέτει ακόμα, «Συγγνώμη για την ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά δεν έχουμε άλλο μέτρο». Όπως καταλήγει ο Ρίζος Μαρούδας «θα συνεχίζουμε μέχρι να αναγκαστούν να βρουν λύση».

Τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Επεισόδια ξέσπασαν σήμερα ανάμεσα σε αστυνομικούς και αγρότες, όταν οι αγρότες θέλησαν να κλείσουν την είσοδο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και απωθήθηκαν από τα ΜΑΤ.

Μέσα στην ένταση ένα ασθενοφόρο περνά και οι αγρότες ανοίγουν τον δρόμο. Νωρίτερα ένα αγροτικό μηχάνημα αντιπαρατέθηκε με τις κλούβες των ΜΑΤ.

Στα Πράσινα Φανάρια ένα τρακτέρ, θέλοντας να σπάσει το μπλόκο των αστυνομικών, κάνει όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα, για τον οποίο σχηματίστηκε δικογραφία.

Αποκλείστηκε και ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Κορίνθου

Νωρίτερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας προχώρησαν σε κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Κορίνθου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός έγινε στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, από τον ανισόπεδο κόμβο ανατολικού Αιγίου, έως τον ανισόπεδο κόμβο δυτικού Αιγίου.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ο αυτοκινητόδρομος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία.