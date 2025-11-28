Μεγάλα είναι τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αγρότες για αυτό και βγάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους, λίγο πριν τις γιορτές. Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι ίδιοι επιμένουν στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινώσει για τις επόμενες ημέρες, αφού καμία ουσιαστική αλλαγή δεν πρόκειται να επέλθει. «Τόσους μήνες δε μας δίνανε ούτε αυτά που μας χρωστούσαν και τώρα που ανακοινώσαμε τα μπλόκα ξεκίνησαν να δίνουν», αναφέρει χαρακτηριστικά στο «ΒΗΜΑ» ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

Τα μπλόκα πρόκειται να ξεκινήσουν από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και να διαρκέσουν μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε από τους συλλόγους στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, κάποιες από τις κινητοποιήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν και νωρίτερα, ενώ σε κάποιες περιοχές αργότερα. Όπως εξήγησαν οι αγρότες η επιλογή της ημέρας ανά περιοχή, για τις κινητοποιήσεις καθορίζεται από τις δυνατότητες του κάθε μέρους. Δηλαδή, ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχουν οι αγρότες με τις σοδιές τους, αλλά και τα καιρικά φαινόμενα που ταλανίζουν τις τελευταίες ημέρες, κυρίως την Ήπειρο.

Όπως έχει δηλώσει ο ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης «στόχος των κινητοποιήσεων δεν είναι η όχληση των πολιτών», ωστόσο δεν απέκλεισε ακόμη και τον αποκλεισμό των διοδίων από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, σημειώνοντας ότι οι επόμενες κινήσεις τους θα εξαρτηθούν από τη στάση της κυβέρνησης.

Γιατί οι επιδοτήσεις δεν έπεισαν τους αγρότες;

«Το 2025 θα καταβληθούν 3,7 δισ. ευρώ στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΥΠΑΑΤ και το υπ. Οικονομικών. Οι πληρωμές από τον ΠΕΚΕΠΕ το 2024 ήταν 2,7 δισ. ευρώ. Αναμένεται στις 31 Δεκεμβρίου οι πληρωμές του 2025 να είναι 3,3 δισ. ευρώ», ανέφερε την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα και το Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, με θέμα τη μεταρρύθμιση στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές στους αγρότες.

Παρόλα αυτά, οι αγρότες δεν πείστηκαν από τα όσα ακούστηκαν. «Δεν αλλάζει το ραντεβού των αγροτών», τονίζει ο Χρήστος Σιδερόπουλος, μέλος των αγροτικών συνεταιρισμών Λαρισαίων Αγροτών, στο «ΒΗΜΑ», καθώς όπως εξηγεί το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι πληρωμές. «Πολλά είναι τα “αγκάθια” και οι επιδοτήσεις θα είναι κουτσουρεμένες», σημειώνει ο Βαγγέλης Μπέτσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Άρτας.

Οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που θα μείνουν εκτός πληρωμών λόγω των νέων συστημάτων που περιλαμβάνουν εικόνες δορυφορικής λήψης. Όπως διευκρίνισε ο κύριος Χρήστος Σιδερόπουλος, οι απεικονίσεις δεν έχουν γίνει σωστά σε κάποια σημεία, δημιουργώντας πρόβλημα στις επιδοτήσεις για αγρότες, κυρίως στις Σέρρες. Ακόμα, όπως συμπλήρωσε και ο κύριος Σωκράτης Αλειφτήρας και αρκετοί κτηνοτρόφοι δε θα πληρωθούν, «υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα από το καλοκαίρι, το οποίο δεν τηρήθηκε». Τονίζει επίσης, ότι από το 2023 και από το 2024 υπάρχουν χρήματα, τα οποία δεν έχουν δοθεί.

Υπολογίζεται δε, ότι περίπου 113.000 αγρότες δε λάβουν καμία ενίσχυση. «Τι θα κάνει αυτός ο κόσμος; Πώς θα περάσει τις γιορτές;», σχολιάζει χαρακτηριστικά στο «ΒΗΜΑ» ο κύριος Βαγγέλης Μπέτσας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση στα νέα μέτρα ενίσχυσης προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους δε συμπεριλαμβάνουν τις αποζημιώσεις από τις φωτιές του καλοκαιριού, αλλά ούτε από την κακοκαιρία Daniel που ακόμα εκκρεμούν. Μάλιστα, όπως περιγράφουν στο «ΒΗΜΑ» οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, ο ΕΛΓΑ (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) που είναι υπεύθυνος για τις αυτοψίες σε αυτές τις περιπτώσεις, έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Όμως, οι δικαιούχοι δεν έχουν δει κανένα ποσό από αυτά που τους αναλογούν, για τις καταστροφές που τους έπληξαν, στους λογαριασμούς τους.

Οργή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγανακτισμένοι είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο επηρεάζει άμεσα τα κονδύλια που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα ετησίως. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι βρίσκονται στα όρια τους με τα όσα συμβαίνουν στη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ο κύριος Βαγγέλης Μπέτσας σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «τα κονδύλια της ΕΕ είναι πετσοκομμένα μετά το σκάνδαλο», όπως εξηγεί τα χρήματα που δίνονται για τη χώρα πλέον από την Ευρώπη είναι σαφώς μικρότερα από όσα δίνονταν τα προηγούμενα χρόνια.

«Είναι πρόβλημα το σκάνδαλο και για εμάς», λέει στο «ΒΗΜΑ» με τη σειρά του και ο κύριος Σωκράτης Αλειφτήρας.

Ενέργεια, πετρέλαιο και τιμές παραγωγής

Η ενέργεια είναι ακόμα ένα αγκάθι που ταλανίζει τους αγρότες. Οι καθυστερήσεις των πληρωμών έφεραν εκ νέου στο επίκεντρο τις τιμές του ρεύματος. «Εμείς είχαμε κάνει διακανονισμό για την τιμή του ρεύματος στα 0,09 / kWh. Όμως, με τις καθυστερήσεις χάσαμε τον διακανονισμό και ξαναγύρισε η τιμή του ρεύματος στην αρχική τιμή της 0,14 / kWh με 0,16 / kWh», αναφέρει ο κύριος Χρήστος Σιδερόπουλος μιλώντας στο «ΒΗΜΑ».

Εκείνοι επιμένουν ότι υπάρχουν κι άλλα ζητήματα, όπως το κόστος της παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φεύγουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι τους για να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων σε πάρα πολύ υψηλές τιμές. Σαφέστερα, ο κύριος Σωκράτης Αλειφτήρας μας το εξήγησε με ένα απλό παράδειγμα την «αισχροκέρδεια» που υπάρχει με τα προϊόντα που παράγονται από τον πρωτογενή τομέα, «η παραγωγή ενός καρβελιού ψωμιού μπορεί να κοστίζει περίπου 0,20 λεπτά του ευρώ, όμως η τιμή του στα ράφια των σούπερ μάρκετ φτάνει στα 1,20 ευρώ».

Όπως σχολίασε ο ίδιος χαρακτηριστικά, «πάμφθηνα τα προϊόντα που παράγουμε, τεράστια τα κόστη τους στα ράφια». Με απλά λόγια, τα κόστη παραγωγής και οι τιμές είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όλα αυτά φτάνουν στους καταναλωτές, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια. Το τέλος του μήνα φαίνεται να γίνεται άθλος για τους περισσότερους πολίτες, κάτι που προσπαθούν αναδείξουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Ενώ προειδοποιούν και για τα εισαγόμενα προϊόντα που έρχονται στη χώρα και κάποιες φορές μπορεί να περιλαμβάνουν ουσίες μέσω του ραντίσματος, οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες. «Υπάρχουν αγαθά που παράγουμε και βλέπουμε να εισάγονται από άλλες χώρες, όπου είναι ραντισμένα με διάφορες ουσίες», ενημερώνει ο κύριος Βαγγέλης Μπέτσας.

Επιμένει η ευλογιά των αιγοπροβάτων

Μέγιστης σημασίας ζήτημα είναι και η ευλογιά των αιγοπροβάτων που μαστίζει τους κτηνοτρόφους. Οι εκτροφείς βλέπουν τα ζώα τους να θανατώνονται και να μη γίνεται τίποτα το ουσιαστικό για όλα αυτά. «Τα ίδια τα μέτρα βιοασφάλειας αποτελούν πρόβλημα. Μπορεί να πάρει 15 με 20 μέρες να εξεταστεί ένα κρούσμα σε ένα κοπάδι, με αποτέλεσμα να χάνεται ολόκληρο το κοπάδι τελικά», υπογραμμίζει ο κύριος Σωκράτης Αλειφτήρας.

Ενώ παράλληλα, οι αποζημιώσεις για όσους αναγκάζονται να προβούν στη θανάτωση ολόκληρης της μονάδας τους είναι πενιχρές. «13.000 ευρώ δεν είναι αρκετά», προσθέτει ο ίδιος.

Οι αγρότες στήνουν μπλόκα

Όλα αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο πρωτογενής κλάδος παραγωγής της χώρας. Για αυτό και οι αγρότες, ήδη από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ξεκίνησαν να στήνουν μπλόκα στους δρόμους, αλλά και στα λιμάνια.

Θεσσαλία

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας μάλιστα, απεύθυνε κάλεσμα προς τους πολίτες της Θεσσαλίας να σταθούν στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ανακοινώνοντας ότι το πρώτο μπλόκο θα στηθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στον κόμβο της Νίκαιας. Αντίστοιχα, και στη Νίκαια της Λάρισας θα στηθεί μπλόκο από τους αγροτοκτηνοτρόφους.

Στη Νίκαια θα φτάσουν συντεταγμένα με τα τρακτέρ τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι και από την επαρχία Ελασσόνας, με σημείο προσυγκέντρωσης τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου, όπου θα παρευρίσκονται από το απόγευμα του Σαββάτου, με στόχο να ενωθούν με το κομβόι των αγροτών του Τυρνάβου και την Κυριακή στις 10.30 π.μ. να ξεκινήσουν από κοινού πορεία με κατεύθυνση τον κόμβο της Νίκαιας.

Στο μπλόκο της Νίκαιας θα βρεθούν επίσης αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον νομό Μαγνησίας, όπως έχουν αποφασίσει μέσα από συσκέψεις που έγιναν σε διάφορα χωριά από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού.

Στον νομό Καρδίτσας, με δεκάδες τρακτέρ να βρίσκονται εδώ και μέρες παρατεταγμένα στις πλατείες των χωριών, η Ομοσπονδία και Αγροτικοί Σύλλογοι καλούν όλους τους βιοπαλαιστές της περιοχής να βρεθούν με τα τρακτέρ τους στο μπλόκο που όπως αποφασίστηκε θα στηθεί την Κυριακή, στη 1 μ.μ. στον αυτοκινητόδρομο Ε-65.

Δυτική Ελλάδα

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Ηλεία, στην Αμαλιάδα, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Μακεδονία αναμένεται να αποφασίσουν που θα στηθούν τα μπλόκα τους μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να δώσουν το δικό τους παρών στις ημερομηνίες που έχουν δοθεί από την πανελλήνια διάσκεψη, δηλαδή από την Κυριακή 30 Νοεμβρίου μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών πραγματοποίησε μαζική σύσκεψη αγροτών την Τετάρτη, ενημερώνοντας για τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης. Οι αγρότες διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους να παλέψουν για τη λύση των προβλημάτων τους και αποφάσισαν να βγουν στα μπλόκα την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη, με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Στερεά Ελλάδα

Η Ομοσπονδία και Αγροτικών Συλλόγων της Φθιώτιδας αποφάσισε συγκέντρωση με τρακτέρ στα χωριά της περιοχής, με σκοπό να στήσουν το μπλόκο τους στις 5 Δεκέμβρη στον χώρο της Εκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική Οδό. Ο Αγροτικός Σύλλογος Ορχομενού αποφάσισε μάλιστα να βγάλει τα τρακτέρ στην είσοδο του χωριού από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ενώ συνεχίζονται οι συνελεύσεις των υπόλοιπων Αγροτικών Συλλόγων της Βοιωτίας.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Ορχομενού αποφάσισε μάλιστα να βγάλει τα τρακτέρ στην είσοδο του χωριού, σήμερα Παρασκευή 28 Νοέμβρη, ενώ συνεχίζονται οι συνελεύσεις των υπόλοιπων Αγροτικών Συλλόγων της Βοιωτίας.

Ακόμα, στις 5 Δεκέμβρη θα στηθεί το μπλόκο στον δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας, και συγκεκριμένα στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου.

Κρήτη

Οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στη μηχανοκίνητη πορεία την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου από τον κόμβο των Μουρνιών προς την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

Ήπειρος

Στην Πρέβεζα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων κάλεσε σε βγάλσιμο των τρακτέρ στις πλατείες και συμμετοχή στα μπλόκα που θα στηθούν σε όλη τη χώρα μέχρι τις 5 Δεκέμβρη, με βάση τον σχεδιασμό της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Βόρεια Ελλάδα

Ανταπόκριση, Θεσσαλονίκη, Βασίλης Κυριακούλης

Αποφασισμένοι να αποκλείσουν ακόμη και τα διόδια των Μαλγάρων δηλώνουν αγρότες από τη Θεσσαλονίκη. Μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Σίνδο αποφασίστηκε τα τρακτέρ να κατευθυνθούν το πρωί της Δευτέρας, 1η Δεκεμβρίου, στον κόμβο Μαλγάρων.

Δυναμικές κινητοποιήσεις αποφάσισαν και οι αγρότες των Σερρών κατά τη διάρκεια της γενική συνέλευση του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου. Όπως αποφασίστηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου τα τρακτέρ θα βγουν στις πλατείες των χωριών και στη συνέχεια οι αγρότες συμφώνησαν να στήσουν μπλόκο στην Εγνατία οδό στο ύψος των Κερδυλίων. Ωστόσο αδέσμευτοι αγρότες έχουν δηλώσει την πρόθεση τους να αποκλείσουν ακόμη και το τελωνείο του Προμαχώνα χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Οι αγρότες των Γρεβενών μετά από συνέλευση αποφάσισαν να παρατάξουν τα τρακτέρ τους απέναντι από το Διοικητήριο, στην είσοδο της πόλης την ερχόμενη Τρίτη 3 Δεκέμβρη 2025 των Γρεβενών και σε συνεργασία με τα μπλόκα της Κοζάνης και της Καστοριάς αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι προτάσεις των αγροτών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνουν από κινητοποιήσεις στα διόδια Πολυμύλου μέχρι συντονισμένες παρουσίες σε Σιάτιστα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη. Δεν λείπουν και εισηγήσεις για ενέργειες με ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως ο αποκλεισμός του τελωνείου της Νίκης.

Στο δρόμο Δράμας – Αμφίπολης στο ύψος της Μαυρολεύκης αποφάσισαν να συγκεντρωθούν την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 11 αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δράμας και όπως ανέφεραν ανάλογα με τη δυναμική που θα υπάρξει θα αποφασιστεί και η μορφή της κινητοποίησης τους.

Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο των Γιαννιτσών αποφασίστηκε για την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, από τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Πέλλας. Οι αγρότες θα παραδώσουν στον Δήμαρχο Πέλλας και στους Βουλευτές τα αιτήματά τους «για το βιώσιμο μέλλον του αγροτικού κλάδου», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση τους.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου αποφάσισαν να βγουν μαζικά με τα αγροτικά τους μηχανήματα στις πλατείες των χωρίων στις 5 Δεκεμβρίου, «δείχνουμε σε όλους ότι είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Ενώ την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου θα συνεχίζουν μηχανοκίνητη πορεία προς τον κόμβο των Καστανεών, όπου θα στηθεί μπλόκο, με απώτερο σκοπό την κλιμάκωση του αγώνα τους.

