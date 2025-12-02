Το πρωί της Κυριακής τα τρακτέρ έκαναν την εμφάνισή τους στις εθνικές οδούς της χώρας, με αγρότες και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα για την ακρίβεια και τις μειωμένες ενισχύσεις που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάπου ανάμεσα στις ελληνικές σημαίες και τα πανό με σύνθημα «σπέρνουμε σιτάρι, θερίζουμε φεράρι», ξεπρόβαλε ένα σύμβολο που αναμφίβολα δημιούργησε απορία στους περισσότερους. Μια μαύρη σημαία να ανεμίζει δίπλα στη γαλανόλευκη, πιασμένη με μαύρα δεματικά. Μια νεκροκεφαλή. Και πάνω της, ένα ψάθινο καπέλο με κόκκινη κορδέλα.

Τι δουλειά έχουν οι πειρατές στην άσφαλτο;

Μέσα σε λίγες ώρες, έγινε ένα από τα στιγμιότυπα των κινητοποιήσεων που συζητήθηκαν περισσότερο, κατακλύζοντας τηλεοράσεις και κινητά, ιδίως τα social media, αφήνοντας όμως τα ερωτηματικά (ίσως και κάποια περιπαιχτικά χαμόγελα) ζωγραφισμένα στα πρόσωπα όσων αγνοούν τον κόσμο των anime.

Και πάλι όμως γιατί κάποιος να επιλέξει αυτή τη σημαία σε μια κινητοποίηση, πόσο μάλλον στα μπλόκα που αφορούν τους αγρότες. Πρόκειται για τη σημαία του Luffy. Τη σημαία των Straw Hats. Τη σημαία του anime “One Piece”, που ξεπήδησε από τα όρια του 2d και του fandom και πήρε σάρκα και οστά μέσα από τον αγώνα των αγροτών.

Η επιλογή καθόλου τυχαία και για πολλούς καθόλου παράταιρη.

Το One Piece είναι, στον πυρήνα του, η ιστορία ενός ταξιδιού προς την απόλυτη ελευθερία. O Luffy και το πλήρωμά του διασχίζουν έναν κόσμο βαθιά άδικο και διεφθαρμένο όχι για να κατακτήσουν εξουσία, αλλά για να υπερασπιστούν το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να κυνηγά το όνειρό του, όσο αδύνατο κι αν μοιάζει.

Η σειρά χτίζει έναν μύθο όπου η φιλία, η αφοσίωση και η επιλογή της δικής σου «οικογένειας» λειτουργούν ως δύναμη αντίστασης απέναντι στους θεσμούς που καταπιέζουν, ενώ η χαρά, το χιούμορ και η επιμονή του Luffy γίνονται πράξεις ανυπακοής απέναντι σε κάθε μορφή φόβου και κυρίως κατά της Παγκόσμιας Κυβέρνησης.

Στον πυρήνα της, η σειρά μιλά για το πείσμα να συνεχίζεις, για τα όνειρα που καθορίζουν την ταυτότητα και για την ελευθερία ως το μεγαλύτερο θησαυρό όλων. Για τους Millenials και τους Gen Z τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, κατά τα οποία η ενηλικίωση είχε για φόντο δελτία ειδήσεων και συζητήσεις για περικοπές, anime σαν το One Piece ή το Attack on Titan με την πλήρη ανατροπή της δυστοπικής πραγματικότητας, αποτέλεσαν εργαλεία επιβίωσης, μικρές δόσεις ενδυνάμωσης, χιούμορ και πείσματος σε χρόνια που όλα έδειχναν να γκρεμίζονται.

Οι αγρότες έχουν εδώ και χρόνια το αίσθημα ότι παλεύουν ενάντια σε ένα σύστημα μεγαλύτερο από τους ίδιους, ένα λαβύρινθο γραφειοκρατίας, καθυστερήσεων, αδικιών και οικονομικής ασφυξίας, με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το συναίσθημα βρίσκει, απροσδόκητα, αντηχείο στον κόσμο του One Piece, όπου μια ομάδα «μικρών» παλεύει με τεράστιες δομές εξουσίας που θέλουν να τη συνθλίψουν.

Στο επίπεδο της σημειολογίας, η εικόνα λειτουργεί σε πολλά στρώματα. Η δήλωσή της είναι απλή: μια νεκροκεφαλή με ψάθινο καπέλο, το έμβλημα ενός anime. Η καταδήλωση όμως είναι αυτό που την κάνει αποτελεσματική: ελευθερία, ανυπακοή, συντροφικότητα, το πείσμα να μην υποκύψεις. Κι όταν η σημαία σηκώνεται μέσα σε μια κινητοποίηση, αποκτά μια τρίτη διάσταση, έναν ίσως βαθύτερο «μύθο» που γεννιέται στη συνείδηση του κόσμου. Εκεί, η σημαία δεν εκπροσωπεί πια τον Luffy, αλλά έναν συλλογικό χαρακτήρα: τον Έλληνα αγρότη που αισθάνεται περικυκλωμένος από πολιτικές που δεν τον βλέπουν, που διαπραγματεύεται καθημερινά με κάθε τι παράλογο για το αυτονόητο και που χρειάζεται να θυμηθεί ότι έχει και αυτός την δική του δύναμη.

Σε μια εποχή όπου η διαμαρτυρία εκφράζεται όλο και περισσότερο μέσα από εικόνες που ταξιδεύουν στα social media, το ψάθινο καπέλο του Luffy λειτουργεί σαν σύμβολο που μπορούν να κατανοήσουν όλοι. Δεν ανήκει σε κόμμα, δεν προκαλεί διχασμό, δεν έχει ιδεολογικό «βάρος» που να «διώχνει» τον κόσμο. Είναι ένα ανοιχτό σύμβολο. Και γι’ αυτό μπορεί να γίνει κοινό έδαφος.

Η σημαία έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και τις ΗΠΑ. Έχει κυματίσει σε πλατείες του Παρισιού, της Ρώμης, της Νέας Υόρκης και της Τζακάρτα.

Ιδιαίτερα δυνατή παρουσία είχε στις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης.

Το 2025 έγινε κεντρικό σύμβολο στις μεγάλες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις της Ινδονησίας τον Αύγουστο, όπου οι νέοι τη χρησιμοποίησαν για να εκφράσουν απογοήτευση για τη διαφθορά και την ανισότητα.

Η πιο εντυπωσιακή της εμφάνιση καταγράφεται τον Σεπτέμβριο 2025 στο Κατμαντού του Νεπάλ, όπου η σημαία έγινε το βασικό σύμβολο της εξέγερσης της GEN Z εναντίον της κυβέρνησης που ανέμιζε ενώ οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στις πύλες του κοινοβουλίου.

Έχει επίσης εμφανιστεί σε διαδηλώσεις στις Φιλιππίνες και τη Σλοβακία, δείχνοντας ότι η χρήση της έχει πλέον αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα.

Στα μπλόκα, λοιπόν, η σημαία του One Piece δεν εμφανίστηκε ως meme, ούτε ως μια ξενόφερτη λεπτομέρεια. Εμφανίστηκε επειδή κουβαλά κάτι που πολλοί νιώθουν αλλά δυσκολεύονται να εκφράσουν. Το αίσθημα ότι για να συνεχίσεις να παλεύεις, χρειάζεσαι ένα σύμβολο που να σου θυμίζει ότι δεν είσαι μόνος.

Κι αν αυτό το σύμβολο φοράει ψάθινο καπέλο, με τον Jolly Roger χαμογελαστό μέσα στην καταιγίδα, όχι, δεν αποδυναμώνει το μήνυμά του και ούτε ευτελίζει τον αγώνα κανενός.