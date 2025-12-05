Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα, τα οποία κάθε ώρα ενισχύονται με περισσότερα τρακτέρ.

Η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έχει μετατραπεί σε πεδίο έντασης, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών εναντίον αγροτών που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον κλοιό ασφαλείας και να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο.

Τα τρακτέρ έχουν ακινητοποιηθεί από τις κλούβες της αστυνομίας στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολή, με τους αγρότες να εξετάζουν το ενδεχόμενο να φτάσουν με τα πόδια έως το αεροδρόμιο.

Δεκάδες τρακτέρ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης σε κομβόι με προορισμό τον κόμβο «Πράσινα Φανάρια» που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, πρόκειται για αγρότες από Επανομή, Θέρμη, Τρίλοφο, Χαλκιδική και όλα τα χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που εδώ και μέρες «ζέσταιναν» τις μηχανές των τρακτέρ τους για τη σημερινή κινητοποίηση, αποφασισμένοι ακόμα και να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο.

Η απόφαση για το στήσιμο του μπλόκου στο σημείο ελήφθη ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, χθες βράδυ, ενώ, όπως υπογραμμίζουν, δεν αποκλείεται να αποκλείσουν επ’ αόριστον την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, επιβάτες που είχαν την ατυχία να ταξιδεύουν την ώρα που οι κλούβες των ΜΑΤ σχημάτισαν φραγμό στα τρακτέρ των αγροτών λίγο πριν από τον κόμβο «Πράσινα Φανάρια» αναγκάστηκαν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με τα πόδια και σέρνοντας τις βαλίτσες τους.

Τα ΜΑΤ εμπόδισαν να περάσει ασθενοφόρο

Μπλόκο από τις κλούβες της Αστυνομίας βρήκε ασθενοφόρο που έφτασε στα «Πράσινα Φανάρια», με τους αγρότες να φωνάζουν στους αστυνομικούς να ανοίξουν για να φτάσει το όχημα στον προορισμό του.

Παρά τις εκκλήσεις των αγροτών και τη σειρήνα του ασθενοφόρου, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ δεν μετακίνησαν τις κλούβες, αναγκάζοντας το όχημα να φύγει με όπισθεν και να ακολουθήσει εναλλακτική διαδρομή.

Τι γίνεται στα τελωνεία Νίκης και Εξοχής

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, ο αποκλεισμός ίσχυε μέχρι τη μία το μεσημέρι, με τον επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα να επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα.

Στο τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι έστησαν αγροτικό μπλόκο στη διασταύρωση που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο και έχουν προγραμματίσει συμβολικό αποκλεισμό του σημείου από τις 17.00, οπότε και θα πραγματοποιήσουν τη γενική τους συνέλευση.

Παράλληλα, σήμερα, στην περιοχή της Αχαΐας, στον Δήμο Εριμάνθου δημιουργήθηκε ακόμη ένα μπλόκο. Πρόκειται για την Παλαιά Εθνική που οδηγεί στην Τρίπολη, και από Πάτρα – Καλάβρυτα.

500 τρακτέρ στο τελωνείο των Κήπων

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών στο ύψος του κόμβου του Ορμενίου προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι οι Αγροτικοί Σύλλογοι του βορείου Έβρου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγελακούδη, τα περίπου 200 τρακτέρ που έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο επιτρέπουν τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. Ε. αυτοκινήτων διακόπτοντας περίπου από τις 13.00 την κυκλοφορία των φορτηγών. Ο ίδιος σημείωσε πως η διάρκεια της κινητοποίησης θα αποφασιστεί κατά την απογευματινή συνέλευση των αγροτών, δηλώνοντας πως ο αριθμός των τρακτέρ θα διπλασιαστεί την Κυριακή, ημέρα κατά την οποία έχει αποφασιστεί και το κλείσιμο του συνοριακού σταθμού του Ορμενίου.

Με τον αριθμό των αποκλεισμένων φορτηγών στο Τελωνείο των Κήπων να αυξάνεται καθημερινά άρχισε, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Αλεξανδρή, -με τη συνδρομή και της τροχαίας- η απομάκρυνση προς την Εγνατία Οδό των φορτηγών διεθνών μεταφορών από την Επαρχιακή Οδό των Φερών όπου παρέμεναν μέχρι χθες σχηματίζοντας ουρά χιλιομέτρων.

Ο ίδιος, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, σημείωσε ότι επί της ελληνικής πλευράς υπάρχουν περίπου 500 οχήματα και επί της τουρκικής 800. Πρόσθεσε, άλλωστε, ότι δεδομένης της συνέχισης της κινητοποίησης και της αύξησης του αριθμού των σταθμευμένων φορτηγών, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος εάν παρέμεναν στην Επαρχιακή Οδό η οποία διαθέτει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα και για την αποσυμφόρηση της κατάστασης συνεχίζεται καθημερινά το προσωρινό άνοιγμα της κυκλοφορίας για τα φορτηγά – κατά τη διάρκεια της νύχτας – ώστε περίπου 50 με 70 οχήματα να περνάνε τα σύνορα προς την Τουρκία.

Αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας οδού

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών, που έφτασαν νωρίτερα εκεί.

Η κυκλοφορία και διέλευση των οχημάτων θα γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα τους.

Κανονικά η κυκλοφορία στην Πατρών – Πύργου

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, καθώς αποχώρησαν από τον κόμβο του Πύργου αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είχαν προχωρήσει νωρίτερα σε αποκλεισμό, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Κλειστή η Εθνική Οδό στο ύψος της Θήβας

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Θήβας, προχώρησαν αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δεκάδες τρακτέρ βρέθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, αιφνιδιάζοντας τις αστυνομικές δυνάμεις και διακόπτοντας την κυκλοφορία. Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές, οδηγώντας τα οχήματα που κατευθύνονται προς Λαμία μέσω Θηβών και Λιβαδειάς.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

Κλιμάκωση προαναγγέλλουν οι αγρότες του Ορχομενού. Σε ανακοίνωσή τους, σημειώνουν ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, σε συνεννόηση με αγρότες και συλλόγους από Αλίαρτο, Βάγια, Θεσπιές και Κάστρο, αποφάσισαν μαζική μεταφορά του συνόλου των τρακτέρ την Κυριακή στην περιοχή Κάστρο Βοιωτίας, με στόχο νέο αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Στη Φθιώτιδα, οι κινητοποιήσεις μετατέθηκαν για αύριο Σάββατο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε σήμερα. Το κομβόι αναμένεται να ξεκινήσει από Δυτική και Ανατολική Φθιώτιδα, καθώς και από τη Λαμία, όπου υπάρχουν ήδη προσυγκεντρώσεις με τρακτέρ.

Ανάλογη συμμετοχή έχει αποφασιστεί από τις περιοχές της Αμφίκλειας, Ελάτειας και Μώλου, ενώ αποφάσεις αναμένονται και από τους αγρότες της Λοκρίδας, που συζητούν πιθανή ένταξή τους στις κινητοποιήσεις.

Στο Δομοκό οι αγρότες που έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους κλείνουν κατά περιόδους και την παλιά Εθνικό Οδό από τη Λαμία για Δομοκό και Λάρισα αλλά και την πρόσβαση στον Ε65 στο ύψος τη Ξυνιάδας.

Από σήμερα υπάρχει συγκέντρωση τρακτέρ και στο Διδυμότειχο, ενώ στη Βύσσα η συγκέντρωση θα γίνει το πρωί της Κυριακής.

Μεγάλη αγροτική συγκέντρωση στη Λέσβο

Από τις 11:30 το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λέσβου έκλεισαν συμβολικά τον δρόμο στον κόμβο της Λάρσου, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο για έκτακτα περιστατικά.

Όπως μεταδίδει το lesvosnews.net, αγρότες κατέφθαναν από κάθε γωνιά του νησιού: από τη Γέρα, την Καλλονή, το Πλωμάρι, την Άγρα, τη Μανταμάδο.

Οι παραγωγοί κάνουν για «προκαταβολή κοροϊδίας» -καθώς πήραν μόλις το 45% αντί για 70%μ, ενώ εκατοντάδες δικαιούχοι δεν έλαβαν τίποτα- σε ένα νησί όπου η φετινή ελαιοπαραγωγή έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά και τα καλλιεργητικά έξοδα έχουν γίνει βουνό.

Συμπαράσταση έξω από τα δικαστήρια Καρδίτσας

Αγρότες από το μπλόκο της Καρδίτσας έχουν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια της περιοχής, για να συμπαρασταθούν σε αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος δικάζεται για τις περσινές αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει αναβολή λόγω παρέλευσης του ωραρίου.